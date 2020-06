ARENA DI MARTE: programmazione 2020 del cinema all’aperto, i film

Parte la programmazione 2020 dell’Arena di Marte, il tradizionale cinema all’aperto di Campo di Marte, con due schermi otto le stelle, all’esterno del Mandela Forum di Firenze (ingresso da piazza Enrico Berlinguer) e tanti film in calendario. L’arena estiva è attiva nei mesi di giugno, luglio, agosto e i primi due weekend di settembre: nell’arena grande arrivano i successi della scorsa stagione (orario proiezioni 21.30) e in quella piccola sono in programma le produzioni d’essai e i classici del passato (ore 21.45).

Attenzione alle regole anti-Covid, anche al cinema: posti distanziati, si accede con la mascherina (che può essere tolta una volta arrivati al posto), all’ingresso vanno lasciati i propri dati e un numero di telefono (per velocizzare la fila si può scaricare il modulo pdf sul sito del Mandela Forum e consegnarlo già compilato).

Vediamo in dettaglio la programmazione dell’Arena di Marte. Qui invece le altre arene estive di Firenze attive nel 2020.

Giugno 2020, il programma di film sotto le stelle

Giovedì 18 giugno

Arena Grande

La belle Epoque di Nicolas Bedos, 110′

Arena Piccola

Antropocene di J.Baichwal E. Burtynsky N. de Pencier, 87′

Arena Grande

Figli di Giuseppe Bonito, 97′

Arena Piccola

Il Traditore di Marco Bellocchio, 148′



Arena Grande

1917 di Sam Mendes, 110′

Arena Piccola

Memorie di un assassino di Bong Joon-Ho, 129′

Arena Grande

La dea fortuna di Ferzan Ozpetek, 118′

Arena Piccola

Alice e il Sindaco di Nicolas Pariser, 103′

Arena Grande

Sorry, we missed you di Ken Loach, 100′

Arena Piccola

Il Dottor Stranamore di Stanley Kubrik, 93′

Arena Grande

Quattro colori di Donal Moloney, 80′

Arena Piccola

La Ragazza D’Autunno di Kantemir Balagov, 120′

Arena Grande

L’ufficiale e la spia di Roman Polanski, 126′

Arena Piccola

De Andre e P.F.M: il concerto ritrovato di Walter Veltroni, 90′

Arena Grande

Downton Abbey di Michael Engler, 122′

Arena Piccola

La Gomera di Corneliu Porumboiu’ 97′

Arena Grande

Marie Curie di Marie Noelle, 95′

Arena Piccola

L’Hotel degli Amori Smarriti di Christophe Honorè, 86′

Arena Grande

Parasite di Bong Joon-ho 132′

Arena Piccola

They shell not grow old – Per sempre giovani di Peter Jakson, 99′

Arena Grande

Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani, 101′

Arena Piccola

Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, 100′

Arena Grande

Il peccato – Il furore di Michelangelo di Andrey Konchalovskiy 134′

Arena Piccola

Marianne & Leonard. Parole d’amore di Nick Broomfield, 97′

Arena Grande

Hammamet di Gianni Amelio, 126′

Arena Piccola

I Vitelloni di Federico Fellini, 104′

Luglio 2020, la programmazione dell’Arena di Marte

Mercoledì 1 luglio

L’arena di Marte è chiusa

Arena Grande

Favolacce di Fabio e Damiano D’innocenzo, 98′

Arena Piccola

Caravaggio di Derek Jarman, 90′

Arena Grande

I miserabili di Ladj Ly, 100′

Arena Piccola

La vita invisibile di Euridice Gusmao di Karim Ainouz, 139′

Arena Grande

Tornare di Cristina Comencini, 107′

Arena Piccola

The Farewell – una bugia buona di Lulu Wang, 98′

Arena Grande

La dea fortuna di Ferzan Ozpetek, 118′

Arena Piccola

La Belle Epoque di Nicolas Bedos, 110′

Arena Grande

Un giorno di pioggia a NewYork di Woody Allen, 92′

Arena Piccola

Varda by Agnes di Agnès Varda, 115′

Arena Grande

Piccole Donne di Greta Gerwig, 135′

Arena Piccola

La Dolce Vita di Federico Fellini, 173′

Arena Grande

Memorie di un assassino di Bong Joon-Ho, 129′

Arena Piccola

Il lago delle oche selvatiche di Yi’nan Diao, 113′

Arena Grande

Dopo il matrimonio di Bart Freundlich, 110′

Arena Piccola

Il Mistero Henri Pick di Rémi Bezançon, 100′

Arena Grande

Joker di Todd Philips, 122′

Arena Piccola

Crash di David Cronenberg, 98′

Arena Grande

Parasite di Bong Joon-ho 132′

Arena Piccola

Figli di Giuseppe Bonito, 97′

Arena Grande

1917 di Sam Mendes, 110′

Arena Piccola

Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipriani, ‘101

Arena Grande

Matthias & Maxime di Xavier Dolan, 119′

Arena Piccola

Visages Villages di JR, Agnès Varda, 90′

Arena Grande

Downton Abbey di Michael Engler, 122′

Arena Piccola

Yuli – Danza e Libertà di Icìar Bollaìn, 109′

Arena Grande

Favolacce di Fabio e Damiano D’innocenzo, 98′

Arena Piccola

8 e 1/2 di Federico Fellini, 138′

Arena Grande

L’ufficiale e la spia di Roman Polanski, 126′

Arena Piccola

Marie Curie di Marie Noelle, 95′

Arena Grande

I miserabili di Ladj Ly, 100′

Arena Piccola

Sorry, we missed you di Ken Loach, 100′

Arena Grande

La belle Epoque di Nicolas Bedos, 110′

Arena Piccola

Che fare quando il mondo è in fiamme? di Roberto Minervini

Arena Grande

Piccole Donne di Greta Gerwig, 135′

Arena Piccola

Caravaggio di Derek Jarman, 90′

Arena Grande

Antropocene di J.Baichwal E. Burtynsky N. de Pencier, ’87’

Arena Piccola

Cléo dalle 5 alle 7 di Agnès Varda, 85′

Arena Grande

Gli anni più belli di Gabriele Muccino, 129′

Arena Piccola

Alice e il Sindaco di Nicolas Pariser, 103′

Arena Grande

C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, 161′

Arena Piccola

Amarcord di Federico Fellini, 127′

Arena Grande

Dopo il matrimonio di Bart Freundlich, 110′

Arena Piccola

Doppio Sospetto di Olivier Masset-Depasse, 97′

Arena Grande

Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen, ’92

Arena Piccola

Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma, 120′

Arena Grande

La dea fortuna di Ferzan Ozpetek, 118′

Arena Piccola

1917 di Sam Mendes, 110′

Arena Grande

Hammamet di Gianni Amelio, 126′

Arena Piccola

La Belle Epoque di Nicolas Bedos, ‘110

Arena Grande

Cena con Delitto di Rian Johnson, 131′

Arena Piccola

Daguerréotypes di Agnès Varda, 80′

Arena Grande

Odio l’estate di Massimo Venier, 110′

Arena Piccola

Joker di Todd Phillips, 122′

Arena Grande

Sorry, we missed you di Ken Loach, 100′

Arena Piccola

Marie Curie di Marie Noelle, 95′

Arena Grande

Tornare di Cristina Comencini, 107′

Arena Piccola

Marianne & Leonard. Parole d’amore di Nick Broomfield, ’97

Arena Grande

De Andre e P.F.M: il concerto ritrovato di Walter Veltroni, 90′

Arena Piccola

Matthias & Maxime di Xavier Dolan, 119′

Cinema all’aperto a Campo di Marte: agosto e settembre 2020

Programma in via di definizione per i mesi di agosto e settembre (chiusura il 12 settembre).

I biglietti per l’Arena di Marte anche per il 2020 costano 5 euro e c’è la tessera fedeltà per i soci Unicoop Firenze che prevede un ingresso gratis ogni 5 film. E’ consigliato l’acquisto online (questo il link di TicketOne) consultando la programmazione direttamente sul sito.