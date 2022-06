Pavoniere Firenze: la stagione 2022 della piscina tra nuoto e aperitivo

Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, l‘intero festivo (sabato, domenica e festivi) costa 12 euro; il ridotto festivo 9 euro (per over 65, bambini da 4 a 11 anni, soci Uisp); il biglietto festivo pomeridiano costa 9 euro (ingresso dalle 16 alle 19.30). Il costo del biglietto intero feriale è 8 euro; il ridotto feriale costa 6 euro (over 65, bambini da 4 a 11 anni, Soci UISP; il biglietto feriale pomeridiano costa 6 euro (ingresso dalle 16 alle 19.30). Il costo del lettino è di 5 euro. Ingresso gratuito per bambini 0-3 anni, disabili.

È possibile prenotare e pagare online per l’ingresso e le attività piscina, saltando la fila. Ricordiamo che per entrare in piscina è obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità, usare la cuffia, indossare calzature idonee e mettersi il braccialetto che viene rilasciato all’ingresso.