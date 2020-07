Cinema a Villa Bardini: la programmazione sulla “terrazza” di Firenze

Film all’aperto e con vista mozzafiato. Tra le arene estive aperte nel 2020 a Firenze la novità è rappresentata dal cinema a Villa Bardini, con una programmazione lunga un mese e 30 pellicole proiettate nel belvedere affacciato sulla città. Per la prima volta il grande schermo arriva in uno dei più bei giardini fiorentini: 100 i posti disponibili, biglietti a 5 euro ad eccetto del giovedì, quando le famiglie con bambini entrano gratis (in questo caso è raccomandata la prenotazione).

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione CR Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, in collaborazione con l’ Associazione culturale Musart, con il patrocinio del Comune di Firenze. Si tratta della seconda arena estiva di Firenze allestita all’interno di un’area di interesse artistico, dopo il cinema nel chiostro di Santa Maria Novella.

“Cinema in Villa”: ogni sera un tema diverso

Da mercoledì 8 luglio a sabato 8 agosto 2020, ogni giorno della settimana sul grande schermo del giardino di Villa Bardini arriverà un tema diverso: il lunedì è dedicato a un grande del cinema mondiale come Woody Allen, il martedì la programmazione è incentrata sulla storia dell’arte, il mercoledì film tratti da libri selezionati dal festival “La città del lettori”, il giovedì è riservato alle famiglie, che come detto entrano gratuitamente. Nel weekend poi le grandi biografie (venerdì), i titoli di successo degli ultimi anni (sabato) e un omaggio all’universo delle donne (ogni domenica).

Si va dai film per i bambini come “Mia e il leone bianco”, ai capolavori premiati agli Oscar, come “Green Book” e “Chiamami col tuo nome”, fino ai ritratti di Maria Callas, Marylin Monroe e Frida Calo. In calendario anche due eventi speciali: domenica 12 luglio Ginevra Elkann presenta “Magari”, opera prima ispirata alla storia della sua famiglia, e mercoledì 22 luglio è in programma “Haiku on a Plum Tree, storia della famiglia Maraini” un viaggio della memoria che Mujah Maraini-Meleni dedica a suo nonno, l’antropologo Fosco Maraini.

La programmazione del cinema a Villa Bardini (Firenze): 8 luglio – 8 agosto 2020

Ecco in dettaglio il programma dei film. Le proiezioni di “Cinema in Villa” iniziano alle ore 21.15, è consigliato comprare in anticipo i biglietti online, sul sito dell’associazione Musart. Parcheggio gratuito al Forte Belvedere.

Mercoledì 8 luglio 2020

gratis per le famiglie – consigliata la prenotazione

gratis per le famiglie – prenotazioni disponibili dal 9 luglio

gratis per le famiglie – prenotazioni disponibili dal 9 luglio

gratis per le famiglie – prenotazioni disponibili dal 16 luglio

gratis per le famiglie – prenotazioni disponibili dal 16 luglio

Green Book di Peter Farrelly (Usa 2018, 130′)

Dal sito di Villa Bardini è possibile scaricare il programma in pdf di “Cinema in Villa”.