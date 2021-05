Estate 2021 a Firenze: riapre l’Off Bar al Lago dei Cigni della Fortezza

Musica, proiezioni e una proposta food rinnovata: l’estate 2021 è ormai alle porte e a Firenze riapre l’Off Bar, lo storico locale estivo intorno al Lago dei Cigni, nei giardini della Fortezza da Basso. È uno tra i primi spazi estivi a inaugurare in città nella stagione 2021, ma presto se ne aggiungeranno altri.

L’estate 2021 nei giardini della Fortezza da Basso: dal cinema alle partite dell’Italia

Quest’anno il programma dell’Off Bar prevede dj-set ed eventi live, ma ci sarà spazio anche per le rassegne cinematografiche gratuite. Inoltre, in occasione degli Europei di Calcio 2021, saranno proiettate le partite dell’Italia e la finale del torneo. Per chi vorrà mangiare qualcosa, presso lo spazio estivo al Lago dei Cigni si rinnova la proposta food, che prevede quest’anno la collaborazione del ristorante thailandese Icchethai e della pizzeria Don Fefè. Il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 11.00, rispetterà gli orari di chiusura previsti dalle disposizioni in vigore e i protocolli sanitari per il contrasto alla pandemia.

La settimana al Lago dei Cigni: il programma dell’Off Bar di Firenze

Questo il programma delle attività a cadenza settimanale dell’Off bar, a cui si aggiungerà la proiezione delle partite dell’Italia e della finale degli Europei di Calcio 2021.

Lunedì: Rassegna cinematografica a cura di OFF Cinema

Rassegna cinematografica a cura di OFF Cinema Martedì : Selezione musicale a cura di OFF BAR

: Selezione musicale a cura di OFF BAR Mercoledì : “Your Local Summer” – DJ set a cura di Progeas Family

: “Your Local Summer” – DJ set a cura di Progeas Family Giovedì : “Esotica by Tropical Animals” – Selezione musicale a cura di Riccardo Baez

: “Esotica by Tropical Animals” – Selezione musicale a cura di Riccardo Baez Venerdì : “Aperitivo Sonoro” a cura di Francesco Profeti e Davide Calamai

: “Aperitivo Sonoro” a cura di Francesco Profeti e Davide Calamai Sabato : “Stile Libero” – Selezione musicale a cura di Cojo Djette

: “Stile Libero” – Selezione musicale a cura di Cojo Djette Domenica: Selezione musicale a cura di OFF BAR

Aggiornamenti e informazioni sulla pagina Facebook di Off bar.