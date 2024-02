Gli orari del corso di domenica del Carnevale di Viareggio 2024

- Pubblicità -

Dopo i dubbi per il meteo della settimana scorsa (ma che non hanno fermato la sfilata) e la festa del Martedì Grasso, il Carnevale di Viareggio si prepara domenica 18 febbraio 2024 per il quinto corso mascherato, il penultimo in vista del gran finale di sabato 24. E questo fine settimana sarà l’occasione per ballare, ma anche per lanciare un messaggio contro la violenza di genere, grazie a un colorato flash mob. A differenza della scorsa parata non ci sarà la diretta tv, ma lo spettacolo potrà essere rivisto in differita. Vediamo allora gli orari e il programma del quinto corso mascherato del Carnevale di Viareggio 2024, domenica 18 febbraio.

Prima della sfilata

Come succede prima di ogni corso, anche domenica per il quarto appuntamento il Museo del Carnevale di Viareggio sarà aperto al mattino, dalle 9 alle 13, in occasione dell’uscita dei carri, anche con una visita guidata alle 10.30. Nella sala congressi del Palace Hotel, alle 12, è in programma poi la cerimonia di benvenuto alle delegazioni e agli ospiti del corso mascherato.

Per chi desidera curiosare tra i giganti di cartapesta, nel pomeriggio, prima della partenza del corso mascherato, è previsto un tour guidato alla scoperta dei carri allegorici sui viali a mare di Viareggio (ore 14, durata un’ora circa). Il biglietto costa 5 euro, i bambini sotto il metro e venti di altezza non pagano e la prenotazione è obbligatoria (342.9207959). Altro evento collaterale è la 32esima Coppa Carnevale di Karate, organizzata dal Csen Lucca, al Palazzetto dello Sport.

Domenica 18 febbraio 2024: gli orari del corso del Carnevale di Viareggio

A riscaldare i motori prima della sfilata, dalle 13.30 in poi, sarà ancora una volta la musica di m2o, la radio ufficiale dell’evento che partecipa anche alla parata con la pedana fuori concorso “The Wall of Sound” insieme ai volti e alle voci dell’emittente. L’inizio del quinto corso mascherato del Carnevale di Viareggio 2024 è previsto per le ore 15.00 di domenica 18 febbraio, dopo il triplice colpo di cannone. Poco prima andrà in scena l’Orange mob, il flash mob con coriandoli arancioni per dire no alla violenza di genere.

Ma quando finisce la sfilata del Carnevale di Viareggio? La durata in genere è di circa 3 ore, però può essere ridotta per motivi tecnici, ad esempio a causa del rischio di pioggia (il meteo per domenica sembra promettere bene). Per assistere alla parata sono in vendita i biglietti presso le biglietterie e online (22 euro, posto in tribuna 25 euro). A differenza del Martedì Grasso, l’evento non verrà trasmesso in diretta tv, ma sarà possibile rivederlo durante la serata su due emittenti locali: NoiTV, dalle ore 21 (in Toscana sul canale 12 del digitale terrestre) e su 50 Canale alle 22.30 (tasto 18 del telecomando in tutta la regione). Tutte le informazioni nel nostro articolo.

Alla fine del quinto corso mascherato del Carnevale di Viareggio (l’orario indicativo è le 19.00-19.30), la parte conclusiva della domenica sarà all’insegna della musica con il dj set in piazza Mazzini affidato ad Albertino, Fargetta e Shorty per la m2o Night. Uno show che l’anno scorso ha fatto ballare migliaia di persone.

Quando finisce il Carnevale di Viareggio 2024?

Non sarà l’unica occasione per vedere sfilare i carri sui viali a mare. L’ultimo corso mascherato del Carnevale di Viareggio, il sesto, è in programma nella serata di sabato 24 febbraio, quando saranno svelati i vincitori. In programma anche i fuochi d’artificio a tempo di musica. La cerimonia di premiazione ufficiale si svolgerà invece il 25 febbraio. Intanto sono state rese note le date del Carnevale di Viareggio del prossimo anno con i corsi della 152esima edizione l’8, il 16, il 22 e il 27 febbraio 2025 (Giovedì grasso) oltre al 2 marzo e al 4 marzo (Martedì grasso).