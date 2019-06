Benvenuti al “lido” di Scandicci: è partita la stagione estiva della piscina Le Bagnese, che fino al 18 agosto 2019 apre tutti i giorni per la balneazione libera estiva.

Due le vasche a disposizione con diversi orari, una grande (quella invernale) a cui si aggiunge una seconda vasca, più piccola all’esterno.

Gli orari della balneazione libera

La piscina più grande è aperta alla balneazione libera lunedì e mercoledì dalle 11 alle 18; martedì e giovedì dalle 12.30 alle 18; venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18. La vasca piccola è invece accessibile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, fino alle 18 il sabato e i festivi. In entrambi i casi, per entrare nelle piscine all’aperto di Le Bagnese, è obbligatoria la cuffia.

Piscina Le Bagnese, quanto costa mettersi ammollo a Scandicci

Per quanto riguarda la balneazione libera i prezzi per l’estate 2019 sono fermi: l’ingresso intero dal lunedì al venerdì costa 5,50 euro, 4 il ridotto per gli under 12 e gli over 65 o per l’accesso dopo le 16.30. Un euro in più sabato e giorni festivi, mentre i bambini sotto i 4 anni non pagano.

Nelle altre fasce orarie Uisp Nuoto Scandicci, che gestisce la piscina scandiccese, propone corsi per bambini e adulti, lezioni individuali, nuoto libero, fitbike, acquagym e corsi per donne in dolce attesa.

Sul sito della Uisp Nuoto Scandicci tutte le informazioni sulla balneazione libera nella piscina Le Bagnese di Scandicci.

E le altre piscine a Firenze

L’offerta, a Firenze è dintorni, è molto ampia: dai parchi acquatici, fino ai centri fitness che d’estate mettono a disposizione le loro vasche immerse nel verde. Nella nostra guida le migliori piscine aperte a Firenze e vicino alla città.