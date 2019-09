Due tendoni, un programma di 40 spettacoli, un teatro mobile, anteprime, concerti alla sera, laboratori gratuiti per bambini: arriva nel parco delle Cascine l’edizione 2019 del Cirk Fantastik, il festival del circo contemporaneo con 11 giorni di appuntamenti per grandi e per bambini.

Le date

Dopo la tappa a Scandicci nel mese di giugno, l’appuntamento fiorentino si svolge da giovedì 12 a domenica 22 settembre 2019 nel piazzale del Re: “Acquarius” è il tema scelto per la 15esima edizione del Cirk Fantastik. Le arti circensi si uniscono alle discipline più diverse, come la letteratura, il mimo, l’acrobatica aerea, la danza contemporanea.

Circo contemporaneo a Firenze, il programma del Cirk Fantastik 2019

In programma 40 repliche che andranno in scena negli spazi della kermesse, come lo storico Chapiteau CircoKrom e le novità dell’edizione 2019: il Teatro nelle Foglie inaugurato dallo spettacolo Ballata d’Autunno (12 e 18 settembre), opera multidisciplinare che mette insieme il mimo, l’acrobatica aerea, la danza e le clownerie, e il Teatro Ambulante della compagnia Samovar, una scatola magica che si trasforma in una sala teatrale attrezzata.

L’acrobatica aerea e il teatro-circo sono i protagonisti di Immaginaria (14 settembre), per viaggiare dentro la fantasia e imparare a danzare con i propri sogni, mentre lo show Uomo Calamita (13-14-15 settembre) unisce letteratura, arte circense e musica dal vivo ed è la fine del work in progress preparato nella scorsa edizione e che sarà presentato in anteprima nazionale a Roma in dicembre.

Elena Fresch e Mattero Mazzei della compagnia Nanirossi presentano due spettacoli nel Teatro nelle Foglie, Nannirossi Show (14 e 15 settembre) e Sogni in scatola (21 e 22 settembre), spettacolo per il teatro ragazzi, col quale hanno vinto il concorso nazionale In Transito.

New histories, new dreams è la seconda puntata di Caleidoscopio (19 settembre) in cui 15 ragazzi provenienti da altrettanti paesi del mondo mettono in scena il loro viaggio e i loro sogni. Complicato, sexy e immaginativo, lo spettacolo Tangram (20, 21 e 22 settembre) di Sing&Casadio ridisegna i confini tra danza, nuovo circo e teatro fisico.

Le novità dell’edizione 2019

Tra le novità di quest’anno Nuovo Cinema Circo, uno show cinematografico a cura del regista Raffaele de Ritis (17 settembre), che ha legato insieme rarissimi filmati di circo. E poi ancora lo spazio libri a cura della libreria Cuccumeo, aree interattive, laboratori di circo per bambini, gli spettacoli open air, reading, i seminari di alta formazione dedicati agli adulti tra lezioni di percussioni e palo cinese.

Nel piazzale del Re prendono posto poi il mercato degli artigiani e la nuova area ristoro dove mangiare uno snack, fare aperitivo, cenare con il chiringuito di Drive Queen Bar, Zenzero a Zonzo, La Pentolina, Pizzeria Pirata , Mangirando Crepes.

I concerti del Cirk Fantastik alle Cascine

9 gruppi musicali da tutto il mondo si esibiscono nell’area aperta del festival con sonorità afro bit, balkan, cumbia, funky. Ad aprire il calendario di concerti è Gran Varietà (12 settembre) il concerto de I ragazzi di Casabiondo; si prosegue sulle note dei Balkan Tir (13 settembre) e poi con il jazz e la milonga argentina di Carlos Forero y Cumbia (14 settembre). A Violeta Parra è dedicato il reading musicale Io sono Violeta Cuorcontento (15 settembre).

Il programma dei concerti del Cirk Fantastik continua con Circus Tango – Milonga Extra_Vagante! (16 settembre), POPS ! e la musica cumbia (19 settembre), Malibra Trio & guests con Brahima Dembelè (20 settembre) e si chiude con il sound vintage del rock-steady jamaicano dei The Etrurians (21 settembre).

Dalle Piagge all’Anconella, spettacoli di circo contemporaneo nei quartieri

L’anteprima del Cirk Fantastik è affidata anche quest’anno a tre rappresentazioni itineranti nei parchi dei quartieri di Firenze. Dopo lo spettacolo di venerdì 6 settembre a Villa Vogel (Quartiere 4), il secondo appuntamento è con Fra Martò e il suo OuT of the Blue che si tiene nella Coop de Le Piagge lunedì 9 settembre (Q5). Martedì 10 settembre al parco dell’Anconella (Q3) e mercoledì 11 settembre all’Utopiko (Q2) lo spettacolo Manicomio di Brillo funambolo.

Costi e biglietti

Gli spettacoli sotto i tendoni delle Cascine sono a offerta libera o a pagamento (con biglietti ridotti per bambini fino ai 12 anni, studenti, scuole di circo, over 65; gratis i piccoli fino a 3 anni e i diversamente abili) e sono disponibili anche abbonamenti. Gli show all’aperto e i laboratori sono gratuiti. Informazioni sulle prevendite sul sito ufficiale della manifestazione.