Dal 26 giugno 2019 il cinema all’aperto arriva fin sulla Montagnola, la collinetta che domina il rione dell’Isolotto vecchio, alla periferia di Firenze: nel giardino sbarca per la prima volta il grande schermo con 5 serate, tra giugno, luglio e settembre, dedicate ai film cult degli anni Ottanta, dai Goonies a E.T., tutte a ingresso libero.

L’iniziativa fa parte del progetto “Montagnola da vivere”, lanciato dal comitato dei genitori Montagnola-Gramsci insieme all’associazione La Città bambina per riqualificare questo spazio verde del Quartiere 4. Un masterplan dal basso che ha vinto anche il bando “Paesaggi comuni” della Fondazione CR Firenze.

“Nuovo Cinema Montagnola”

Serata inaugurale il 26 giugno con alle 21 la presentazione del progetto e alle 21.15 il primo film della rassegna IsolOttanta, I Goonies, accompagnato da popcorn e bibite per tutti. Gli organizzatori consigliano di portare da casa un bicchiere riutilizzabile, per evitare quelli usa e getta, e anche tappetini e cuscini per accomodarsi a terra durante la proiezione.

Il programma prosegue per altri due mercoledì di luglio con il film di animazione “Il mio vicino Totoro”, il 3 luglio, e il capolavoro di Spielberg E.T. il 10 luglio. Dopo la pausa per le vacanze il cinema all’aperto tornerà alla Montagnola nel mese di settembre e cambierà giorno della settimana: la rassegna si terrà il giovedì, il 5 e il 12 settembre.

La Montagnola da vivere

Il progetto “La Montagnola da vivere” è nato nel 2018 grazie all’impegno dei genitori dei bimbi che frequentano le scuole delle zona, dopo che quest’area verde era stata messa sotto scacco da spacciatori e balordi. Tra i tanti interventi, finanziati dalla Fondazione CR Firenze, anche nuovi giochi per i bambini e un’aiuola didattica per i piccoli alunni delle scuole, mentre il Comune in passato ha deciso alcuni interventi come il rifacimento del campetto da basket e l’installazione di nuovi lampioni sulla Montagnola.