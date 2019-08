Da Firenze verso il mare (più vicino), andata e ritorno. Per una toccata e fuga in giornata o per un weekend di mini-vacanza, sulla costa toscana ci sono spiagge e località balneari che distano al massimo due orette di macchina da Firenze, alcune sono raggiungibili in treno, mentre per altre è meglio usare la macchina.

Vediamo allora dove andare per approdare in men che non si dica all’ombrellone e al lettino. Questi luoghi sono in media a un’oretta e mezzo di viaggio in auto e distano circa 100 chilometri, chilometro più, chilometro meno, da Firenze.

Il mare della Versilia più vicino a Firenze

Insieme alla costa pisana è senza dubbio la zona marittima che si raggiunge più facilmente, grazie anche alla Firenze mare e alla bretella per l’A12. Non a caso Viareggio, Lido di Camaiore e zone limitrofe durante l’estate sono popolate da tanti fiorentini.

Spiagge di sabbia e una lunga distesa di stabilimenti balneari, Viareggio è la meta preferita dai villeggianti che amano le comodità. La passeggiata lungomare offre numerosi negozi e la stragrande maggioranza degli stabilimenti balneari ha un ristorante dove gustare piatti di pesce con vista sul mare. Poco più su si incontra Lido di Camaiore con un moderno pontile che si “addentra” nel mare e in cima si trova pure un bar panoramico.

Poco però lo spazio per la spiaggia libera: a Viareggio è necessario spostarsi a sud sulla Darsena per poter stendere l’asciugamano e piantare l’ombrellone a costo zero. Da Firenze a Viareggio in treno ci vuole circa un’ora e mezzo (con un cambio a Pisa o con i convogli diretti), mentre la stazione si trova a una decina di minuti a piedi dal litorale.

Torre del Lago e la spiaggia della Lecciona

Un’alternativa può essere Torre del Lago, frazione a sud di Viareggio amata dal turismo lgbt ma anche dalle famiglie perché immersa nel parco di Migliarino San Rossore. È popolata di campeggi, locali e strutture ricettive. E’ possibile arrivare in auto vicino alle spiagge percorrendo viale Europa: fatti due conti basta un’oretta e mezzo di viaggio da Firenze. Meno comodo il treno perché la stazione è lontana 3 chilometri dalla Marina di Torre del Lago per cui è necessario prendere il bus urbano.

Anche qui sono presenti molti stabilimenti balneari, ma dalla fine del lungomare, verso nord, inizia la spiaggia libera della Lecciona che va da Torre del Lago fino a Viareggio per una bella passeggiata sulla sabbia. Si raggiunge anche dal viale che passa dentro la pineta, parcheggiando sotto i pini e camminando per circa un quarto d’ora nel bosco.

Marina di Vecchiano, il mare vicino a Firenze

Per una gita verso la costa, sul fronte pisano, il mare più vicino a Firenze è quello di Marina di Vecchiano, facilmente raggiungibile dall’autostrada A11 Firenze – Mare. Si trova a una decina di chilometri dall’uscita di Pisa Nord ed è dentro il parco di Migliarino San Rossore. I tremila metri di litorale sabbioso sono molto gettonati soprattutto dalle famiglie. In estate è attivo anche un servizio navetta tra il parcheggio di Case di Marina, più nell’interno, e la spiaggia (piazzale Montioni).

Marina di Pisa e Tirrenia, le spiagge vicino Firenze

Una meta meno selvaggia ma più urbanizzata, sempre a un centinaio di chilometri da Firenze, è il mare di Marina di Pisa, dove prendere un po’ di sole in spiaggia, mangiare in uno dei tanti ristoranti del paese e guardare anche il panorama della vicina Bocca d’Arno con le caratteristiche casette dei pescatori costruite su palafitte sul fiume, alla foce nel Tirreno. È una destinazione scelta da molte famiglie.

Poco più giù un’altra località gettonata dal turismo delle famiglie ma anche dai giovani: Tirrenia. Lungo la spiaggia ci sono tanti bagni attrezzati (uno dei più richiesti è il bagno degli americani, al gran completo durante l’alta stagione) mentre lo spazio per la spiaggia libera è piuttosto ridotto.

Marina di Pisa e Tirrenia non sono località raggiungibili direttamente in treno da Firenze, ma è possibile arrivare alla stazione di Pisa centrale e poi prendere il bus litorale della Cct, con corse ogni 15 minuti durante l’estate.

Le scogliere di Livorno: Cala furia e Cala del leone

Per chi preferisce gli scogli, l’Aurelia lungo la costa livornese regala suggestivi scorci sul mare, con panorami naturali, antiche torri e castelli. In questo caso si arriva in un’ora e mezzo di macchina grazie alla Firenze – Pisa -Livorno.

Si può parcheggiare nelle aree lungo la strada, che però nei weekend e nell’alta stagione sono prese d’assalto. Da qui si scende per gli scogli e si raggiungono calette suggestive come Cala Furia e Cala del Leone. Nei pressi si trovano anche ristoranti, come quello del Sassoscritto, che offrono una vista mozzafiato sul mare. Più giù si trova la cittadina di Quercianella, ben servita anche dai treni, con qualche spiaggia libera (sassosa).

Castiglioncello, raggiungibile anche in treno da Firenze

È una delle località balneari più caratteristiche della costa livornese con le sue palazzine signorili e il Castello Pasquini che durante l’estate propone concerti ed eventi. Castiglioncello è raggiungibile con un viaggio in auto di circa un’ora e quaranta oppure in treno da Firenze anche con alcune corse dirette dei regionali veloci. Vanta tante piccole calette sabbiose e una passeggiata pedonale lungo la frastagliata costa rocciosa.

Qui invece le spiagge da evitare, perché inquinate, secondo Goletta Verde 2019.