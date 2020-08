Trekking urbano in Toscana: “Artigianato e aperitivo” in 7 città

Alla scoperta delle botteghe toscane, con un bicchiere di buon vino in mano. Si chiama Artigianato e aperitivo il trekking urbano in 22 tappe promosso da Artex – Centro per l’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana in collaborazione con Unicoop Firenze, Cna Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, Regione Toscana e Andare a Zonzo.

L’iniziativa, rivolta ai soci Unicoop Firenze, prende il via il 9 settembre 2020 da Arezzo per poi coinvolgere altre 6 città toscane (Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena) e accompagna i partecipanti in un viaggio attraverso il meglio del made in Tuscany.

Il trekking urbano in 7 città della Toscana: come partecipare

Nato nel 2017 con l’obiettivo di valorizzare il saper fare toscano, Artigianato e Aperitivo (che viene organizzato in piccoli gruppi, rispettando le regole anti-contagio e favorendo il distanziamento) propone un percorso di trekking urbano che si conclude con un aperitivo riservato ai partecipanti e agli artigiani che hanno aperto le porte dei loro laboratori.

La prenotazione è obbligatoria e soggetta a disponibilità di posti (online o chiamando il numero 0559333903 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17). Inoltre, per partecipare, i soci Unicoop Firenze dovranno ricordarsi di portare la mascherina. L’aperitivo costa 10 euro e le passeggiate cominciano alle 18.

Artigianato e aperitivo, il programma 2020 e le date

AREZZO

09 Settembre 2020 – L’Antica Abbazia – Bottega: Alessandra Camiceria

16 Settembre 2020 – Il Colosseo d’Arezzo – Bottega: Vestri Cioccolato

23 Settembre 2020 – Arezzo e Cimabue – Bottega: Domenico Festa

30 Settembre 2020 – Duomo scomparso – Bottega: Ceramiche Artistiche Andrea Roggi

FIRENZE

10 Settembre 2020 – Leggende Sepolte – Bottega: Gioie e Argenti

17 Settembre 2020 – Due ponti per Firenze – Bottega: Tommaso Pestelli

24 Settembre 2020 – Incendio a Firenze – Bottega: Franceschi Cornici

01 Ottobre 2020 – Dietrofront! – Bottega: Spira Mirabilis gioielli

LUCCA

11 Settembre 2020 – I colori di Lucca – Bottega: Disegno colore ed interni

18 Settembre 2020 – Lucca la sporca – Bottega: Atelier Ricci Patrizia

25 Settembre 2020 – Anfiteatro di fiori – Bottega: Foto Alcide

09 Ottobre 2020 – Bestiario medievale – Bottega: RossoRamina

PISA

02 Ottobre 2020 – Mercanti medievali – Bottega: Sartoria33effe

16 Ottobre 2020 – Urban Pisa – Bottega: Laura De Cesare

23 Ottobre 2020 – Sapori di Puglia – Bottega: Ditta Friscu caseificio in città

30 Ottobre 2020 – Cioccolato & Cavalieri – Bottega: Panna e cioccolato

PISTOIA

08 Ottobre 2020 – Confetti & Strade – Bottega: Bruno Corsini

15 Ottobre 2020 – Un orso in città – Bottega: Artè

PRATO

22 Ottobre 2020 – Marmi & Pietre – Bottega: Baldini camiceria su misura

29 Ottobre 2020 – Sangue & Passione – Bottega: Andrea Amerighi orafo

SIENA