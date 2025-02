Carnevale Viareggio 2025: orari del corso di domenica 16 febbraio

- Pubblicità -

Dopo una partenza a “scoppio ritardato” per il maltempo, il Carnevale di Viareggio si prepara per il secondo corso dell’edizione 2025 che vedrà sfilare i carri sul lungomare durante il pomeriggio di domenica 16 febbraio. Ma i festeggiamenti non si chiudono con la sfilata. Finita la parata dei giganti di cartapesta, il divertimento continuerà in piazza Mazzini con il dj set della M2O night, insieme ad Albertino e Fargetta, senza dimenticare le feste dei rioni. Ecco gli orari del Carnevale di Viareggio, domenica 16 febbraio.

Gli orari del secondo corso del Carnevale di Viareggio: domenica 16 febbraio 2025

L’orario di partenza del secondo corso mascherato del Carnevale di Viareggio 2025 è fissato alle 15 di domenica 16 febbraio, con il triplice colpo di cannone che darà inizio alla festa. Ma i carri allegorici arriveranno in anticipo sul circuito dei viali a Mare: dalle ore 14, partecipando a una visita guidata, si potranno ammirare da vicino le costruzioni di prima categoria, le più imponenti. Questo tour speciale dura circa un’ora ed è su prenotazione (Whatsapp 342 9207959): il costo è di 7 euro a persona (5 euro i bambini dai 6 ai 10 anni) a cui aggiungere il biglietto di ingresso al Carnevale (prezzo 22 euro adulti, 16,50 euro ragazzi under 14).

Dopo il secondo corso mascherato, dalle 18.00 in poi, è in programma la M2O night in piazza Mazzini, organizzata in collaborazione con la radio partner ufficiale della manifestazione. Sempre domenica la cerimonia di premiazione del Burlamacco d’Oro che quest’anno va al giornalista Enrico Mentana.

Al momento le previsioni meteo promettono cielo poco nuvoloso, ma per eventuali aggiornamenti è consigliabile seguire i canali social del Carnevale, dove sono comunicate eventuali variazioni di programma. Il prossimo corso mascherato è previsto per sabato 22 febbraio: qui tutte le date e gli orari del Carnevale di Viareggio 2025.

Le iniziative collaterali e le feste di Carnevale nei rioni: domenica in zona via Marco Polo

Durante la giornata di domenica 16 febbraio, sono in programma anche iniziative collaterali del Carnevale di Viareggio 2025, tra queste la visita guidata alla mostra “La cartapesta compie 100 anni” ospitata nella Cittadella del Carnevale (ore 10.30, 10 euro intero, ridotto 5 euro, prenotazione obbligatoria al numero 342 9207959) e il raduno di auto sportive e d’epoca in viale Europa.

Ma i festeggiamenti non sono ancora finiti. In vista e in occasione del secondo corso del Carnevale di Viareggio, si svolge la festa nel rione Marco Polo (che compie 50 anni) durante le serate di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025. Dalle 19 in poi, balli, maschere, musica, divertimento e street food nelle strade del quartiere, da via Palestrina, lungo via Torino, Durazzo e Venezia, fino alla chiesa di San Giovanni Bosco. L’ingresso è gratuito.