Cinema e fase 3: a Firenze riapertura per Uci e Portico

I cinema al tempo del Covid: da lunedì 15 giugno è stata decisa la riapertura delle sale in tutta Italia e anche a Firenze comincia una timida ripresa delle proiezioni con i primi film in programmazione. E se le arene estive, a partire dall’Arena di Marte, sono già quasi tutte attrezzate, per il grande schermo al chiuso c’è un po’ di reticenza in più.

La riapertura dei cinema a Firenze e le regole anti-Covid

Due le sale che per ora hanno già annunciato – e pianificato – la loro riapertura: il Cinema Portico a Campo di Marte (via Capo di Mondo 66) e l’Uci Luxe di Campi Bisenzio (accanto ai Gigli), mentre l’Uci di via del Cavallaccio, alla periferia di Firenze, resta al momento chiuso.

Entrambi ripartono garantendo agli spettatori il rispetto dei protocolli anti-Covid, ovvero:

distanziamento sociale

limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo

garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori

potenziamento delle procedure di pulizia con interventi più regolari

Inoltre il percorso all’interno del cinema avviene senza alcun tipo di contatto diretto.

Uci Campi Bisenzio (Firenze), la programmazione

Tra i titoli che verranno proposti al pubblico dell’Uci di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, ci sono tutti i film della stagione, in programma dal tardo pomeriggio alla serata: Sonic, Playmobil: The Movie, Pinocchio, Tappo – Cucciolo in un Mare di Guai, Maleficent – Signora del Male, Doctor Strange, Joker, 1917, Tolo Tolo, The Grudge, Dark Water, Richard Jewell, I Miserabili, Odio l’Estate, Fantasy Island, Parasite, Cena con Delitto, Bad Boys for Life, Jumanji: The Next Level e Birds of Play.

Cinema Portico a Firenze: 2 sale aperte

Al Cinema Portico invece, si riparte con due titoli, in programma tra il 15 e il 17 giugno I Miserabili di Lady Lay (orario proiezione 17.30 e 21.00)e Favolacce di Fabio d’Innocenzo (ore 17.45 e 21.15)

Dall’Alfieri allo Spazio Uno fino al Fiorella: quando riaprono gli altri cinema?

Lo Spazio Uno dovrebbe riaprire a fine agosto mentre lo Spazio Alfieri a settembre (ma nel frattempo offrirà un programma all’aperto nel chiostro di Santa Maria Novella). Ancora nessuna certezza sulle tempistiche di riapertura di altre sale molto amate come il Cinema Odeon (che continua con una programmazione in streaming dei film che sarebbero stati proiettati nella sala di piazza Strozzi), il Cinema Fiorella, lo Stensen (che però cura la programmazione dell’arena estiva alla Manifattura Tabacchi e al Teatro Romano di Fiesole), il Flora e The Space di Novoli.