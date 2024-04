Mostra artigianato Firenze 2024: orari e date della grande fiera

- Pubblicità -

La Mostra internazionale dell’artigianato di Firenze (Mida) si prepara all’edizione 2024, la numero 88: non una semplice fiera, ma una vera e propria festa dedicata all’handmade, con un lungo elenco di espositori e 8 date per entrare nel “cuore” della Fortezza da Basso. Centinaia di stand e prodotti dall’Italia e dal mondo, rassegne, dimostrazioni dal vivo: sono questi gli ingredienti di una delle manifestazioni più visitate in città durante il ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Ma all’interno dell’evento si svolgeranno anche dei saloni tematici, una sorta di fiera nella fiera. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla mostra dell’artigianato 2024 a Firenze, dalle date agli orari, dal programma al costo dei biglietti di ingresso fino al parcheggio più vicino.

L’appuntamento con la mostra dell’artigianato alla Fortezza da Basso di Firenze è, come consueto, nelle date a cavalo del ponte della Liberazione e della festa dei lavoratori, da giovedì 25 aprile a mercoledì 1° maggio 2023. Sono numerosi gli artigiani, le imprese e i designer dall’Italia e dal mondo che hanno assicurato la loro presenza in questo grande evento, che si estenderà su una superficie di 34.000 metri quadrati. Una manifestazione, che complici le due festività, richiama ogni volta decine di migliaia di visitatori. Solo l’anno scorso si sono registrate quasi 70mila presenze.

Firenze Fiera, che organizza la Mostra internazionale dell’artigianato, ha diffuso gli orari di apertura: l’evento sarà accessibile dal 25 aprile al 1° maggio 2024 dalle 10 alle 20, mentre i punti ristoro all’aperto restano accessibili fino alle 22 (l’ultimo giorno la chiusura è anticipata alle 20).

A Firenze non solo una fiera dell’artigianato: le novità 2024

Il programma degli eventi prevede giornate ricche di appuntamenti con mostre, installazioni e lavorazioni in diretta. Ci sarà anche uno spazio dedicato a show cooking, al piano attico del padiglione Spadolini, con degustazione gratuite. Tra gli ospiti speciali dell’88esima edizione anche 20 aziende della ceramica di Jindenzeng, grazie alla collaborazione con l’Expo della provincia cinese.

Conferme e novità sul fronte dei saloni tematici, ospitati all’interno della mostra dell’artigianato di Firenze. Anche quest’anno, in concomitanza con Mida, torna Abita, la fiera dedicata al mondo della casa e dell’arredamento organizzata da Sicrea, in collaborazione con le associazioni di categoria, all’interno dei padiglioni Arsenale, Basilica e Fureria. L’evento offrirà soluzioni innovative nei settori dell’arredamento, dell’ecosostenibilità, del design e del verde. La novità 2024 è che all’interno della Mostra dell’artigianato si svolgerà pure la nona edizione del Salone dell’arte e del restauro di Firenze. I quartieri monumentali ospiteranno l’iniziativa dedicata alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale artistico mondiale.

Quanto costano i biglietti per la mostra dell’artigianato 2024

Firenze Fiera ha diffuso anche le informazioni sul costo dei biglietti per la mostra dell’artigianato 2024, che possono essere comprati sia alla Fortezza da Basso sia online, per saltare la fila alle casse. Il ticket comprende anche l’ingresso ad Abita e al Salone dell’arte e del restauro di Firenze. C’è anche un biglietto famiglia, che prevede uno sconto di 1 euro per i genitori. Ecco le tariffe di quest’anno, che hanno subito un aumento di 1 euro rispetto alla passata edizione:

biglietto intero 8 euro

8 euro biglietto ridotto 6 euro, valido solo il 26, 29 e 30 aprile (under 25, over 65, soci di Unicoop Firenze, Cna e Confartigianato, biglietti regionali Trenitalia o City Sightseeing)

6 euro, valido solo il 26, 29 e 30 aprile (under 25, over 65, soci di Unicoop Firenze, Cna e Confartigianato, biglietti regionali Trenitalia o City Sightseeing) diversamente abili 6 euro (tutti i giorni)

6 euro (tutti i giorni) Abbonamento a 3 giorni 20 euro (acquistabile solo online)

20 euro (acquistabile solo online) Biglietto famiglia 7 euro (un genitore e figli fino a 12 anni); 14 euro (2 genitori e figli fino a 12 anni), acquistabile solo in biglietteria

7 euro (un genitore e figli fino a 12 anni); 14 euro (2 genitori e figli fino a 12 anni), acquistabile solo in biglietteria ingresso gratis – bambini fino a 12 anni, accompagnatori persone diversamente abili, accompagnatori di gruppi composti da almeno 10 persone (solo in biglietteria)

Mostra dell’artigianato di Firenze: il parcheggio e come arrivare

Nelle date della Mostra dell’artigianato 2024, la Fortezza da Basso di Firenze viene presa d’assalto dai visitatori, con qualche difficoltà di parcheggio: è consigliato quindi arrivare con i mezzi pubblici. Proprio davanti al polo fieristico si trova la fermata “Fortezza” della linea 1 della tramvia.

Per chi vuole arrivare comunque in auto, il parcheggio più vicino è quello multipiano “Fortezza Fiera”, con accesso da Piazzale Caduti nei Lager (oltre 500 posti, costo 1,60 euro l’ora, 20 tutto il giorno), che si trova proprio accanto alla mostra dell’artigianato. In alternativa c’è il parcheggio sotterraneo della Stazione Santa Maria Novella, a circa 600 metri dalla Fortezza (590 posti a rotazione, costo 3,80 euro l’ora). Sul sito di Firenze Parcheggi si può controllare la disponibilità in tempo reale dei posti auto nelle strutture.

Se si arriva da fuori città una buona alternativa è lasciare l’auto al parcheggio di Villa Costanza, a cui si accede direttamente dall’A1 senza uscire dall’autostrada (costo prima ora 50 centesimi, da 1 a 4 ore 2 euro, da 4 a 10 ore 5 euro, da 10 a 24 ore 7 euro), e salire sulla linea 1 della tramvia al vicino capolinea. Per arrivare alla Fortezza in tram ci vogliono circa 28 minuti.