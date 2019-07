Posizioni (in gergo si chiamano asana), pratiche di respirazione, meditazione open air. Come ogni estate da 6 anni a questa parte, tornano le lezioni gratuite di Hatha yoga nel giardino di fronte alla Biblioteca dell’Isolotto (BiblioteCaNova, il nome ufficiale), in via Chiusi 4/3a, zona sud ovest di Firenze, vicino via Canova. “Basta un tappetino o un telo da mare e vestiti comodi”. Parola di insegnante.

Lezioni all’aperto, quando

L’appuntamento è per tutto luglio, ogni martedì e giovedì dalle 19.00 alle 20.00, ossia nei giorni in cui non si svolge lo yoga alle Cascine. Dopo la pausa per le “vacanze” di agosto, le sedute di yoga sull’erba riprendono poi a settembre, dal primo al 29, sempre negli stessi orari.

Giovani e adulti: il “pubblico” è vario. “Le lezioni nel giardino della BiblioteCaNova arrivano a richiamare anche sessanta persone, nel mese di settembre. A luglio una ventina, complice il periodo di vacanza, ma il passaparola è la nostra forza”, spiega Eugenio E. F. Re, fisioterapista e istruttore di yoga che dal 2014, ogni estate, porta questa disciplina sul “prato” di via Chiusi in modo volontario grazie anche all’associazione Liberamente Pollicino.

Yoga alla Biblioteca dell’Isolotto

Tutta “colpa” di una barista della caffetteria della biblioteca. “Nel 2014 mi ero appena laureato – racconta Eugenio – e lei mi disse: ‘Invece di star qui a non far niente, perché non organizzi qualcosa in giardino?’ L’idea mi piacque e da lì mi sono messo in gioco”.

Gli incontri, aperti a tutti, sono incentrati sulla teoria e pratica delle basi della respirazione, del movimento, del pensiero e della coscienza fisica nella pratica delle asana. In caso di pioggia o maltempo le lezioni sono sospese. Informazioni e aggiornamenti sulla pagina Facebook della BiblioteCaNova.