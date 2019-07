Riparte la stagione dello yoga all’aperto a Firenze, gratis: sotto il tappetino un soffice manto di erba, sopra la testa un “soffitto” celeste. Con l’estate i corsi tradizionali vanno in vacanza, ma in parchi e giardini pubblici è facile imbattersi in gruppi che, armati di tappetino, si danno appuntamento per lezioni open air.

Chi ha provato a praticare posizioni e meditazione nel verde racconta che è un’esperienza diversa da quella fatta fra le quattro mura di scuole e palestre. Nati come ritrovi estemporanei, negli ultimi anni questi incontri si sono moltiplicati grazie a insegnati che spesso non chiedono niente in cambio: ci sono iniziative “storiche”, come lo yoga nel parco delle Cascine, e le new entry 2019 dedicate alle tante varianti dell’antica disciplina, dall’hatha fino all’ashtanga yoga.

L’appuntamento nella maggior parte dei casi è alla sera, prima di cena, quando il caldo diminuisce e c’è la possibilità che si alzi una leggera brezza, soprattutto per chi pratica asana (ossia le posizioni della yoga) vicino al fiume Arno. Gli incontri nei parchi fiorentini consentono a chi segue questo percorso di continuare la pratica anche quando le scuole di yoga convenzionali sono chiuse per la pausa estiva, ma permettono anche ai curiosi di provare per la prima volta l’antica disciplina.

Ecco quindi una guida per scoprire, dal lunedì al sabato, dove fare yoga all’aperto, gratis, a Firenze e dintorni.

Yoga alle Cascine, nel polmone verde di Firenze

Tutto merito del passaparola, via Facebook (il gruppo ufficiale “Facciamo yoga alle Cascine” conta qualche migliaio di membri) ma soprattutto tra le persone, dicono gli insegnanti-volontari che ogni settimana si passano il testimone. Lo yoga all’aperto, nel parco delle Cascine di Firenze, può arrivare a richiamare oltre 100 persone per una sola seduta, tra appassionati e semplici curiosi.

L’appuntamento è 3 volte alla settimana, anche ad agosto, nel praticello intorno alla fontana del Piazzale del Re. La partecipazione è gratuita. Passata l’estate c’è poi la variante invernale: Sconfinatamente yoga, lezioni a offerta libera tenute da una settantina di insegnanti e il ricavato va tutto in beneficenza.

Quando: da giugno a settembre 2019

Giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 19.30 alle 21.00

Dove: piazzale del Re, accanto alla fontana

Info e storia: nell’articolo dedicato allo yoga alle Cascine

Yoga all’Anconella 2019 (Firenze sud)

È un altro dei luoghi di Firenze dove fare yoga gratis e all’aperto: nel parco dell’Anconella l’opportunità è doppia perché ci sono più realtà che organizzano lezioni estive per tutti. Una giovane insegnante, Fabiana, dà appuntamento agli allievi 2 volte a settimana nel prato tra la fontana e l’Arno, accanto alle attrezzature sportive, per incontri di Anukalana yoga, un approccio morbido e fluido alla disciplina.

Altre sedute di yoga gratuito all’Anconella garden, il chiosco estivo allestito nel parco di Firenze Sud: in questo caso è l’Istituto Moksha di viale Europa, una scuola di hatha yoga molto conosciuta in città, a proporre sedute free ogni mercoledì sera.

Quando: luglio e agosto 2019

Giorni e orari: Anukalana yoga lunedì 19.30-20.30, mercoledì 19.00 – 20.00 (dal 24 luglio 19.30 – 20.30); Hatha yoga mercoledì ore 18.30

Dove: parco dell’Anconella, via di Villamagna, Firenze Sud – Anukalana yoga dietro la fontana, verso il fiume Arno; hatha yoga, accanto alla spazio estivo Anconella Garden

Yoga gratis a Firenze, all’aperto nel giardino dell’Orticoltura

Un altro punto dedicato al “summer yoga” è il giardino dell’Orticoltura, a due passi da via Bolognese e piazza della Libertà. Doppio appuntamento anche qui: il mercoledì grazie a Yoga Around, collettivo di insegnanti che organizza lezioni all’aperto di Ashtanga Flow yoga a offerta libera, e il giovedì vicino allo spazio estivo del Giardino dell’Artecultura con incontri gratuiti di yoga integrale .

Quando: luglio e agosto 2019

Dove: giardino dell’Orticoltura, via Bolognese 17

Giorni e orari: mercoledì ore 19.15 (Yoga Around), giovedì dalle 19.00 alle 20.00 (yoga integrale Artecultura)

Yoga gratis alla Bibliotecanova dell’Isolotto

Dopo la lettura, un po’ di movimento e un momento per meditare. Il giardino di fronte alla BiblioteCaNova dell’Isolotto torna a popolarsi di colorati tappetini con lo yoga all’aperto gratuito. È ormai il sesto anno che un giovane insegnate e fisioterapista, Eugenio E. F. Re, organizza gratuitamente questi appuntamenti estivi.

E dopo la lezione, in particolare nei martedì di luglio, la biblioteca insieme alle altre realtà del vicino centro culturale propone aperitivi a tema e iniziative speciali.

Quando: luglio e settembre 2019

Giorni e orari: martedì e giovedì dalle 19 alle 20

Dove: Bibliotecanova, via Chiusi 4/3 (zona via Canova), nel giardini di lato alla biblioteca

Info nel nostro articolo sullo yoga alla biblioteca dell’Isolotto

Hatha Yoga a Villa Vogel

Sempre nella stessa zona, all’Isolotto, a luglio una volta ogni settimana si svolge la pratica collettiva di yoga nel parco di Villa Vogel, guidata da Silvia Mori e dallo studio yoga Vijaya che a poca distanza organizza corsi tutto l’anno: yoga tradizionale, asana (posizioni), mudra (gesti simbolici delle mani), meditazione e rilassamento nel verde. L’offerta è libera e il ritrovo è accanto alla grande vasca della fontana.

Quando: luglio 2019

Giorni e orari: tutti i lunedì dalle 19.00 alle 20

Dove: parco di Villa Vogel, via Canova 72 (vicino alla fontana)

Yoga all’aperto nel parco di Villa Strozzi

A breve distanza troviamo una new entry 2019 per quanto riguarda lo yoga gratis all’aperto nei parchi di Firenze: nei prati vicino alla Limonaia di Villa Strozzi fino a settembre ogni lunedì lezioni di hatha yoga flowYin con l’insegnante Judith. Ritrovo davanti al bar dello spazio estivo della Limonaia.

Quando: giugno, luglio agosto 2019

Giorni e orari di “yoga in the park”: lunedì dalle 20.00

Dove: parco di Villa Strozzi, via Pisana 77 (ritrovo al bar della Limonaia di Villa Strozzi)

Sabato: yoga estivo alle Caldine (Fiesole)

La gita del sabato mattina lungo la Faetina, “a base di yoga”. Qualche anno fa era possibile fare yoga nell’area archeologica di Fiesole, adesso lo stesso insegnate offre lezioni all’aria aperta al “pallaio” delle Caldine, il parco pubblico vicino alla Coop a cui si arriva da un piccolo ponte pedonale sul Mugnoncello. In questo caso gli incontri hanno un costo a portata di tutte le tasche: 5 euro.

Le sedute sono in programma fino a metà luglio, dopo una pausa di 2 settimane riprendono ad agosto e proseguono fino a settembre.

Quando: dal primo al 15 luglio, tutto agosto e settembre

Dove: parco del pallaio delle Caldine, tra via San Martino e via Mimmole (Fiesole)

Orari: sabato dalle 9.30