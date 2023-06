Eventi e festival dell’Estate Fiorentina 2023 da non perdere a luglio

- Pubblicità -

L’Estate Fiorentina 2023 continua a nutrire di musica, arte, cinema, spettacolo e cultura tutto il mese di luglio con numerose rassegne e grandi eventi. Tanti i festival a ingresso libero, quasi la totalità ospitati in parchi, giardini, piazze e spazi all’aperto per scoprire e conoscere alcune delle più suggestive location della città. Ecco una guida ai principali eventi dell’Estate Fiorentina 2023 da non perdere nel mese di luglio:

Gli ultimi giorni della rassegna Le Piazze dei Libri

Continua fino al 2 luglio la rassegna Le Piazze dei Libri, una serie di eventi itineranti dedicati al mondo della letteratura e dell’editoria. Piazza della Repubblica, via dei Cerretani, il Parco dell’Anconella, piazza dell’Isolotto sono alcuni dei luoghi che ospiteranno gli ultimi eventi del folto palinsesto che vede le librerie fiorentine protagoniste nell’organizzazione dei vari appuntamenti. La rassegna si chiude domenica 2 luglio alle ore 21:00 con l’evento finale in piazza Santa Maria Novella al quale saranno presenti tutte le librerie che hanno aderito all’edizione 2023. Il progetto grafico de Le piazze dei libri è stato curato dagli studenti di IED Firenze.

L’Estate Fiorentina 2023 dedica 5 giorni di luglio alla poesia

Cinque serate dedicate alla lettura di poesie, un viaggio tra tematiche e periodo storici molto diversi e lontani tra loro. I Giardini della Poesia è la rassegna itinerante curata dalla Compagnia Lombardi Tiezzi che si svolge tra il Parco delle Cascine, il Giardino di Villa Favard, il Parco dell’Anconella il Parco di Villa Vogel e il Parco di San Donato. Gli eventi si tengono dal 3 al 7 luglio 2023 e sono tutti a ingresso gratuito.

Tra gli eventi speciali di luglio dell’Estate Fiorentina 2023 c’è I CARE. Don Milani 100

Nel Quartiere 2 di Firenze, la compagnia Chille de la Balanza celebra la figura di Don Milani al quale è dedicata l’edizione 2023 dell’Estate Fiorentina, insieme a Giorgio Gaber. Dal 2 al 9 luglio, gli eventi di I CARE. Don Milani 100 si snodano tra il Cortile Spettacoli di San Salvi e la Biblioteca Mario Luzi, ospitando talk, proiezioni di film, performance e incontri con autori.

La Gaberiana, la rassegna di Andrea Scanzi dedicata a Giorgio Gaber

Dal 4 al 19 luglio si celebra il ventennale dalla scomparsa di Giorgio Gaber con La Gaberiana, la rassegna diretta da Andrea Scanzi che coinvolge ospiti e artisti legati al celebre cantautore per stima, passioni, affinità. Gli eventi si tengono tra piazza dell’Isolotto, la Bibliotecanova e la Limonaia di Villa Strozzi. Sono numerosi i musicisti e gli autori di rilevanza nazionale protagonisti dei vari appuntamenti, da Cesare Cremonini a Roberto Vecchioni, da Neri Marcorè a Peppe Voltarelli, Ginevra di Marco, Francesco Magnolie tanti altri.

Stella Rossa Fest: i 140 anni della Casa del Popolo di Rifredi

Dal 5 al 9 luglio, l’Arci Firenze propone Stella Rossa Fest all’SMS di Rifredi per festeggiare il 140esimo compleanno della storica Casa del Popolo fiorentina. Presentazioni di libri, cene popolari e concerti sono il cuore di questa rassegna che presenta alcuni nomi di spicco come Ginevra di Marco, Pierpaolo Capovilla, Martinicca Boison, Colorificio Mario, Acquarama. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

I principali festival di musica a luglio dell’Estate Fiorentina 2023

Anche sul fronte della musica, a luglio si svolgono alcune delle rassegne dell’Estate Fiorentina 2023. Dal 15 al 26 in piazza Santissima Annunziata torna il Musart Festival con ospiti come Roberto Bolle, Venditti e De Gregori, Marco Masini, Drusilla Foer, Paolo Conte, Madame e Stewart Copeland. Sono nove invece gli appuntamenti curati da Toscana Produzione Musica per Mixité – suoni e voci di culti e culture a Firenze che si tengono nelle date dell’1, 3, 13, 15, 20, 28, 30 luglio (insieme a quelle del 3 e del 29 agosto) in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, tra cui la Basilica di San Miniato al Monte, la Sinagoga, la Certosa del Galluzzo.

I sagrati delle Chiese fiorentine sono i luoghi che ospitano gli appuntamenti di Sagrati in musica sotto le stelle che vede protagonisti il Quintetto dei Fiati dell’Orchestra Toscana Classica, i Mariachi Messicani, i Florence Horn Quartett, gli Oversea Orchestra e tanti altri. Si aggiungono infine le date di concerti e spettacoli della rassegna Firenze Suona che si svolgono al Circolo Aurora di Piazza Tasso (6 luglio), al Fico Bistrò (7 luglio), alle Murate (22 luglio) e al Parco dell’Anconella (29 luglio).

Dal 3 al 23 luglio, c’è il Sound Glass Festival che entra in una delle location più ambite di Firenze, il Tepidarum del Roster al Giardino dell’Orticoltura, portando una programmazione che spazia dall’opera al jazz fino alla musica contemporanea d’avanguardia. Chiude il mese di eventi l’Italian Brass Week, dal 23 al 28 luglio, che annuncerà presto i suoi eventi.

Le grandi rassegne dedicate alla danza

Il Florence Dance Festival apre una finestra sul panorama nazionale e internazionale delle principali compagne di danza offrendo un ricco palinsesto che fino al 20 luglio viene ospitato presso il Chiostro Grande Santa Maria Novella. Si aggiungono alla 34esima edizione dello storico festival fiorentino anche le rassegne Site Dance e Dance4Gardens organizzata dalla Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti tra il palco di PARC Performing Arts Research Center (Parco delle Cascine) e il Parco di Villa Vogel.

Le programmazioni di luglio dei tre cinema all’aperto dell’Estate Fiorentina 2023

All’interno dell’Estate Fiorentina sono tre le principali rassegne dedicate al cinema all’aperto, di cui abbiamo preparato anche una guida più approfondita. La suggestiva arena del Cortile degli Uffizi ospita Apriti Cinema per un totale di 50 giorni di programmazione gratuita che copre tutte le sere del mese di luglio, sotto la direzione artistica dal Cinema La Compagnia.

Nel chiostro del Museo Novecento invece, è lo Spazio Alfieri a curare il palinsesto cinematografico con numerose date infrasettimanali e domenicali. Infine, il Nuovo Cinema Universale al Conventino offre un’ulteriore spazio suggestivo dedicato alle proiezioni: per il mese di luglio, gli eventi si tengono ogni mercoledì e sono a ingresso gratuito.