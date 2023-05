Riparte l’Arno boat a Firenze, per una mini crociera sul fiume

- Pubblicità -

La stagione estiva alle porte dà il via al tour dell’Arno boat a Firenze. Si tratta di una mini crociera in battello elettrico sull’Arno, sul modello di Parigi. Fino al 30 settembre 2023, dal punto di ormeggio di via lungarno Diaz, partiranno otto corse giornaliere, dal lunedì alla domenica, a partire dalle 10.30 alle 21.30, per un tour che durerà complessivamente 60 minuti, compresi imbarco e sbarco. L’iniziativa è promossa da Daniela Ghirelli insieme al socio Gianni Margheriti, entrambi manager del settore farmaceutico. L’anno scorso ci fu un periodo di prova di circa 20 giorni, quest’anno il via ufficiale al tour.

Il percorso della mini crociera green

L’Arno boat a Firenze presenza alcune caratteristiche. Intanto, anche in risposta ad alcune critiche che ci sono state, si tratta di un battello elettrico che rispetta l’ambiente. Quest’anno l’imbarcazione è nuova e totalmente green, alimentato da pannelli solari. Tra le novità le convenzioni con i residenti e con le onlus del territorio. Dal pontile, Arno boat navigherà lungo il percorso che va dal Ponte alle Grazie passando proprio sotto Ponte Vecchio, Ponte Santa Trinita e Ponte alla Carraia per poi virare e rientrare ripercorrendo a ritroso il percorso fino al punto di ormeggio. Previsto anche un focus sulla storia della città. Sia in italiano che in inglese.

Arno boat a Firenze: i prezzi e gli orari 2023

Quanto costa l’Arno boat a Firenze per i residenti? Per chi è di Firenze il biglietto intero costa 19 euro, 15 euro invece per gli over 65 e per i bambini dai 6 ai 12 anni. Per chi ha meno di 6 anni il biglietto è gratis. Il biglietto intero per un non residente costa 25 euro. Per quanto riguarda gli orari delle corse ce ne sono due la mattina (ore 10.30 e 11.30), tre il pomeriggio (15.30, 16.30, 17.30) e tre la sera (18.30, 19.30 e 21.30).

Per l’abbigliamento non è richiesto niente di particolare, ma si consigliano scarpe comode e un cappellino.

Se la curiosità non è poca, va detto che non sono poche anche le polemiche in particolare per coloro che fanno attività in quel tratto di Arno e che hanno chiesto al Comune di organizzare un tavolo che possa dare una regolamentazione.