Carnevale Viareggio 2021: date di ottobre, orari e biglietti

Il Carnevale di Viareggio 2021 è stato spostato in autunno, a causa della pandemia di Covid, e nel mese di ottobre vanno in scena le 3 ultime date per cui è ancora possibile comprare online i biglietti, con un corso mascherato diurno e due sfilate in orario notturno dei carri allegorici. Il green pass è obbligatorio. È la prima volta in 150 anni di storia, che la manifestazione si svolge fuori dalla tradizionale stagione carnevalesca.

I giganti di cartapesta tornano quindi a sfilare lungo il percorso dei viali a mare di Viareggio per un’edizione speciale intitolata “Carnevale universale”, proponendo 9 carri allegorici di prima categoria (i più imponenti), 4 di seconda, 9 mascherate di gruppo e 10 maschere isolate.

Carnevale Viareggio 2021: le date di ottobre, orari e il programma di eventi

Il 2 e 3 ottobre 2021 va in scena il super weekend del Carnevale di Viareggio, con il terzo corso mascherato notturno che prende il via sabato alle ore 18.00, mentre domenica la quarta sfilata è in programma alle ore 16. La proclamazione dei carri vincitori avverrà al termine del percorso finale, sabato 9 ottobre dalle ore 18. Per concludere domenica 17 ottobre è prevista la festa di premiazione. Il calendario della manifestazione, rinviata a settembre-ottobre dallo scorso febbraio, però potrà subire modifiche in caso di maltempo. L’ultima edizione si era svolta poco prima del lockdown.

Accanto alle sfilate anche un programma di eventi collaterali del Carnevale di Viareggio 2021 come i laboratori per bambini “I pomeriggi della cartapesta” (venerdì 1 e 8 ottobre ore 15 presso la Cittadella del Carnevale, su prenotazione 342 9207959 [email protected]), l’apertura straordinaria del Museo del Carnevale – Espace Gilbert (domenica 3 ottobre in orario 9.00 – 13.00) e passeggiate guidate dedicate al Liberty (domenica 10 ottobre ore 10, su prenotazione [email protected] 328 1048250 – 338 2386211).

Il percorso del Carnevale di Viareggio e le regole per il green pass

Come da tradizione il percorso si snoda sul circuito dei viali a mare della cittadina versiliese tra via Carrara a nord e via Zanardelli a sud, a cui si accede muniti di biglietto. Tre gli ingressi da piazza Mazzini, da via Carrara e via Zanardelli. Per le norme anti-Covid a ogni corso mascherato del Carnevale di Viareggio possono accedere al massimo 5.000 spettatori con posti a sedere preassegnati, per cui sono in vendita i biglietti.

Per entrare e assistere al corso è necessario il green pass, con l’obbligo di indossare la mascherina all’ingresso e all’uscita dal circuito e durante gli spostamenti nell’area.

I prezzi dei biglietti per il Carnevale di Viareggio 2021

Nonostante il numero limitato di spettatori per ogni singolo corso, sono ancora in vendita online i biglietti per le date del 2, 3 e 9 ottobre 2021 del Carnevale di Viareggio, al prezzo di 22,66 euro. Per comprare il tagliando online è necessario prenotare un posto a sedere, scegliendolo dalla mappa interattiva, e indicare il nome della persona che userà il ticket.

Il corso di domenica 26 settembre è stato annullato per maltempo ed è possibile richiedere il rimborso dei biglietti oppure cambiarli con quelli di uno dei prossimi corsi: per informazioni si può contattare la biglietteria della Cittadella del Carnevale di Viareggio, chiamando il numero di telefono 0584 407159 o mandando una mail all’indirizzo [email protected]

La diretta tv dei corsi mascherati

Per chi non riuscirà ad andare al Carnevale di Viareggio 2021, le ultime 3 sfilate saranno trasmesse in diretta tv dall’emittente Noi Tv (digitale terrestre, tasto del telecomando 10 in provincia di Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Livorno).