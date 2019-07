C’è un’altra Estate Fiorentina, meno rutilante e meno cool, ma non per questo meno amata e frequentata dai cittadini: un programma diffuso di eventi nei vari quartieri, anche in questo 2019. Rappresentano una sponda preziosa proprio per i residenti locali, offrendo loro, tutte insieme, tante opportunità: sottrarsi per una sera alla dittatura della Tv; andare a cercare un po’ di fresco; godersi sotto casa concerti, film, spettacoli teatrale, mostre.

È l’estate spesso ingiustamente e sbrigativamente liquidata come “di periferia”. Una valutazione semplicistica e ingenerosa, sia per la qualità degli spettacoli previsti (in grado di offrire una vastissima articolazione di generi e tipologie di eventi) che per la valorizzazione di spazi urbani che, proprio perché animati, vissuti e resi scenario di arte e cultura, possono finalmente proporsi nella loro bellezza svelando potenzialità finora inesplorate.

Dunque il programma di eventi dell’Estate fiorentina 2019 non dura solo 6 mesi ma si estende anche in tutte le direzioni, fino a diventare parte integrante della vita quotidiana dei territori. Vediamo il cartellone dei prossimi appuntamenti nel mese di luglio.

Gli eventi nel Quartiere 1

Grillo Canterino in piazza

6 luglio (piazza dei Ciompi) e 28 luglio (scalinata piazzale Michelangelo), ore 21.15, Grillo Swing, due serate dedicate al “Grillo Canterino” e alle canzoni di Odoardo Spadaro.

Contemporaneo all’Accademia e alla Manifattura Tabacchi

Ciclo di eventi caratterizzati dall’interazione tra la musica classica e contemporanea, arti visive e cinema. 16 luglio, ore 21, Chiostro dell’Accademia di Belle Arti (via Ricasoli 66) musiche di John Cage John, Arvo Pärt, Morton Feldman, Nino Rota e Carla Rebora; 19 luglio, ore 21.30, Manifattura Tabacchi (via delle Cascine 33) il compositore Gianluca Verlingieri eseguirà dal vivo una sonorizzazione elettronica per il Film Pinocchio del 1911 di Giulio Antamoro. Ingresso libero. Per info: [email protected]

Festival Musicale Fiorentino, gli eventi per l’Estate fiorentina 2019

5 luglio-8 settembre, Piazza Signoria.

32 date con la presenza di 34 filarmoniche. 5 luglio, ore 20, filarmonica “Giuseppe Verdi” di

Quarrata; 13 luglio, ore 20, banda dei Martinitt di Milano; 14 luglio, ore 10.30 banda musicale di Sesto Fiorentino; 19 luglio, ore 20, filarmonica “Giuseppe Verdi” di Barberino di Mugello; 20 luglio, ore 20, Associazione Bandistica “Giuseppe Verdi” di Busseto con Filarmonica “Giacomo Puccini” di Montevarchi; 21 luglio, ore 10.30, filarmonica di S. Stefano Belbo; 28 luglio, ore 10.30, banda città di Imola; 11 agosto, ore 9, sfilata per

la liberazione di Firenze, filarmonica “Otello Benelli” di Vergaio; ore 21, filarmonica “Giacomo Puccini” di Prato; 4 settembre, ore 21, Kreisjugend Musikkappelle Biberach (Germania); 5 settembre, ore 21, gruppo bandistico “I Tigrotti” di Agliana; 6 settembre, ore 21, società filarmonica Peccioli; 7 settembre, ore 21, filarmonica “Giuseppe Verdi” di Fognano; 8 settembre, ore 10.30, Bruno Lugli Orchestra città di Soliera.

Geometrie a Santa Verdiana (1-9 luglio)

“Nel Chiostro delle Geometrie”, è un progetto-laboratorio di teatro-architettura nato dalla collaborazione tra un’istituzione universitaria e una compagnia che opera nei territori dell’arte scenica e architettonica. Tra gli eventi principali l’installazione “Bauhaus Percezione di Ts Krypton, ambiente dinamico immersivo”, presso la chiesa di Santa Verdiana in via Ghiberti 27. Il 9 luglio, sempre presso la chiesa di Santa Verdiana, l’architetto e artista Cesare Pergola terrà una video installazione dal titolo Kandinsky Explosion. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, ore 21.

Florence Dance Festival

30 giugno-4 agosto, Chiostro Grande di Santa Maria Novella, ore 21.30.

La danza torna a essere protagonista del programma dell’Estate fiorentina. Fra i momenti di maggior rilievo del festival: The Special World Wide Event, due serate con l’Etoile Sergei Polunin (23, 24 luglio); “Decadance” di Ohad Naharin (20 luglio); Roy Assaf Dance con “Boys” (17 luglio); Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, 9 luglio; New York Dance Project e Toscana Dance Hub (21 luglio); Russian State Ballet in “Swan Lake” (3 agosto); compagnia FloDance 2.0 in “Leonardo il visionario” con la coreografia di Marga Nativo (11 luglio); Compagnia Zappalà Danza in “Instrument Jam” (30 luglio); Fabula Saltica in “Cenerentola. Una storia italiana” (1 agosto); “Duetto d’Autore”: Kinesis Contemporary Dance Company in “Big Bang” (12 luglio); Spotlight on Choreography (15 luglio) performance di Irina Baldini, Arianna Benedetti e Gigi Nieddu; tre serate dedicate alla danza e alla cultura milonguera (26,27,28 luglio). Per info: [email protected]

Concerti nelle chiese

19 luglio, Sagrato del Duomo, Quattro Quarti Percussion Group (Cherubini); 21 luglio, Sagrato della Basilica del Carmine, Florence Brass Quintet; 24 luglio, ore 22, Misericordia di Firenze, Bayres Horns; 25 luglio, Sagrato della Misericordia del Duomo di Firenze, Musica Etnica Gruppo Folkloristico della Mongolia; 26 luglio, Basilica di Santa Croce, Bayres Horns; 27 luglio, Sagrato di Santa Croce, Florence International Choir; 28 luglio, Sagrato del Carmine, Duo Flauto Arpa; 4 agosto, Sagrato della Misericordia del Duomo di Firenze, Pentha Brass Quintet; 10 agosto, Basilica del Duomo di Firenze, Cherubini Wind Ensemble

musiche di W.A.Mozart; 17 agosto, Sagrato di Santa Croce, Concerto Blues dell’ensemble

toscana Fabrizio Berti Jug Band.

Quartiere 2, gli eventi dell’Estate Fiorentina

Cinema sotto le stelle al parco d’arte Pazzagli di Rovezzano

Fino al 15 settembre cinema e picnic sotto le stelle al Parco d’Arte Pazzagli di Rovezzano. Il

Cineforum dedica il fine settimana alle famiglie, con film per grandi e piccoli, privilegiando pellicole di animazione, premi Oscar e classici del cinema, recenti e del passato. Il venerdì è invece dedicato a fantasy, cultura e attualità. Alle ore 18 si parte con la visita guidata del Parco, mentre dalle 18 alle 20 è il turno dei laboratori artistici per bambini. Alle ore 21.30 viene proiettato il film della serata.

Musica e teatro a Villa Arrivabene

9 luglio, concerto del ContempoArtensemble, “La musica dal cuore della città alla periferia”, evento di musica classica e contemporanea; 15 luglio, ore 21.15, concerto musicale del gruppo Via del Campo, con un tributo a Fabrizio De Andrè; 18 luglio, ore 21.15, “Permette signora… due risate sotto le stelle?”, uno spettacolo teatrale a cura di Labad Laboratori teatrali; 21 luglio, ore 21, la Compagnia delle Seggiole presenta “GrilloSwing”.

L’Estate Fiorentina 2019 del Quartiere 3

Grillo Canterino in piazza

Tappa nel Q3 di Grillo Swing 2019, l’omaggio al Grillo canterino della Compagnia delle Seggiole, accompagnato da musiche e canzoni di Odoardo Spadaro, sabato 20 luglio ore 21.15 nei giardini della sede del Q3 a Sorgane, in via Tagliamento 4.

Cultura e solidarietà all’Anconella

La Società ricreativa l’Affratellamento presenta anche quest’anno l’attività culturale estiva che prevede eventi a ingresso gratuito nel Parco dell’Anconella, via di Villamagna 39/D. 14 luglio ore 21.30 “Grammata”, spettacolo multimediale ideato da Sara Moran, con ausilio di immagini e musica a tema, ispirato alla poetessa greca Margherita Dalmati (1921-2009). La lettura scenica di testi – accompagnata dalla performer e cantante Dimitra Marina Kouliaki – metterà in luce l’attività di traduzione (Kava s, Luzi, Montale), evocando il clima culturale della Firenze del secondo dopoguerra. 13 agosto alle 21.15 “L’alluvione”, spettacolo teatrale a cura di Alessio Martinoli con la collaborazione di Anna Maria Ferrigno.

La scelta delle date non è casuale, ma evocativa di alluvioni che in passato hanno funestato

Firenze.

Musica sotto le stelle

Orchestra da Camera Fiorentina, trentanovesima stagione concertistica, 2 agosto ore 21 in

piazza Bartali, esecuzione di vari generi musicali dirige il Maestro Giuseppe Lanzetta.

Estate nel Quartiere 4

Una piccola grande ondata di eventi interesserà gli spazi più significativi compresi tra le mura di Santa Rosa e la BiblioteCaNova.

Gli eventi estivi alla BiblioteCaNova dell’Isolotto

11 luglio, alle 18.30, torneranno i Pupi di Stac, a BiblioteCaNova, dove proporranno la Compagnia del Melarancio di Cuneo, con ‘Il libro delle fantapagine. 23 luglio, ore 21, a BiblioteCaNova, “Processo all’Occidente”, brani scelti da ‘Processo dell’Islam alla civiltà occidentale’ di Guido Piovene, lettura con Marco Di Costanzo, Erik Haglund e Stefano Parigi. 5 settembre, ore 18, chiuderà l’Estate della BiblioteCaNova il ‘Bandarotta Fraudolenta Show!’, una street band particolarmente vivace e colorata.

Musica a Villa Vogel

22 luglio, ore 21, Chiostro di Villa Vogel, in via delle Torri 23, evento conclusivo della rassegna “La musica dal cuore della città alla periferia”. In programma il concerto “Tangos y folia”, con brani di Astor Piazzolla, Angel Villoldo, Carlos Gardel e Maximo Diego Pujol. Duo Bandini Chiacchiaretta: Giampaolo Bandini, chitarra; Cesare Chiacchiaretta, bandoneon.

Grillo Swing in piazza dell’Isolotto

27 luglio, ore 21.15, Piazza dell’Isolotto, Grillo Swing’, a cura della Compagnia delle Seggiole, per diffondere la magia della radio e del ‘Grillo Canterino’, insieme alle canzoni di Odoardo Spadaro. Lo stesso spettacolo viene replicato il 7 luglio, alle 21.15, al Santarosa Bistrot, nel Lungarno Santa Rosa.

Il programma di eventi dell’Estate fiorentina nel Quartiere 5

Concerti in giardino

A cura dell’Accademia San Felice al giardino Orticoltura, Loggia dei Bondi. 12 luglio, ore 21.30, Concerto per fisarmonica. Teatro e musica in piazza Dalmazia 9 luglio, ore 21, Piazza Dalmazia, spettacolo di improvvisazione, a cura di Areamista; 16 luglio, ore 21, Festa con Rick Hutton Band, a cura dell’associazione culturale Firenze Suona; 30 luglio, “Emigranti cia’ ciao cia’”, monologo comico che ripercorre la storia dell’immigrazione

italiana.

Il camper dell’arte

Serate dedicate a Leonardo, in occasione dei 500 anni dalla morte. A cura di MUSE. 11 luglio, ore 21, piazza interna al Centro Comm. Le Piagge, 12 luglio, ore 21, piazza Don Bencini, San Donato.

Metti una sera, a Peretola

A cura del Centro Commerciale Naturale ‘Le botteghe del Borgo’ (Piazza Garibaldi). 10 luglio, Fashion dog; 17 luglio, Concerto “The Shot”; 24 luglio, Karaoke sotto le stelle.

Concerti lunari a Castello

20 luglio, ore 21.15, chiesa di san Michele a Castello, Concerto per il 50° anniversario

dell’allunaggio, musiche di Mancini, Williams, Giacchino, Carmichael, Burt, Horner.

…e a Villa Pozzolini

A cura di Agimus. 18 settembre, “Lunatici ma non troppo”, musiche di Rossini, Bach, Vivaldi; 25 settembre, “Il piccolo principe” per grandi e piccini, voce e arpa; 2 ottobre, “Ma

per fortuna è una notte di luna”, concerto lirico soprano e pianoforte, musiche di Beethoven, Mozart, Bellini, Schubert, Faurè, Tosti, Debussy, Dvoràk.

Grillo Swing

Ricordo del ‘Grillo Canterino’ e delle canzoni di Odoardo Spadaro. 14 luglio, ore 21.15, piazza Garibaldi, a cura della Compagnia delle Seggiole.

Tango a Careggi

28 luglio, ore 10.30, Aula Magna del nuovo ingresso di Careggi Concerto di Tango, a cura di Agimus.

Bach in tramvia

Suites per violoncello di Bach. 10 luglio, ore 19 e ore 21, Linea T1 con partenza da Muratori Stazione Statuto, fermata intermedia Vittorio Emanuele II, Teatro di Rifredi e arrivo Careggi; 17 luglio, ore 19 e ore 21, Linea T2, con partenza dalla fermata Buonsignori- Liceo Da Vinci, fermata intermedia San Donato- Università e arrivo a fermata Torre degli Agli.

Serate De Andrè 21 e 22 settembre, ore 21, Teatro delle Spiagge, Due serate evento dedicate a Fabrizio De Andrè.

Aggiornamenti sul programma 2019 e calendario degli eventi nei quartieri sul sito dell’Estate Fiorentina.