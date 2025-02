Le parate del Capodanno cinese 2025, da Firenze a Prato

- Pubblicità -

Anche la Toscana festeggia l’anno del serpente: tra parate ed eventi, le celebrazioni del Capodanno cinese 2025 toccano Firenze e Prato, città dalla forte presenza di comunità orientali, con la celebre danza del leone e con quella del drago. Ufficialmente il passaggio d’anno è avvenuto lo scorso 29 gennaio, ma le iniziative continuano in questo mese di febbraio. Nella tradizione cinese, il 2025 è l‘anno del Serpente (sesto segno zodiacale dell’oroscopo) di legno, simbolo di rinnovamento, trasformazione personale e cambiamento in positivo. Si concluderà il 16 febbraio 2026.

Il Capodanno cinese 2025 a Firenze

A Firenze, dopo il successo dell’anno scorso, la festa per il Capodanno cinese torna al piazzale Michelangelo domenica 9 febbraio 2025 con un programma di eventi che parte alle 13. La danza del Drago e quella del Leone saranno seguite dagli interventi istituzionali, poi prenderà il via lo show che proseguirà fino alle 19 con momenti di spettacolo tradizionale.



L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dall’Associazione Turismo Culturale Italia Cina, in partnership con Confesercenti Città di Firenze e con il patrocinio di Comune di Firenze, Regione Toscana, Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese. “La Festa delle Lanterne è una tradizione radicata nel calendario lunare cinese – ha spiegato Luigi Xia Presidente dell’Associazione Turismo Culturale Italia Cina – attraverso questo evento desideriamo creare un ponte di dialogo interculturale tra i due paesi, rafforzando la comprensione reciproca e i legami di amicizia”.

Nei dintorni di Firenze, dopo le celebrazioni in piazza Dante a Campi Bisenzio e al centro commerciale I Gigli andate in scena nel weekend del 2 febbraio, i colori del Capodanno Cinese sbarcano anche all’outlet di Barberino di Mugello: nella prima parte del pomeriggio di domenica 9 febbraio nel villaggio dello shopping arrivano i colorati balli tradizionali, a cui si aggiunge la “Danza del Leone sui Pali“, uno spettacolo in cui danzatori a tre metri di altezza e al suono di un tamburo daranno vita a suggestive coreografie. Previste 5 uscite, ciascuna della durata compresa dai 15 ai 30 minuti.



Il programma del Capodanno cinese 2025 a Prato

In Toscana i festeggiamenti più imponenti per il Capodanno cinese si svolgono a Prato, dove gli eventi sono partiti lo scorso 28 gennaio e continuano per tutto il mese di febbraio. Il clou si svolge nel fine settimana dell’8 e 9 febbraio: sabato la sfilata del drago e la danza del leone nella zona industriale del Macrolotto 1 e 2 (dalle ore 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 18); domenica si replica nella zona centrale del Macrolotto Zero e nel centro storico pratese (dalle 9 alle 11.30).

In programma anche laboratori per bambini, rassegne cinematografiche, mostre, visite al tempio buddhista (l’8 e 9 febbraio), iniziative culinarie e cerimonia del tè. Il programma completo degli eventi del Capodanno cinese è sul sito del Comune di Prato.