Tutto pronto ai Gigli per il Black weekend di primavera: nel centro commerciale al confine tra Firenze e Prato arriva un fine settimana di sconti e promozioni speciali in 90 negozi. La corsa all’occasione inizia venerdì 24 e continua fino a domenica 26 maggio 2019 tra abbigliamento, elettronica, calzature, libri, profumi, giocattoli e oggetti per la casa.

Il weekend di sconti ai Gigli di Campi Bisenzio “contagerà” anche le corti più golose con promozioni da gustare in nove attività del ristoro e del cibo.

Black weekend ai Gigli, sconti e negozi aderenti

Se per il Black Friday c’è ancora da attendere (il “venerdì nero” dei prezzi nel 2019 cade il 29 novembre) come anche per i prossimi saldi manca ancora un po’, il centro commerciale I Gigli propone 3 giorni di sconti, dal 30 al 50%. Tra i negozi aderenti, Mediaworld, il supermercato Panorama, per l’abbigliamento H&M, Universo Sport e Piazza Italia. Promozioni anche per i libri, nel Mondadori bookstore e per il fai-date e bricolage di Leroy Merlin.

Qualche esempio delle promozioni: nello store Napapijri sconti dal 20 al 30%, ribassi fino al 50% su articoli selezionati da Bata, articoli di fine collezione scontatissimi da Hollister e sconto studenti con il -15% in meno, Conte of Florence taglia i prezzi dal 30 al 40%. Tutti i dettagli sulla Black weekend sul sito dei Gigli.

Eventi e ospiti nel centro commerciale durante il fine settimana

Durante il Black weekend dei Gigli in programma anche due eventi. Venerdì 24 maggio nella galleria del centro commerciale la sfilata delle nuove collezioni (dalle ore 16.00), mentre sabato 25 maggio l’ospite d’eccezione è Cristiano Militello con il suo show dalle ore 17.00 in Corte Tonda.

Gli orari per il “weekend nero”

Gli orari dei Gigli sono i consueti: venerdì e sabato sono aperti dalle 9 alle 22 (ristorazione fino alle 23), domenica dalle 9 alle 21 (ristoro fino alle 23).