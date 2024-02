Corso del giovedì grasso al Carnevale di Viareggio: orari e concerti

Da Elio alle feste nei rioni fino ai collegamenti in diretta tv. Si avvicina la sfilata in notturna per il secondo corso mascherato dell'edizione 150+1

Dopo il successo della sfilata inaugurale, si avvicina l’appuntamento con il secondo corso del Carnevale di Viareggio 2024: in occasione del Giovedì grasso (8 febbraio) è in programma la parata notturna. Ma non solo. Ci sarà anche lo spettacolo-concerto, durante cui sarà suonata la canzone ufficiale di questa edizione, e poi veglioni in maschera e feste nel Rione Vecchia Viareggio. La prima data ha fatto registrare un incasso da mezzo milione e ora si punta a infrangere un nuovo record. Vediamo allora tutti gli orari del secondo corso del Carnevale di Viareggio e degli eventi del Giovedì grasso nella cittadina versiliese.

Prima della sfilata

La giornata di festa partirà con l’apertura straordinaria dalle 9 alle 13 del Museo del Carnevale. Alle 14, sotto la Torre Matilde, è tempo del Giovedì grasso per i bambini, organizzato dal rione Vecchia Viareggio. Spostandosi sul circuito dei viali a mare, dalle ore 15 inizierà l’animazione affidata a Radio m2o, che riscalderà i motori prima della partenza della sfilata. Inoltre dalle 16.30 sarà possibile partecipare alla visita guidata all’interno del percorso dei carri della durata di circa un’ora (biglietto 5 euro, prenotazione obbligatoria al numero 3429207959).

Tra i tanti orari del secondo corso mascherato del Carnevale di Viareggio, c’è poi da segnarsi questo: alle 16 in piazza Mazzini è previsto lo spettacolo-concerto del Giovedì Grasso con Elio e Rocco Tanica (dal gruppo Elio e le storie Tese) insieme a un ospite speciale, Mirco Mariani, per suonare dal vivo “Farina, carta e colla”, la canzone ufficiale dell’edizione 2024.

Giovedì grasso: gli orari del secondo corso del Carnevale di Viareggio 2024

13 grandi carri (9 di prima categoria e 4 di seconda) insieme alle mascherate singole e di gruppo animeranno il percorso dei viali a mare di Viareggio dalle ore 18, per la sfilata del Carnevale. Si tratta del primo corso notturno, ma stavolta – a differenza dell’appuntamento inaugurale – non ci saranno i fuochi d’artificio. Oltre alle opere in gara sfileranno anche il carro fuori concorso con la musica, i dj e gli speaker di m2O, e la mascherata di gruppo di Cartoon Network e Boomerang con Scooby-Doo, Tom & Jerry, Teen Titans, Baby orsi, Batwheels e i personaggi dello straordinario mondo di Gumball. Qui le info su biglietti, date e percorso.

Durante il secondo corso sono previsti collegamenti in diretta tv da Viareggio con la trasmissione “Pomeriggio 5” su Canale 5, ma la sfilata non sarà trasmessa integralmente. Verrà riproposta in differita 3 ore dopo la sfilata su due emittenti regionali: 50 Canale alle ore 22.30 (canale 18 del digitale terrestre); Noi Tv dalle ore 21 (canale 12).

La festa al Rione Vecchia Viareggio e il veglione

Dopo il secondo corso del Carnevale, la festa continuerà nel Rione vecchia Viareggio con piatti della tradizione, musica e balli in maschera tra via Regia, piazza Santa Maria e piazza Mazzoni. Infine il veglione “Un ballo in maschera” alla Costa dei Barbari. Programma completo sul sito del Carnevale di Viareggio.