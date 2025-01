Cosa fare a Firenze (1-2 febbraio): eventi, mercatini e musei gratis

La guida al weekend: le migliori iniziative in città e nei dintorni per sabato 1 e domenica 2 gennaio

Sabato 1 e domenica 2 febbraio 2025, Firenze offre un weekend ricco di eventi imperdibili e di cose da fare. Dal Capodanno Cinese alla possibilità di visitare gratuitamente i musei statali fino a un market di libri venduti a peso. Non mancano le opportunità per gli amanti dell’antiquariato, con mercatini in vari angoli della città e gli ultimi giorni della pista di pattinaggio sul ghiaccio alle Cascine, la più grande della Toscana. In programma anche eventi culturali, come la mostra “Miracoli e Grazie della Santissima Annunziata”, che si concluderà il 1° febbraio. Un fine settimana all’insegna della cultura, della tradizione e del divertimento per tutti: scopriamolo insieme.

Domenica 2 febbraio 2025 i musei di Firenze sono gratis

Ogni prima domenica del mese, l’ingresso ai musei statali di Firenze è gratuito: il prossimo appuntamento è appunto domenica 2 febbraio. Un’occasione imperdibile per esplorare luoghi iconici, tra questi gli Uffizi, il Bargello, la Galleria dell’Accademia e le Cappelle Medicee, senza spendere un centesimo. Tuttavia, va detto che – nella maggior parte dei casi – bisogna armarsi di pazienza, poiché non è possibile prenotare l’ingresso per la “Domenica al museo”, e quindi si rischia di dover fare lunghe code. I residenti a Firenze e nella sua provincia, però, hanno un vantaggio in più: per loro l’ingresso ai musei civici è gratuito e possono partecipare a visite guidate e attività pensate anche per le famiglie in occasione della “Domenica metropolitana”. Qui i musei aperti gratis a Firenze domenica 2 febbraio.

Eventi a Firenze: “Librokilo” alla Manifattura Tabacchi (sabato 1 febbraio)

Librokilo arriva per la prima volta a Firenze sabato 1 febbraio, dalle 10.00 alle 19.00, nello Spazio B12 di Manifattura Tabacchi. Durante l’evento, sarà possibile acquistare oltre 10.000 libri a peso (10 euro al kg), con una vasta selezione di saggistica, narrativa, graphic novel e libri per bambini. La maggior parte dei volumi sono usati ma in ottimo stato, e alcuni sono nuovi. In occasione dell’evento, si potrà anche portare fino a 5 kg di libri da rimettere in circolo, ricevendo in cambio un buono da utilizzare per l’acquisto di nuovi volumi. I libri possono essere consegnati sia il giorno stesso (tra le 10:00 e le 19:00) che il giorno precedente, venerdì 31 gennaio, tra le 15:00 e le 19:00. Ingresso libero ma con prenotazione online obbligatoria.

I mercatini a Firenze, molti di antiquariato

Questo fine settimana – domenica 2 febbraio – a Firenze e nei suoi dintorni, ci sono numerosi eventi da non perdere, tra cui alcuni imperdibili mercatini, molti dei quali dedicati all’antiquariato. A Firenze, in Piazza Bartali, di fronte all’ingresso principale del centro commerciale Gavinana, si terrà “Bartali in fiera” domenica 2 febbraio, dalle 08:00 alle 20:00, un’ottima occasione per fare shopping tra articoli di ogni genere. Nella stessa giornata, sempre dalle 08:00 alle 20:00, si svolgerà il tradizionale appuntamento con “Savonarola Antiquaria”, che vedrà la partecipazione di oltre 60 espositori specializzati in antiquariato, modernariato, artigianato e collezionismo.

Sempre domenica 2 febbraio, piazza Dalmazia ospiterà “Collezionare in Dalmazia”, un evento dedicato al collezionismo, piccolo antiquariato, modernariato, vintage, curiosità cartacee e artigianato creativo, aperto dalle 09:00 alle 19:00. Nei dintorni di Firenze, a Scaperia, si svolgerà “Collezionisti in Piazza”, una borsa scambio con decine di bancarelle dedicate ad antiquariato, rigatteria, collezionismo, numismatica e filatelia, in programma a Sant’Agata dalle 09:00 alle 19:00 di domenica 2.

Ultimo weekend per la pista di pattinaggio sul ghiaccio alle Cascine

Questo fine settimana, ultima chiamata per pattinare sul ghiaccio alle Cascine: domenica 2 febbraio chiude la pista più grande della Toscana, in piazza Vittorio Veneto. Gli orari del weekend: venerdì dalle 14:00 alle 24:00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 24:00 (ultimo giro fino alle 01:00 di notte). Oltre alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, si potrà salire sulla ruota panoramica alta 55 metri (che resterà attiva fino a marzo) o mangiare del buon cibo in compagnia. Aggiornamenti sulla pagina Facebook.

Eventi del weekend: “Capodanno Cinese” a Firenze (fino a sabato 1 febbraio 2025)

Arriva il Capodanno Cinese a Firenze: l’evento si terrà in via Sant’Antonino fino a sabato 1 febbraio 2025, dalle 14:00 alle 20:00. Sarà un’occasione per scoprire le tradizioni di questa festività con alcune attività anche per i bambini, tra cui i tradizionali giochi. Per l’occasione, si potrà assaporare le specialità gastronomiche tipiche del Capodanno Cinese, ma anche ammirare opere di arte tradizionale cinese.

Ultima occasione per visitare la mostra “Miracoli e Grazie della Santissima Annunziata”

Accedendo dalla piazza della Santissima Annunziata a Firenze, sotto il porticato e a sinistra dell’ingresso alla basilica, c’è una mostra che vale la pena visitare. “Miracoli e Grazie della Santissima Annunziata. Memorie del Seicento pittorico fiorentino” si inserisce infatti in un contesto storico e devozionale significativo, la seicentesca Sagrestia della Madonna – recentemente restaurata -, che custodiva i tesori legati alla vicina Cappella dell’Annunziata. L’esposizione, promossa dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Leon Battista Alberti – Dante” di Firenze, offre una nuova lettura delle tele di memoria ex voto conservate nel Convento della Santissima Annunziata di Firenze, realizzate da artisti del Seicento come Vignali, Lippi, Dandini e Sagrestani.

La mostra esplora il contributo di questi pittori “meno noti” evidenziando la loro innovazione stilistica e il legame con una profonda devozione religiosa verso la sacra immagine della Santissima Annunziata. Ogni anno, a partire dalla seconda metà del Seicento, queste tele di memoria ex voto furono esposte nel chiostro grande del convento per celebrare la festa dell’Annunciazione (25 marzo). Giorni e orari: fino al 1° febbraio 2025, dalle ore 09.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. In altri orari: solo su prenotazione al 327.9829232.