A Firenze torna un cinema all’aperto sui generis, il grande schermo mette le ruote e diventa itinerante: torna a viaggiare per il terzo anno consecutivo il furgoncino del “Cinema Tascabile”, che porta in piazza film gratuiti. E chi vorrà, potrà portarsi da casa la sedia preferita per stare comodo.

Questo cine-tour sotto le stelle toccherà dal 15 luglio all’8 agosto 2019 4 luoghi delle zone periferiche fiorentine, da Sorgane (Quartiere 3) alle Piagge (Quartiere 5), da Ugnano (Quartiere 4) a piazza Alberti (Quartiere 2). Si tratta di un’iniziativa promossa dall’associazione M.Arte insieme allo Spazio Alfieri all’interno del cartellone di eventi dell’Estate Fiorentina 2019, che va ad arricchire l’offerta cittadina di rassegne cinematografiche gratuite (qui la guida completa).

Cinema all’aperto nel segno di Monni

La programmazione, curata dal critico Claudio Carabba, prevede 16 proiezioni, 4 per ogni quartiere in altrettanti giorni della settimana, tutte legate da un filo rosso: il Cinema Tascabile 2019 vuole rendere omaggio all’attore Carlo Monni e ai suoi amici, come Benigni, Troisi, Francesco Nuti, Paolo Hendel e Alessandro Benvenuti. Si va da film cult come “Non ci resta che piangere” a “Tu mi Turbi”.

“Monni era legatissimo a Firenze e a Campi Bisenzio o come lui amava dire Champ du Bisenz – spiega il curatore della rassegna Carlo Carabba – di Carlo proporremo alcuni film capitali, come il duro e fulminante Berlinguer ti voglio bene, in cui recitava con il primo amico del cuore Roberto Benigni, diretto da Giuseppe Bertolucci. Abbiamo scelto altri film con Monni: il buffo e straziante Ritorno a casa Gori e Non ci resta che piangere in cui era il focoso Vitellozzo accanto all’irripetibile coppia”.

Cinema Tascabile in piazza a Firenze: dove, i luoghi

Le proiezioni del Cinema Tascabile, con inizio alle ore 21.30, si svolgeranno ogni lunedì nel giardino del centro sociale di Sorgane (via Tagliamento 2), il martedì nella piazza del centro commerciale Coop.fi delle Piagge, il mercoledì in piazza della Crezia a Ugnano e infine il giovedì nel giardino di Villa Arrivabene, tra piazza Alberti e via Gioberti.

La programmazione del Cinema Tascabile 2019

Ecco il cartellone di film di questa edizione. L’ingresso è libero.

Lunedì 15 luglio

Tu mi turbi

Giardino centro sociale Sorgane

Martedì 16 luglio

Berlinguer ti voglio bene

Centro Commerciale Coop Le Piagge

Mercoledì 17 luglio

Ritorno a casa Gori

piazza della Crezia

Giovedì 18 luglio

Non ci resta che piangere

Giardino di Villa Arrivabene

Lunedì 22 luglio

Compagni di scuola

Giardino centro sociale Sorgane

Martedì 22 luglio

Zitti e mosca

Centro Commerciale Coop Le Piagge

Mercoledì 24 luglio

Belle al bar

piazza della Crezia

Giovedì 25 luglio

Albergo Roma

Giardino di Villa Arrivabene

Lunedì 29 luglio

Domani accadrà

Giardino centro sociale Sorgane

Martedì 30 luglio

Lucignolo

Centro Commerciale Coop Le Piagge

Mercoledì 31 luglio

Chiedo asilo

piazza della Crezia

Giovedì 1 agosto

Cari fottutissimi amici

Giardino di Villa Arrivabene

Lunedì 5 agosto

Casablanca, Casablanca

Giardino centro sociale Sorgane

Martedì 6 agosto

Son contento

Centro Commerciale Coop Le Piagge

Mercoledì 7 agosto

Speriamo che sia femmina

piazza della Crezia

Giovedì 1 agosto

Notte italiana

Giardino di Villa Arrivabene

Aggiornamenti e informazioni sul sito dello Spazio Alfieri.