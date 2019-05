Black Friday, il 31 maggio 2019 c’è la summer edition. Anche a Firenze alcune catene hanno deciso di proporre un “venerdì nero” dello shopping: l’outlet di Barberino propone sconti e promozioni, mentre nel centro storico fiorentino lo store Rinascente è aperto fino alle 1 di notte con tante offerte per i clienti più fedeli.

Un’occasione che fa gola a molti, in attesa dei saldi estivi, per cui bisognerà aspettare ancora un mesetto buono. Intanto ci sono le prime promozioni, lo scorso fine settimana il centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio ha proposto un intero Black Weekend, adesso questa febbre da ribasso contagia anche altri big del commercio.

Baberino outlet: come funziona il Black Friday del 31 maggio 2019?

Sono oltre 100 gli store del Barberino Designer Outlet che aderiscono al primo Black Friday “estivo” di questo villaggio dello shopping, con sconti che vanno dal 20 al 70% in meno. Ogni insegna ha previsto iniziative speciali, con meccaniche diverse: c’è chi pratica offerte su capi selezionati e chi sull’intero assortimento. Alcuni marchi riconoscono una percentuale di sconto se si raggiunge una spesa minima, altre se si acquistano due o tre articoli.

Da Antony Morato, ad esempio, durante il venerdì nero una selezione di articoli è al 50% in meno, Clarks riconosce uno sconto del 30% sul prezzo outlet se si spendono almeno 180 euro, Fossil fa crescere la percentuale in base a quanto si acquista. Gas ribassa del 20% la collezione estate, Timberland del 30%.

Promozioni speciali su felpe e camice da Levis, 50% in meno su alcuni articoli da Yamamay, dal 30 al 50% nello store Patrizia Pepe. Ma le promozioni sono ancora tante e sono consultabili sul sito dell’outlet di Barberino. Venerdì 31 maggio, il Black Friday sancirà anche l’entrata in vigore dell’orario estivo: il centro sarà aperto dalle 10.00 alle 21.00.

La febbre da Black Friday alla Rinascente di Firenze

Negli store Rinascente di tutta Italia il 31 maggio si svolge la summer edition del Black Friday, con sconti fino al 50% su una selezione di marchi moda, cosmetica, accessori, ma solo per chi ha la carta fedeltà. Per occasione è prevista l’apertura straordinaria dalle 8.00 del mattino fino alle 1 di notte anche del negozio nel centro di Firenze, in piazza della Repubblica.

E la data del “vero” Black Friday 2019?

Per il Black Friday 2019, quello “tradizionale”, ci sarà da aspettare come solito l’autunno: la giornata dello shopping a prezzi stracciati quest’anno è venerdì 29 novembre.