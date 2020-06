È una della arene estive della città con più anni alle spalle: riparte con l’assetto anti-Covid la programmazione 2020 del cinema Chiardiluna di Firenze, il grande schermo all’aperto che si trova ai “piedi” di via Monte Oliveto, nella zona tra piazza Pier Vettori, San Frediano e piazza Tasso.

Le novità 2020 riguardano le sedute distanziate, i posti numerati e la possibilità di comprare online i biglietti ad un prezzo ridotto, per evitare code e assembramenti. Il programma di film prende il via giovedì 25 giugno con l’anteprima “Il Meglio deve ancora venire”, pellicola francese diretta da Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte, per proseguire a luglio, agosto e nei primi giorni di settembre.

Arene estive 2020: i film in Oltrarno

Il cartellone del cinema sotto le stelle proseguirà poi con una selezione dei migliori film della stagione passata come “Favolacce” dei fratelli D’Innocenzo (lunedì 6 luglio) e “Parasite” di Bong Joon-ho (domenica 28 giugno, martedì 14 e 28 luglio).

Dall’arena del cinema Chiardiluna di Firenze passeranno anche le ultime uscite: il nuovo film di Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte “Il meglio deve ancora venire” (25 giugno, 24 luglio) e “Un figlio di nome Erasmus”, commedia di Alberto Ferrari con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

I prezzi dei biglietti (anche online) e le info utili sul cinema estivo Chiardiluna

Dal 25 giugno l’arena estiva in via di Monte Oliveto, all’angolo con viale Aleardi, resterà attiva ogni sera della stagione. I cancelli aprono alle ore 20.30, la proiezione inizia invece alle 21.30 e all’interno è presente un punto ristoro per snack e cena. Questi i prezzi 2020: il tagliando intero costa 6 euro, il ridotto 5 euro (stesso sconto anche per chi compra online i biglietti).

Qui invece le altre arene estive di Firenze, attive nel 2020: dall’Arena di Marte alla novità del cinema nel chiostro di Santa Maria Novella.

La programmazione 2020 del cinema Chiardiluna di Firenze

Ecco qui la programmazione 2020 dettagliata: sono possibili modifiche in caso di maltempo, tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook del cinema all’aperto Chiardiluna.

Giugno 2020

25 giovedì – Il meglio deve ancora venire

26 venerdì – Figli

27 sabato – La dea fortuna

28 domenica – Parasite

29 lunedì – L’ufficiale e la spia

30 martedì – 18 regali

Luglio 2020 al cinema Chiardiluna