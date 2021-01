Che zona e di quale colore è questo weekend (16-17 gennaio)

Fare programmi in tempi di Covid non è semplice, anche per impegni più a breve periodo. È il caso del fine settimana: in tanti si chiedono che zona è questo weekend e in quale colore Covid ricadranno sabato 16 e domenica 17 gennaio le varie regioni, dal Piemonte alla Toscana fino alla Sicilia. La classificazione delle zone d’Italia, entrata in vigore l’11 gennaio, è valida infatti fino a venerdì 15 gennaio, giorno in cui uscirà anche il nuovo Dpcm con le regole per la seconda parte del mese.

Fino a quella data tutta Italia sarà gialla, a eccezione di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia che si trovano in zona arancione. Tramontata, almeno per il momento, l’ipotesi di far ricadere dal 16 gennaio tutta Italia in zona arancione durante i weekend e il governo Conte è contrario alla proposta di alcuni governatori sul rendere tutto il Paese arancione 7 giorni su 7.

Cosa cambia da sabato 16 gennaio: parametri più stretti per il colore della zona

La bozza del nuovo Dpcm di gennaio è in via di definizione proprio in queste ore, ma è certa la conferma del “meccanismo a colori” per la classificazione delle regioni in zona gialla, arancione o rossa a seconda della fascia di rischio per il Covid-19. In ogni caso, sembra ormai sicuro che resteranno vietati gli spostamenti interregionali e quindi pure nel weekend del 16 e 17 gennaio non si potrà uscire dalla regione, anche se ci si trova in zona gialla.

Si pensa inoltre a introdurre una quarta fascia, la zona bianca, lì dove i dati del contagio saranno più bassi, con aperture e minori restrizioni. Dal 16 gennaio però cambiano i parametri in base ai quali si passa da una zona all’altra: le soglie limite vengono abbassate con criteri più rigidi per il declassamento. Per sapere il colore e in che zona è questo weekend (16 e 17 gennaio), bisognerà quindi considerare i nuovi parametri, in particolare quelli che faranno scattare in automatico una retrocessione:

con un indice Rt 0,5 si sarà in zona bianca, secondo le ultime ipotesi. Un traguardo difficile da raggiungere e al momento nessuna regione è in questa situazione

Con un Rt fino a 1 si sarà in zona gialla

Con un Rt sopra 1 si finirà in zona arancione

si finirà in zona arancione Con un Rt sopra 1,25 scatterà la zona rossa. Si pensa anche a introdurre in modo automatico la zona rossa nelle regioni con un incidenza maggiore di 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Che zona è questo weekend: quando viene deciso il “colore” di sabato 16 e domenica 17 gennaio

Per conoscere in che zona saranno le diverse regioni nel weekend del 16 e 17 gennaio bisognerà quindi attendere qualche giorno: tra giovedì 14 e venerdì 15 gennaio sarà reso noto il nuovo Dpcm e in questo stesso lasso di tempo si conoscerà il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. In base a questi numeri, e alle regole del nuovo Dpcm, il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l’ordinanza per decidere i cambi di colore delle regioni, da sabato 16 gennaio.

L’intenzione del governo è di confermare, con il nuovo Dpcm, la chiusura dei centri commerciali il weekend, indipendentemente dalla zona che è in vigore nelle diverse regioni: dunque in zona gialla, arancione e rossa, gli shopping center con tutta probabilità non potranno restare aperti sabato 16 e domenica 17 gennaio. Via libera però ai negozi di beni essenziali presenti nei centri commerciali.