Carnevale Viareggio, corso di Martedì grasso: orari e diretta tv

Sfilata pomeridiana per i giganti di cartapesta. E in mattinata sarà consegnato il premio Burlamacco d'oro

È il giorno clou dei festeggiamenti: per il Martedì grasso, il quarto corso mascherato del Carnevale di Viareggio 2024 sarà trasmesso anche in diretta tv da Rai 3. I carri ideati dai maestri della cartapesta sfileranno sui viali a mare nel pomeriggio, mentre durante la serata musica e balli continueranno nel rione Darsena. E poi gli ospiti: per l’occasione sarà consegnato anche il Burlamacco d’oro. Vediamo allora tutti gli orari del Carnevale di Viareggio per il Martedì grasso.

Come prepararsi alla sfilata

Gli eventi del Carnevale a Viareggio partono fin dalla mattina con la consegna del premio Burlamacco d’oro a Giorgio Gherarducci e Marco Santin, il duo della Gialappa’s band. Appuntamento alle 12 alla Galleria d’Arte moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani”, dove è in corso pure la mostra fotografica dedicata agli scatti di Nino Migliori. Inoltre, in occasione dell’uscita dei carri dagli hangar della Cittadella, il Museo del Carnevale è aperto al pubblico dalle 9 alle 13. Per andare alla scoperta di queste gigantesche creazioni, come succede prima di ogni corso mascherato, è possibile anche partecipare a una visita guidata sul circuito dei viali a mare. Il tour parte alle ore 14 e dura circa un’ora (biglietto 5 euro, prenotazione obbligatoria al numero 3429207959).

Gli orari e la diretta tv del corso mascherato del Carnevale di Viareggio per il Martedì grasso 2024

Subito prima della sfilata, la musica e l’animazione di radio m20 riscalda il pubblico di piazza Mazzini dalle ore 13.30. Come consueto è il triplice colpo di cannone a dare il via alla sfilata dei carri sui viali a mare di Viareggio, ecco gli orari: il quarto corso del Carnevale di Viareggio inizia alle 15 e va avanti per circa 3 ore, per festeggiare il Martedì grasso tra musica e coriandoli. Il prezzo del biglietto d’entrata è di 22 euro (16,50 euro il ridotto per i ragazzi fino a 14 anni), 25 euro il posto in tribuna, qui le informazioni su tutte le date.

La diretta tv da Viareggio del corso mascherato del Martedì Grasso prende il via alle 15.15 su Rai 3 e dura circa un’ora. È a cura della Tgr, la testata giornalistica regionale della Toscana. Per rivedere in differita l’intera sfilata invece bisognerà sintonizzarsi su due televisioni locali, Noitv dalle ore 21 (canale 12 del digitale terrestre in Toscana) e 50 Canale a partire dalle 22.30 (canale 18), in replica il pomeriggio successivo alle 14.

E dopo il Carnevale, la festa nel rione di Darsena di Viareggio: gli orari

Dopo il quarto corso, a Viareggio è ancora tempo di coriandoli, maschere e allegria: il 13 febbraio si conclude in bellezza il CarnevalDarsena, la festa rionale nella zona di via Michele Coppino, con 5 palchi, bande e street band, migliaia di persone in costume e buoni piatti di pesce. Le cucine sono aperte dalle ore 19. Durante la serata si svolge il “Gran finale del Martedì grasso” con musica e balli che continuano fino a mezzanotte. Qui il programma.

Quando finisce il Carnevale di Viareggio

Dopo il Martedì Grasso il Carnevale di Viareggio 2024 proseguirà fino al termine del mese. Il quinto corso è in programma domenica 18 febbraio sempre alle 15, mentre la sfilata finale con il verdetto della giuria si svolge sabato 24 febbraio alle 17. In chiusura sono previsti i fuochi d’artificio.