Cinema all’aperto 2020 in Santa Maria Novella: il programma dei film

Prime visioni, titoli da rivedere, ospiti e rassegne: il cinema dell’estate 2020 si trasferisce all’aperto nel chiostro di Santa Maria Novella e lo fa con un programma di film curato da Spazio Alfieri. Si comincia il 22 giugno e si va avanti per due mesi tondi tondi. Il 22 agosto sarà infatti l’ultima occasione per vedere un film nello speciale spazio a cui si accede da piazza della Stazione. La sala open air allestita nel chiostro è una novità tra le tante arene estive di Firenze, che quest’anno si ripropongono in chiave “anti-contagio”.

Cinema anti-Covid: il nuovo spazio dell’Estate fiorentina

Duecento posti distanziati, nel rispetto delle normative anti-Covid, e uno schermo di 8 metri per 6 circondato da architetture trecentesche e affreschi rinascimentali. Il chiostro grande della Basilica di Santa Maria Novella è il contesto all’interno del quale è stato allestito il cinema all’aperto, grazie all’accordo tra Comune di Firenze e Spazio Alfieri che cura la programmazione.

Ogni sera, fino al 22 agosto, verranno proiettati i titoli scelti per il programma dal critico cinematografico Claudio Carabba. In sala, o meglio, nel chiostro ci saranno ospiti registi, attori e autori chiamati a raccontare i film a cui hanno lavorato e a introdurre le prime visioni insieme ai critici.

Programma del cinema nel chiostro di Santa Maria Novella: prima visione e film da rivedere

Tra i titoli in programma, che sarà possibile vedere in prima visione al cinema dell’estate di Santa Maria Novella ci sono Favolacce con Elio Germano dei fratelli D’Innocenzo, I miserabili di Ladj Ly, Mathias & Maxime di Xavier Dolan, Dopo il matrimonio remake dell’omonimo film del 2006 con Julianne Moore, Tornare di Cristina Comencini, The peanut butter falcon e A Dog Called Money.

Tra i film della stagione passata da rivedere ci sono Parasite e Memorie di un assassino del regista premio Oscar Bong Joon-ho, Hammamet con Pierfrancesco Favino, Jojo rabbit, 1917 e Sorry We Missed You. Fra le rassegne in Round Midnight proporrà una carrellata di film musicali in seconda serata, alle 23. E poi ci saranno ospiti alcuni storici festival cinematografici fiorentini come River to river e Nice festival.

Cinema in Santa Maria Novella: la programmazione di giugno 2020

Lunedì 22 giugno: Favolacce – di Fabio e Damiano D’Innocenzo

Martedì 23 giugno: I Miserabili – di Lady Ly

Mercoledì 24 giugno: Tornare – di Cristina Comencini

Giovedì 25 giugno: Parasite di Bong Joon-ho

Venerdì 26 giugno: Che fare quando il mondo è in fiamme? – di Roberto Minervini

Sabato 27 giugno: L’ufficiale e la spia – di Roman Polanski

Domenica 28 giugno: Hammamet – di Gianni Amelio

Lunedì 29 giugno: Sorry we missed – di Ken Loach

Martedì 30 giugno: 1917 – di Sam Mendes

Quanto costa il cinema nel chiostro?

Per andare a vedere un film sotto le stelle nel chiostro si spenderanno 7 euro a prezzo intero e 6 euro se si è soci della Coop. La programmazione è prevista per ogni sera alle ore 21.30 dal 22 giugno al 22 agosto. È possibile acquistare i biglietti online per evitare la fila. L’ingresso è da piazza della Stazione. La biglietteria in loco apre alle 20.45. Info, programma e biglietti sul sito dello Spazio Alfieri.