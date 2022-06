Un cinema nel bosco: torna Sdraiv-In nel Parco di Poggio Valicaia

Con la bella stagione 2022 torna Sdraiv-In l’iniziativa a cura di Green Fi in collaborazione Il Giglio del Campo Onlus che porta il cinema nel verde del Parco Poggio Valicaia, sulle colline di Scandicci (Firenze). Quindici appuntamenti dal 27 maggio al 4 settembre con una selezione di film d’animazione, cult e commedie accompagnata da un’offerta culinaria sempre diversa per accontentare davvero tutti. Dalla cena di pesce il venerdì a quella a tema il sabato fino ad arrivare alla pizzata la domenica sera, includendo sempre un’alternativa vegana.

Un’estate al cinema (nel bosco)

Una sdraio, il fresco estivo della natura e un maxischermo di cinque metri per tre, ed ecco organizzata la serata perfetta. L’appuntamento si apre con una cena a tema, sotto le fronde di questo polmone verde che si trova alle porte del Chianti fiorentino, e poi prosegue con il film. Dopo il tutto esaurito a maggio Sdraiv-In torna per il weekend del 3, 4 e 5 giugno 2022 al Parco Poggio Valicaia e poi prosegue il primo fine settimana di luglio, l’ultimo di agosto e i primi di settembre.

Il programma prevede venerdì 3 giugno, cena a base di pesce con paella di gamberoni alle ore 20:00, seguita dalla proiezione di Freaks Out, nuovo film di Gabriele Mainetti premiato ai David di Donatello 2022. Sabato 4 giugno Sdrive In “parla” toscano, dalla cena a base di salsicce al cult italiano di Carlo Vanzina Sapore di Mare ambientato sulle spiagge dorate di Forte dei Marmi. Il weekend si conclude domenica 5 giugno con una serata per tutta la famiglia, alle 19:00 a tavola con il giropizza mentre alle 20:00 verrà proiettato il classico Disney Gli Aristogatti.

Il programma di Sdraiv-In non si ferma qua, infatti il Parco di Poggio Valicaia è pronto ad accogliere i visitatori tutta l’estate. Dagli amanti del cinema più appassionati ai giovani in vacanza, dalle famiglie agli anziani, da chi viene accompagnato dal proprio amico a quattro zampe, insomma Sdraiv-In è un progetto che coinvolge davvero tutti. Questo è possibile grazie all’ampio spazio del Parco di Poggio Valicaia accessibile anche da persone con mobilità parziale o disabilità.

Come partecipare a Sdraiv-In e i prezzi

La partecipazione a Sdraiv-In è riservata ai soci di Green Philosophy, la tessera annuale costa 2€ e può essere fatta sul posto. Il costo della cena varia in base alla serata, per la cena di pesce il costo è di 25€ per gli adulti e 20€ per i minori di 11 anni, mentre il sabato il costo è di 20€ per gli adulti e 15€ per i minori di 11 anni. Per il giropizza della domenica, serata solitamente rivolta alle famiglie, gli adulti pagano 15€ e i bambini sotto ai 4 anni 10€. Per maggiori informazioni contattare il numero 3474361862 su Whatsapp.

Il programma 2022 di Straiv-in, il cinema nel bosco di Poggio Valicaia

Ecco il calendario completo, da giugno a settembre: