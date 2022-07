Ferragosto 2022 in Toscana: cosa fare per il ponte, eventi e idee

Pubblicità

È il dilemma di ogni estate e quest’anno ancor di più visto che siamo “liberi” da limitazioni anti-Covid. Dove andare per il 15 agosto? Dal mare alla montagna, abbiamo riassunto in questo articolo le migliori idee su cosa fare in Toscana durante il ponte di Ferragosto 2022: eventi, concerti, feste e mete per le gite fuori porta.

Calici di Stelle 2022 in Toscana

In alto i calci, fino alle stelle. Dopo gli eventi per la notte di San Lorenzo, in alcune cantine della Toscana gli appuntamenti continuano fino al ponte di Ferragosto 2022. Il cartellone è quello promosso ogni anno dal Movimento Turismo del Vino. A Cortona (Arezzo), ad esempio, Tenimenti D’Alessandro organizza il 14 agosto degustazioni dal tardo pomeriggio alle 23 all’interno della cantina e nella tenuta. A Greve in Chianti (Firenze), dal 10 al 15 agosto è possibile andare alla scoperta della storia e delle pratiche sostenibili nella vigna di Lamole, con visite guidate seguite da una degustazione, per concludere con l’osservazione delle stelle cadenti dai vigneti. A San Casciano in Val di Pesa, il Podere dell’Uliveto apre le porte di sera per far assaggiare i suoi vini. Per la maggior parte degli eventi, a pagamento, è necessaria la prenotazione. Info e programma sul sito del Movimento Turismo del Vino.

Bruscello Poliziano a Montepulciano

Sul palco non ci sono attori professionisti, perché il bello di questo teatro popolare – che affonda le radici nella tradizione Toscana – è rappresentato proprio da persone comuni che per un anno si preparano allo spettacolo. Dal 12 al 15 agosto nella piazza principale di Montepulciano (Siena) torna in scena il Bruscello Poliziano, alla sua 83esima edizione: per il 2022 è stato scelto di riproporre il Decamerone già andato in scena 7 anni fa. Le autrici del libretto sono Irene Tofanini e Chiara Protasi, la direzione musicale è affidata ad Alessio Tiezzi e la regia è di Stefano Bernardini. Aggiornamenti sulla pagina Facebook della Compagnia Popolare del Bruscello.

Concerti fino a Ferragosto: Festa Rossa a Lari (Pisa)

Dall’11 al 15 agosto 2022, a Lari, torna la festa organizzata dall’associazione “La Rossa”, con concerti, eventi, dibattiti, dj-set, animazione per bambini, mostre, mercatini e area ristoro, tutto a ingresso gratuito. Tra i live in programma Giancane, nella serata di giovedì 11 agosto, il rapper Inoki venerdì, la Bandabardò e Cisco sabato, il raggae dei Mellow Mood e per finire i Diaframma nella serata di Ferragosto. Accanto agli appuntamenti musicali una miriade di iniziative per la Festa Rossa di Lari. Più info sul sito ufficiale.

Il ponte di Ferragosto in Toscana: gli eventi del Grey Cat Festival 2022

Dal pisano fino al mare della Maremma toscana, dove durante il ponte di Ferragosto proseguono gli eventi del Grey Cat Festival, kermesse musicale che nel 2022 giunge alla 42esima edizione. Venerdì 12 agosto, nella cantina vignaioli del Morellino a Scansano (Grosseto), si esibisce la sassofonista Carla Marciano accompagnata da Alessandro La Corte (piano), Aldo Vigorito (contrabbasso) e da Gaetano Fasano (batteria). In programma anche una visita guidata al Museo della vite e del vino. Domenica 14 agosto invece uno speciale trekking con tanto di concerto: prima l’escursione guidata, seguita dalla degustazione a cura della Strada del Vino e dal concerto di Francesco Bearzatti all’interno della riserva naturale del Belagaio (Roccastrada) e per finire cena a base di prodotti tipici.

Feste medievali in Toscana: il Balestro del Girifalco a Massa Marittima, il giorno prima di Ferragosto

L’estate è una stagione di rievocazioni storiche e feste medievali: tra i tanti eventi di agosto in Toscana è d’obbligo ricordare il Balestro del Girifalco di Massa Marittima, in Maremma, alla vigilia di Ferragosto. Una gara avvincente che vede affrontarsi 24 balestrieri in rappresentanza dei tre terzieri (rioni) della cittadina in provincia di Grosseto. Prima della gara vera e propria, sfila il suggestivo corteo storico composto da oltre 150 figuranti con fedeli riproduzioni degli abiti medievali e si svolgono le esibizioni degli sbandieratori.

Volterra AD 1398, la festa medievale del 14 agosto

Se non sapete cosa fare per il ponte di Ferragosto, Volterra (Pisa) il 14 agosto permette di fare un salto nel passato, lasciando il 2022 e tornando alla Giornata di festa nell’Anno Domini 1398. Per 24 ore la città dell’alabastro è animata da musici, giocolieri, mercati, laboratori e falconieri. La festa parte alle 11 del mattino per continuare fino a notte con centinaia di figuranti, nel centro storico e nel parco vicino alla fortezza medicea. L’ingresso è a pagamento e durante la manifestazione si può usare solo l’antica moneta chiamata “Grosso volterrano”, cambiando i moderni euro presso “L’Offizio Cambio”. Si replica il 21 agosto. Per info: 0588 86099, ufficio turistico.

Cosa fare in Toscana per Ferragosto 2022: una camminata nel Montalbano

Proseguono anche il 15 agosto le escursioni sui sentieri storici di Lamporecchio e del Montalbano, nella Città metropolitana di Firenze. Per Ferragosto il tour parte alle ore 9 e tocca il borgo di Porciano, Madonnino, Casa di Monte, per poi proseguire verso Poggio alla Baghera e tornare al punto di partenza con un percorso prevalentemente nei boschi. La visita, accompagnata da una guida ambientale, è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria: Ufficio Turistico di San Baronto tel. 0573 766472 – [email protected]

Garfagnana: concerto all’alba di Ferragosto

Per i mattinieri la festa di Ferragosto in Toscana inizia alle prime luci del giorno con il concerto all’alba di Danilo Rea, nella Fortezza di Mont’Alfonso (Castelnuovo Garfagnana). Il pianista, che ha segnato la scena jazz italiana degli ultimi decenni, si esibirà alle 4.45 del mattino all’interno del cartellone del festival “Mont’Alfonso sotto le stelle”. Il prezzo degli biglietto è di 11,50 euro.La kermesse continua poi il 18 agosto con Umberto Tozzi e domenica 21 agosto con le Quattro Stagioni di Vivaldi.

Cosa fare al mare in Toscana: Ferragosto 2022 con il Palio Marinaro all’Argentario

All’Argentario non vedono l’ora. Dopo l’interruzione forzata a causa della pandemia, a Ferragosto torna finalmente il Palio Marinaro, che vede sfidarsi nelle acque di Porto Santo Stefano i 4 rioni. Gli eventi però partono già la sera di venerdì 12 con il corteo storico per le vie del paese, sabato c’è la consegna delle imbarcazioni e la presentazione degli equipaggi, mentre domenica la processione in onore dell’Assunta. Il 15 agosto prima sfilano i rioni (dalle ore 17) e poi alle 19 si svolge il Palio Marinaro dell’Argentario vero e proprio.

La giostra del Saracino di Sarteano (15 agosto)

Non c’è solo quella di Arezzo, anche Sarteano (Siena) ha la sua giostra del Saracino che tradizionalmente si svolge a Ferragosto, preceduta da feste ed eventi. In particolare il 14 agosto è prevista la provaccia sul campo di gara di piazza Bargagli. Il giorno dopo, dal primo pomeriggio, il corteo storico seguito dalla sfida in cui si danno battaglia le 5 contrade. Un’appendice della manifestazione sarà il weekend seguente, il 20 e 21 agosto, con la festa della contrada di San Bartolomeo al Palazzetto dello Sport, mentre nell’ultimo fine settimana di agosto si terranno le celebrazioni della contrada vincente.

