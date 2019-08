Niente paura, dopo le ferie gli eventi a Firenze non vanno in vacanza: il mese di settembre 2019 è ricco di iniziative per rientrare in città senza perdere l’atmosfera della villeggiatura, con un calendario di concerti, festival, dj set e iniziative per bambini. Di giorno o di sera, durante la settimana o nel weekend le occasioni non mancano.

Se l’estate astronomica si incammina lentamente verso la sua conclusione, quella fiorentina – intesa come kermesse – infatti è ancora lunga: il suo cartellone di ci traghetterà lentamente verso la “brutta” stagione, arrivando ben dopo l’equinozio di autunno.

San Frediano a cena (in piazza Cestello)

Settembre inizia con l’ormai tradizionale cena sotto le stelle in piazza Cestello, per la consegna del Torrino d’oro, riconoscimento a personalità delle istituzioni, della cultura, del sociale e dello sport legate a Firenze. Tra i premiati quest’anno anche il nuovo presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

Giovedì 5 settembre per “San Frediano a cena” un centinaio di tavoli prendono posto in Oltrarno per una serata con un fine benefico. Nel nostro articolo i dettagli e i biglietti per la cena in piazza Cestello.

Quando: 5 settembre

Dove: piazza Cestello

God is Green alla Manifattura

Oltre una settimana di eventi verdi alla Manifattura Tabacchi di Firenze per “God is green”, in calendario da sabato 7 a sabato 14 settembre 2019. Video-arte, show, dj set, mercatini, talk, laboratori e cinema sono tutti incentrati sul rapporto tra uomo e natura.

Tra le iniziative la mostra mercato dell’artigianato e del vintage firmata da “Il Mercantile” (il 7 e 8/09), la performance di Plants Dub che unisce musica elettronica e ricerche di bioacustica (7/09), le installazioni che fanno parte anche del festival Firenze suona contemporanea (vedi sotto) e “DNA: che spettacolo la scienza” opera tra musica e scienza dei Deproducers per raccontare in modo diverso la ricerca oncologica in Italia (14/09). La maggior parte degli eventi è a ingresso gratuito. Info sul sito della Manifattura Tabacchi.

Quando: 7-14 settembre

Dove: Manifattura Tabacchi

Lattexplus festival

Dopo Sesto Fiorentino, il Lattexplus festival per l’edizione 2019 sbarca a Firenze e, durante il weekend del 7 e 8 settembre, porta i grandi nomi della scena elettronica mondiale nella “Q1 arena”, struttura modulare creata nel prato del Quercione alle Cascine, che diventa una grande pista da ballo.

Tanti gli ospiti internazionali che si alterneranno in consolle nella due giorni dedicata alle arti digitali, fra questi: Peggy Gou, Laurent Garnier, Avalon Emerson, Job Jobse, DJ Tennis, Louise Chen, Mount Kimbie, Ross From Friends, Samuele Pagliai, Speaking Minds.

Quando: 7 e 8 settembre

Dove: parco delle Cascine

Firenze Jazz Festival

Sempre nella prima parte di settembre è in programma uno degli eventi di punta dell’Estate fiorentina 2019, il Firenze Jazz festival. La kermesse, prevista dall’11 al 15 settembre, quest’anno perde la sua anima “fringe” ma continua a invadere vie, piazze, club e giardini dell’Oltrarno.

Il palco centrale è in piazza del Carmine, confermata la zattera musicale sull’Arno, mentre la Manifattura Tabacchi ospita la festa finale. Tra gli ospiti del Firenze Jazz festival 2019, con la direzione artistica di Enrico Romero, il trio capitanato da Mark Lettieri e il batterista inglese Moses Boyd, in concerto con il suo gruppo Exodus.

Quando: 11-15 settembre

Dove: vari luoghi dell’Oltrarno

Firenze suona contemporanea

Continua anche a settembre Firenze suona contemporanea, festival incentrato sulla musica del Novecento e di oggi. Dal 7 al 14 settembre la Manifattura Tabacchi accoglie installazioni che uniscono arte, video e musica, tra queste la prima mondiale del lavoro firmato dal compositore inglese Michael Nyman. Da segnalare il 25 settembre al Tepidarium del Roster, nel giardino dell’Orticoltura, l’esibizione di William Kentridge e Joanna Dudley, in anteprima italiana.

Quando: per tutto settembre

Dove: varie location

Gli eventi di settembre a Firenze: Cirk Fantastik

Alle Cascine, spazio al circo contemporaneo e agli eventi per grandi e bambini: undici giorni di spettacoli, quaranta repliche per il Cirk Fantastik, che quest’anno ha come tema “Acquarius”. Tutti i giorni nei due tendoni principali si alternano compagnie pluripremiate che arrivano da tutto il mondo, come Circo El Grito, Stefan Sing e Cristiana Casadio, Samovar, Nanirossi, El Niño del Retrete.

In più il teatro ambulante della compagnia Samovar, uno spazio interattivo dedicato ai bambini, il mini teatro Manintasca e spettacoli a cappello. Durante il pomeriggio sono previsti laboratori gratuiti per i più piccoli, mentre alla sera, dalle 22.30 concerti dai ritmi balkan, cumbia, afro, funky e pop

Quando: 12-22 settembre

Dove: parco delle Cascine

Non ci resta che piangere in piazza del Carmine

Per una notte la facciata della basilica di Santa Maria del Carmine si trasforma in un maxi-schermo, per un omaggio a “Non ci resta che piangere”, nel 35esimo anniversario dell’uscita del film di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Martedì 17 settembre dalle ore 21.00 interviste sul palco agli ospiti e a seguire la proiezione. L’ingresso è gratuito. In questo articolo i dettagli su “Non ci resta che piangere” in piazza del Carmine.

Quando: 17 settembre

Dove: piazza del Carmine

Nextech festival

La musica elettronica torna nella seconda parte del mese, con il Nextech festival 2019 (dal 19 al 21 settembre) che si divide tra 3 luoghi della città. Al Cinema La Compagnia di via Cavour giovedì 19 la live performance di Max Cooper, il giorno dopo al Club 21 il dj set del duo tedesco Digitalism, mentre il party finale di sabato 21 alla Fortezza da Basso è affidato a Radio Slave, Dj Rush, Raffaele Attanasio e Wooden Crate.

Quando: 19, 20 e 21 settembre

Dove: La Compagnia, Club 21, Fortezza da Basso

Calendario degli eventi di fine settembre a Firenze: Genius Loci

L’inizio dell’autunno non ferma l’Estate fiorentina che mette sul tavolo eventi di tutto rispetto. La terza edizione di Genius Loci dal 26 settembre anima il complesso di Santa Croce grazie a talk show, letture e concerti coinvolgendo star della musica, scrittori e personalità della cultura.

Gli appuntamenti si alterneranno nel chiostro del Brunelleschi, nella cappella Pazzi e nel cenacolo. Gran finale con lo spettacolo dei dervisci rotanti, all’alba del 28 settembre.

Quando: 26, 27 e 28 settembre

Dove: Santa Croce

Wired Next Fest

Innovazione e ricerca sono i protagonisti invece del Wired Next Fest 2019, dedicato quest’anno al tema delle persone, affrontato da testimonial italiani e internazionali, scienziati e personaggi dello spettacolo, come Subsonica e Vinicio Capossela. Appuntamento dal 27 al 29 settembre nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione online.

Quando: 26-29 settembre

Dove: Palazzo Vecchio