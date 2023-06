Villa Bardini, cinema all’aperto 2023: la programmazione e i biglietti

- Pubblicità -

Il cinema all’aperto di Villa Bardini riaccende il proiettore per la stagione 2023: nel giardino con vista su Firenze la programmazione dell’arena estiva durerà un mese e mezzo e ci saranno tante occasioni per entrare con biglietti ridotti o gratuiti. Il grande schermo, attivo dal 4 luglio al 27 agosto, è sistemato all’apice del parco, sulla terrazza belvedere, da cui godere di un panorama unico sulla città. Film gratis per le famiglie il giovedì, produzioni italiane ed europee a 3,50 euro, un omaggio a Nanni Moretti e le ultime uscite: il cartellone di “Cinema in Villa” è piuttosto ricco.

L’arena di Villa Bardini

La rassegna “Cinema in Villa 2023” è organizzata dalla Fondazione CR Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron in collaborazione con l’Associazione culturale Musart, con il patrocinio del Comune di Firenze, mentre il programmazione come negli anni passati è curata dalla Fondazione culturale Stensen. Il calendario di film offre il meglio della stagione appena trascorsa e qualche importante uscita estiva, oltre alla retrospettiva con 7 celebri lavori di Moretti (Il sol dell’Avvenire, sabato 8 luglio e martedì 19 luglio, Santiago, Italia lunedì 10 luglio, Caro Diario lunedì 24 luglio, Aprile lunedì 31 luglio, Io sono un autarchico lunedì 7 agosto, Palombella rossa lunedì 14 agosto).

Vista l’affluenza del pubblico straniero, gran parte dei film in programma saranno proposti con sottotitoli in inglese, ma non mancheranno le pellicole in lingua originale, con sottotitoli in italiano (si va dall’ultimo capitolo della saga di Indiana Jones Il Quadrante del Destino, ad Air La storia del grande salto di Ben Affleck). Previsto anche il ciclo di serate “Cinema e Letteratura” in collaborazione con il festival “La Città dei Lettori” e tre film della mini-rassegna “Buio in sala” realizzate insieme al Centro Psicoanalitico di Firenze.

Il giovedì gratis per famiglie nel cinema all’aperto di Villa Bardini

Confermato anche per il 2023 l’appuntamento del “Cinema in famiglia“: ogni giovedì ingresso gratis per vedere nell’arena all’aperto di Villa Bardini una programmazione di 8 film adatti ai bambini, da tutto il mondo. Il biglietto è a costo zero ma è necessario prenotarsi online sul sito ufficiale, a partire da una settimana prima rispetto alla proiezione. È possibile riservare al massimo 4 posti. A farsi carico del costo del biglietto sono la Fondazione CR Firenze e quella dei Parchi Monumentali Bardini e Peyron

Ecco i titoli in cartellone per il “Cinema in famiglia”:

6/7 | Ernest e Celestine, l’avventura delle sette note (Francia 2022, 80’)

13/7 | Il talento di Mr. Crocodile di Josh Gordon (USA 2022, 106’)

20/7 | Il ragazzo e la tigre di Brando Quilici (Italia 2022, 94’)

27/7 | The First Slam Dunk di Takehiko Inoue, Yasuyuki Ebara (Giappone 2022, 124’)

3/8 | Mavka e la foresta incantata di Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban (Ucr 2023, 90’

10/8 | Lo schiaccianoci e il flauto magico di Georgi Gitis (Ungheria 2022, 90’)

17/8 | La pantera delle Nevi di Marie Amiguet, Vincent Munier (Francia 2021, 92’)

24/8 | Belle e Sebastien, next Generation di Pierre Coré (Francia 2022, 96’)

I biglietti per il cinema all’aperto di Villa Bardini: le novità 2023 e lo sconto per la mostra

Anche Villa Bardini, come le altre arene estive di Firenze, aderisce a “Cinema revolution“, la campagna del Ministero della Cultura che permette di acquistare a 3,50 euro i biglietti per i film italiani ed europei in programma durante tutta la stagione estiva. Per quanto riguarda le altre produzioni internazionali l’ingresso costa 5 euro. Gli organizzatori consigliano di comprare i biglietti online sul sito www.cinemainvilla.it (al prezzo sono applicati i diritti di prevendita). I bambini sotto i 6 anni entrano gratis, ma non hanno diritto al posto a sedere.

Con il biglietto del cinema all’aperto è possibile visitare a metà prezzo la mostra Lisetta Carmi Suonare Forte ospitato negli ambienti interni di Villa Bardini (5 euro invece di 10, aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 21). Previsti anche sconti alla caffetteria della Loggetta se si hanno sia i biglietti del cinema, sia quelli della mostra.

La programmazione 2023 del cinema all’aperto nel giardino di Villa Bardini

L’ingresso è dalle ore 20,45, l’inizio proiezioni è alle ore 21,15 e a disposizione c’è il parcheggio gratuito del Forte Belvedere,5 minuti a piedi dall’entrata di Villa Bardini in Costa San Giorgio 2. Info-line telefonica al numero 393 8570925, nei giorni di programmazione dalle ore 18 alle 22.

Ecco la programmazione del cinema all’aperto di Villa Bardini, con i film previsti dal 4 luglio al 6 agosto 2023 (il calendario dal 7 al 27 agosto sarà pubblicato dal 25 luglio):