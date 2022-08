La festa di San Lorenzo a Firenze: cibo, musica e balli

- ADV -

Si torna a sognare ed esprimere desideri. Il 10 agosto torna a Firenze la festa di San Lorenzo, nella notte in cui si può ammirare le stelle. A Firenze però c’è un ricco programma che scatta dalle 21. Intanto il cibo: penne al ragù e cocomero per tutti, come nella migliore tradizione fiorentina. Un piatto di pasta e un desiderio, sperando che il futuro riservi piacevoli sorprese.

La festa di San Lorenzo a Firenze: non solo cibo

La notte del 10 agosto a Firenze non è solo cibo. Sul sagrato della basilica sono previsti musica e balli per festeggiare questa giornata e la storia della città, visto che San Lorenzo è co-patrono di Firenze. Storia e tradizione da un lato, ma anche un modo per ritrovarsi dopo due anni difficili. L’Associazione cuochi fiorentini preparerà la pasta con gli ingredienti offerti da Conad mentre due tonnellate di cocomero arriveranno dal Consorzio del Mercato Centrale.

Come partecipare e gli organizzatori della festa di San Lorenzo a Firenze

- ADV -

Partecipare alla festa di San Lorenzo a Firenze è facilissimo. Basta presentarsi. Non sono previste infatti prenotazioni o qualche biglietto da acquistare: è tutto completamente gratuito. L’evento è organizzato dal Ccn di San Lorenzo in collaborazione con Confesercenti Firenze, Confcommercio Firenze, Consorzio del Mercato Centrale, Città metropolitana, Conad e Mukki. Il Comune di Firenze ha offerto il patrocinio. E il complesso di San Lorenzo si presenterà al top grazie alla manutenzione e ai miglioramenti fatti.

Il corteo e le…stelle

Come da tradizione in mattinata ci sarà la partecipazione del corteo Storico della Repubblica Fiorentina, con il Gonfalone, alla messa con l’offerta dei ceri. Naturalmente San Lorenzo è associato alle stelle. Per chi vuole festeggiare il co-patrono, per poi girare a Firenze alla ricerca dei migliori posti per ammirare le stelle, qui si trova una guida con le location più suggestive. Firenze, la festa, le stelle, San Lorenzo: sarà una notte indimenticabile.