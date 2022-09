In crociera sull’Arno a Firenze: come fare un giro sul fiume

Pubblicità

Una crociera sull’Arno, per un giro sul principale fiume di Firenze a bordo di un battello elettrico. Non siamo in un film ma è la realtà, Firenze come Parigi e l’Arno come la Senna: da domenica 18 settembre infatti prenderanno il via le crociere sull’Arno. Si tratta di un’iniziativa Made in Florence grazie all’idea di due fiorentini, Daniela Ghirelli e Gianni Margheriti, che hanno fortemente voluto e realizzato il progetto Arnoboat.

La crociera sull’Arno a Firenze: il percorso

Si parte da via lungarno Diaz, all’altezza di piazza Mentana. Da lì inizia il percorso della crociera sull’Arno a Firenze: la barca percorre il tratto che va dal Ponte alle Grazie a Ponte alla Carraia e il tour passa sotto Ponte Vecchio e Ponte Santa Trinita. Dopo vira e rientra ripercorrendo a ritroso l’itinerario fino al punto di ormeggio. La durata della gita è di circa un’ora. In occasione dell’inaugurazione saranno presenti il presidente di Cna Firenze Metropolitana Giacomo Cioni oltre all’assessore alle attività produttive di Palazzo Vecchio Federico Gianassi.

Nessun inquinamento. Gli orari del battello

Una precisazione importante, soprattutto in un periodo come questo. La forma di navigazione fluviale, a scopo turistico, è completamente autosufficiente. L’alimentazione della barca è infatti a pannelli fotovoltaici e questo fa sì che non ci sia inquinamento. L’impatto è zero. Si potrà fare la crociera sull’Arno a Firenze sette giorni su sette, dal 1 maggio al 30 settembre con otto tour giornalieri: 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 21.00.

La crociera sull’Arno a Firenze: i prezzi dei biglietti per un giro sul fiume

Per i più piccoli, sotto i 6 anni, il biglietto è gratis. Per i bambini dai 6 a 12 anni che vorranno fare la crociera sull’Arno a Firenze il costo è di 12 euro: stessa agevolazione per gli over 65 residenti a Firenze. Il prezzo del biglietto intero è di 19 euro. E si avrà una visione diversa di Firenze grazie all’Arnoboat. Su questo stesso tratto di Arno è già possibile partecipare a speciali escursioni sui barchetti dei renaioli.