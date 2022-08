Calici di stelle 2022, guida agli eventi ad agosto in Toscana

Pubblicità

Fino al 15 agosto prosegue anche in Toscana l’appuntamento con Calici di stelle 2022, l’evento organizzato dai Comuni Città del Vino e le cantine del Movimento Turismo del Vino che offre a tutti gli amanti del ‘buon calice’ un programma ricco di eventi: degustazioni, incontri e spettacoli tra paesi, vigneti e località da togliere il fiato. Una felice sintesi di esperienze e realtà differenti, ma strettamente unite da valori e identità. I territori vitivinicoli, infatti, sono portatori di ricchezza produttiva, ma anche storica e culturale, risultando così una meta molto ambita anche dal turismo.

Calici di Stelle, gli appuntamenti in Toscana

Nel programma di Calici di Stelle 2022, ricco di iniziative, la Toscana non poteva certamente mancare all’appello, essendo considerata una delle regioni simbolo dell’enologia italiana, soprattutto per quanto riguarda il vino rosso: dal Chianti al Brunello di Montalcino, fino al Vino Nobile di Montepulciano, per citarne solo alcuni. C’è tempo fino al 15 agosto per partecipare ad uno degli appuntamenti in calendario e prima di lanciarsi in uno dei tanti altri appuntamenti che questo Ferragosto 2022 propone in Toscana.

Si comincia con l’eventi più atteso: mercoledì 10 agosto, a Siena. Una serata magica all’insegna dell’arte e del vino, con degustazioni (dalle ore 21:00 alle ore 24:00 presso la Fortezza Medicea) e aperture notturne in varie località cittadine, come il complesso monumentale di Santa Maria della Scala e il Museo Civico. Imperdibile è anche l’osservazione delle stelle dalle ore 21:30 in Via Pier Andrea Mattioli presso l’Orto dei Tolomei. Se quello che state cercando è invece una notte magica a guardare le stelle e a sorseggiare i vini di Carmignano in calici di cristallo blasonati, l’appuntamento è, dalle ore 20 alle ore 24, martedì 9 e mercoledì 10 agosto presso l’antica Rocca di Carmignano. L’accompagnamento naturale sarà con i piatti ed i dolci del territorio proposti dai ristoratori locali. Non mancheranno musica dal vivo, laboratori per bambini e mostre fotografiche.

Calici di stelle è invece considerata la festa dell’estate, con sbandieratori e tamburini, in quel di Montepulciano nella giornata di mercoledì 10 agosto: la formula prevista quest’anno offre tre diverse opportunità di degustazione per apprezzare i rossi poliziani in abbinamento ai prodotti tipici del territorio. Teatro, street food e camminata sotto le stelle è invece l’iniziativa in programma a Castellina in Chianti dalle ore 09 alle 24, da sabato 6 a mercoledì 10 agosto. In quelle stesse date, fino a mezzanotte, sarà visitabile anche il Museo Archeologico del Chianti Senese.

In Maremma tra miniere e vino buon per Calici di Stelle 2022

Venerdì 12 agosto, dalle 18 alle ore 24, appuntamento per un brindisi a Gavorrano, uno dei sette Comuni del Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane dove miniere, storia, natura e ricchezza enogastronomica si incontrano da sempre; mentre a Suvereto, mercoledì 10 agosto dalle ore 19 alla mezzanotte, vi attende una serata speciale con i produttori locali. Durante l’evento, per le vie del centro storico del borgo medievale, si svolge un vero e proprio percorso enogastronomico con spettacoli musicali, teatrali e osservazione delle stelle.

Fervono anche i preparativi per l’appuntamento in programma mercoledì 10 agosto, (dalle 20:45 alle ore 24), nel centro storico di Rapolano Terme: il bel comune in provincia di Siena si prepara a vivere questa nuova edizione di Calici di Stelle 2022 fra degustazioni di vino, sapori del territorio e musica; in contemporanea, nella magica Notte di San Lorenzo, al cospetto delle Torri di San Gimignano, si brinda con Calici di Stelle 2022. In particolare, nella cornice della Rocca di Montestaffoli (dalle 19 alle 24) è in agenda la Masterclass di fronte al Centro “Vernaccia di San Gimignano Wine Experience”.

A Vinci si celebra Leonardo tra un bicchiere e l’altro

A proposito della Notte di San Lorenzo, sempre mercoledì 10 agosto (dalle 19 alle 24), nel Castello dei Conti Guidi, situato nel centro storico di Vinci, torna la rassegna dedicata al pregiato vino di 12 Aziende locali. Il genio di Leonardo verrà celebrato, per l’occasione, con una particolare serigrafia sui calici dell’evento. All’ingresso della manifestazione verrà consegnato il ticket per otto degustazioni, un calice e un portabicchiere della Pro Loco Vinci, curatrice dell’evento.

Due giorni a Castiglione d’Orcia (in Piazza il Vecchietta, Piazza Unità e Borgo Vittorio Emanuele) accoglieranno turisti e wine lovers nelle giornate del 9 agosto (dalle ore 18 alle 24:00), dedicata al Banco d’Assaggio, e del 10 agosto (dalle ore 19 alle ore 01), dedicata ai produttori del Consorzio Doc Orcia, che rappresenta la Val d’Orcia nel contesto enologico internazionale. Per l’occasione, il borgo sarà arricchito da auto e motocicli d’epoca, mentre per i bambini è in programma il Laboratorio “Imparare a fare la pasta”. Anche a Poggibonsi torna Calici di Stelle 2022, questa volta in Piazza Berlinguer, nel cuore del centro storico del paese, dove si svolgerà una degustazione di vini e prodotti tipici locali accompagnata da intrattenimento musicale e osservazione del cielo. L’appuntamento è mercoledì 10 agosto, dalle ore 21 alle 24.

Ma non è tutto: Calici di Stelle si conferma una delle principali rassegne enogastronomiche del nobile paese di Castagneto Carducci. Nella medesima giornata di mercoledì, dalle 19 alle 24, si terrà la presentazione di piatti tipici della tradizione che faranno da cornice alla degustazione dei celeberrimi rossi di Bolgheri. La rassegna vedrà la partecipazione di Slow Food Costa degli Etruschi con la presentazione di uno dei piatti più antichi e tipici: il pane fregato. Nel corso della serata sarà possibile raggiungere il capoluogo anche attraverso un bus turistico e panoramico davvero esclusivo. Se invece quello che state cercando sono le DOC Monteregio di Massa Marittima, Maremma Toscana e l’IGT Toscana, vi consigliamo di ‘fare capolino’ nel centro storico di Massa Marittima il 10 agosto, dalle ore 18 alle ore 24.

A Montespertoli si prevede invece la degustazione di prodotti tipici toscani abbinati sapientemente ai vini locali e del territorio, con intrattenimento musicale presso il Centro per la Cultura della Vite e del Vino “I Lecci”, bellissima location immersa nella splendida e suggestiva campagna toscana. L’evento si terrà la Notte di San Lorenzo, il 10 Agosto, a partire dalle Ore 19.00 e fino alle Ore 01.00 in Via Lucardese, 74. La cena è a pagamento e la prenotazione è obbligatoria.

In Val D’Orcia, tra antiche cantine e musica per Calici di Stelle 2022

Infine, sempre nella giornata di mercoledì, a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, torna con grande entusiasmo il doppio evento di Calici di Stelle 2022: da una parte a Celle sul Rigo, frazione caratteristica con il suo borgo tutto da visitare (qui si tiene la degustazione itinerante dei vini locali, con la visita delle antiche Cantine ed accompagnamento musicale); dall’altra, la storica iniziativa nel centro di San Casciano dei Bagni con la degustazione itinerante dei migliori vini del territorio (anche qui, per l’occasione, la musica ad allietare la piacevole serata).

Info e programma in aggiornamento sul sito dell’associazione Città del Vino.