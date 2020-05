Dopo Boboli un altro gioiello verde torna accessibile dopo il lockdown: la riapertura del giardino Bardini, famoso per la fioritura del suo glicine, è stata fissata martedì 2 giugno 2020 in occasione della Festa della Repubblica e l’ingresso è gratis per i residenti a Firenze, Arezzo e Grosseto. Il parco panoramico per buona parte dell’estate sarà accessibile con un orario prolungato.

Ci saranno anche sorprese per i bambini e la calar della sera – durante tutto il mese di giugno – la facciata della villa sarà illuminata con il tricolore della bandiera italiana, uno spettacolo che sarà ben visibile dai lungarni fiorentini.

La riapertura del giardino Bardini di Firenze. Giorni e orari

Il parco che fu casa del collezionista Stefano Bardini, 4 ettari che comprendono il giardino all’italiana, il bosco all’inglese e un frutteto, offre una vista unica su Firenze e sarà aperto, dal 2 giugno al 30 agosto 2020, dal lunedì alla domenica, eccetto che il primo e l’ultimo lunedì del mese, dalle ore 8.45 alle 21.00 se si entra da Costa San Giorgio 2 (mentre l’ingresso in via dei Bardi chiude alle 19.30).

Ogni weekend (sabato e domenica) e il 2 giugno, a tutti i bambini che arriveranno insieme ai genitori sarà offerta una piccola merenda o una colazione gratuita. Ad annunciare le novità è stata la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron che gestisce il giardino e la storica villa affacciata su Firenze.

Chi entra gratis nel giardino Bardini

Ricordiamo che i residenti nella Città metropolitana di Firenze e nelle province di Arezzo e Grosseto hanno diritto all’ingresso gratuito nel giardino Bardini, per tutti gli altri i prezzi dei biglietti sono di 10 euro (intero) e 2 euro (ridotto per i ragazzi europei tra i 18 e i 25 anni). I bambini non pagano.

