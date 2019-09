Celine Dion è la prima ospite di Lucca Summer Festival 2020. Il tour della celebre cantante canadese farà tappa alle Mura storiche di Lucca il prossimo sabato 25 luglio 2020. I biglietti saranno in pre-sale dal 30 settembre e poi in vendita per tutti dal 2 ottobre.

Lucca Summer Festival 2020, prima conferma

Sarà una prima volta assoluta e molto attesa per Celine Dion al Lucca Summer Festival, una delle ultime grandi voci internazionali a non essere ancora salita sul palco della kermesse.

La voce circolava già da qualche giorno. Oggi, poi, il sito di informazione cipriota SigmaLive, dando notizia dell’arrivo della cantante nell’isola, ha pubblicato il comunicato stampa integrale della società che organizza il tour mondiale. Di fatto confermando le indiscrezioni.

La conferma degli organizzatori è arrivata poche ore dopo: il 25 luglio sarà a Lucca, unica tappa italiana del suo Courage World Tour 2020. Un lunghissimo calendario di date che farà da seguito alla pubblicazione del nuovo album in studio di Celine Dion, Courage, in uscita il 15 novembre.

Quello del 2020 sarà anche il primo tour di Celine Dion dopo oltre dieci anni. Mancava dai palchi, infatti, dal febbraio 2009. Un ritorno in grande stile: quasi 80 date in Nord America, più di 40 in Europa, da questo mese di settembre fino al settembre del 2020.

I biglietti per Celine Dion a Lucca

I biglietti per il concerto di Celine Dion a Lucca Summer Festival 2020 saranno in vendita con una pre-sale riservata al fan club e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo lunedì 30 settembre a partire dalle ore 10. Basta registrarsi su www.radiomontecarlo.net per ricevere il codice che renderà possibile l’acquisto su www.ticketone.it.

Da mercoledì 2 ottobre alle ore 10:00 apriranno le vendite online per tutti su www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com. Da venerdì 4 ottobre alle ore 10 i biglietti saranno disponibili anche nei punti vendita Ticketone.