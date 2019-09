A caccia di eventi per famiglie a Firenze dintorni: cosa fare durante il weekend del 21 e 22 settembre 2019 insieme ai propri bambini? Abbiamo stilato una guida con le migliori proposte che questo fine settimana animano parchi e musei della città.

Circo, amici a quattro zampe, giardini in festa, serpentoni in bicicletta e laboratori didattici, scegliete cosa fa per voi (e per i vostri pargoli).

1. Cirk fantastik

Spettacoli che lasciano a bocca a aperta i più piccoli (ma anche mamma e papà), laboratori gratuiti di circo e show sull’erba. Tra gli eventi per bambini, in programma questo weekend (20, 21 e 22 settembre) a Firenze, ci sono le ultime date del Cirk Fantastik, il festival di circo contemporaneo che ha portato due tendoni, un teatro mobile, spettacoli e laboratori gratuiti nel parco delle Cascine, sul prato accanto al piazzale del Re.

Fino a domenica 22 settembre tante esibizioni di compagnie internazionali (alcune a pagamento, altre a offerta libera, altre ancora gratuite) e un piccolo “villaggio” dove mangiare un boccone o fare shopping. Qui il meglio del programma del Cirk Fantastik.

2. Follow your pet, eventi per bambini nei dintorni di Firenze

Cani, gatti ma anche animali da compagnia “non convenzionali” come suricati, cincillà, pappagalli, cavalli e rettili. Sono loro i protagonisti delle seconda edizione di Follow your pet, il festival dedicato agli amici animali che quest’anno si trasferisce da Firenze al parco di Villa Montalvo.

Nel weekend di sabato 21 e domenica 22, con ingresso gratuito, alle porte di Firenze un programma di eventi per grandi e bambini che prevede dimostrazioni di discipline sportive per gli amici a quattro zampe, razze feline da tutto il mondo, cani da salvataggio o specializzati in pet therapy, laboratori con bambini come attività con materiali di recupero e caccia a tesoro a tema pet. L’ingresso è gratuito. Informazioni sul sito di Follow Your Pet.

3. Festa d’autunno 2019 nel giardino dei Nidiaci

In Oltrarno 2 giornate di eventi per la festa di autunno 2019 del giardino dei Nidiaci (via Ardiglione 30R), incentrata soprattutto sulle famiglie. Sabato 21 dalle 15.00 il primo trofeo di calcio a 5 integrato e la presentazione del progetto Dragoverde.

Domenica 22 dalle 15.00 alle 19.00, invece occasioni per provare lo sport, laboratori creativi e yoga per bimbi. E per gli adulti ci sono lezioni di yoga, il mercato dello scambio di baby-vestiti e il restart party per imparare a riparare oggetti tecnologici.

4. Pedalata alle Cascine

In sella alla bici! I bambini più sportivi e le famiglie più green questo weekend possono inoltre partecipare alla pedalata organizzata sabato 21 settembre nel parco delle Cascine, uno degli eventi della Settimana europea della mobilità a Firenze.

Ritrovo alle ore 15.00 nel piazzale delle Pavoniere, dove l’associazione Fiab Firenze Ciclabile distribuirà kit per i ciclisti urbani che si sono prenotati online. Poi la partenza alle ore 16.30 e arrivo in piazza della Signoria dopo un bel giro del centro.

5. Il weekend e gli eventi per bambini a Firenze: Notte al museo

Sabato 21 settembre è una serata speciale in Palazzo Vecchio, che torna a ospitare la “Notte al museo” durante cui i bambini dai 6 ai 12 anni potranno scoprire insieme a una guida la storia dell’edificio e poi passare la notte nel Salone dei Cinquencento con tanto di sacco a pelo insieme a mamma o papà (l’ingresso è consentito a un solo adulto per bambino). Al mattino colazione per tutti.

Prenotazione obbligatoria (055-2768224 / 055 2768558), costo: 12,50 ingresso intero, ridotto 10 euro, gratis i minori di 18 anni.

6. Laboratori didattici per famiglie a Casa Siviero (21 settembre)

Durante il weekend, sabato 21 settembre, nella casa museo di Rodolfo Siviero di Firenze, accanto a Torre San Niccolò, tornano gli eventi per bambini: 4 laboratori didattici (gratuiti) per famiglie intitolati “Caccia ai tesori dell’arte”.

I due turni al mattino (ore 10.00, 11.30) sono dedicati alla scoperta delle opere conservate nella casa-museo, mentre i due turni del pomeriggio (15.00 e 16.30) sono incentrati sulla figura di Rodolfo Siviero, uno 007 dell’arte. La prenotazione è obbligatoria: mail [email protected], tel. 338 3888057.

7. Weekend, gli eventi a Firenze per tutti (non solo per bambini)

Dalle visite guidate nei musei per le giornate europee del patrimonio, fino alle opere d’arte delle Biennale dell’antiquariato. E poi i mercatini, le sagre e i migliori eventi del weekend: in questo articolo la nostra guida al fine settimana a Firenze (20-21-22 settembre).