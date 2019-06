Con l’estate torna il Cirk Fantastik nel parco dell’Acciaiolo di Scandicci, alle porte di Firenze: da lunedì 17 a lunedì 24 giugno si svolge la rassegna di circo contemporaneo che porta in scena spettacoli, concerti e serate danzati per un totale di 25 appuntamenti. E per i bambini, nel pomeriggio, laboratori circensi gratuiti.

L’evento, organizzato da Aria Network Culturale, fa parte di Open City il calendario estivo di iniziative curate dal Comune di Scandicci. E’ possibile arrivare al parco dell’Acciaiolo anche in tramvia, basta scendere alla fermata “Resistenza” e proseguire per 400 metri a piedi.

Gli spettacoli di circo all’Acciaiolo

Si parte lunedì 17 giugno con lo show del Circo Krom (ore 17.30), per poi proseguire con tanti spettacoli che vedranno protagonisti The Balck Blues Brother (giovedì 20 e venerdì 21 giugno alle ore 21.30), Paolo Nani (sabato 22 giugno ore 21.30) e The Greek Brothers insieme a Circo Krom & Circus Taradadan (domenica 23 ore 21.30 e lunedì 24 ore 17.30).

E poi tanti concerti dalle jam session in programma nella serata di venerdì 21 fino al concerto dei Ragazzi scimmia, sabato 22.

I biglietti (per 2 show)

Gli spettacoli del Cirk Fantastik di Scandicci, spiegano gli organizzatori, sono “a entrata libera e uscita a offerta libera consapevole”, ad eccezione degli show di Paolo Nani e Black Blues Brothers che sono a pagamento. I biglietti interi per questi appuntamenti costano 12 euro, 10 euro il ridotto (studenti , over 65, soci Arci e ControRadio) 6 euro i bambini fino a 12 anni, mentre i piccoli fino ai 3 anni entrano gratuitamente. I concerti e i laboratori di circo all’aperto sono tutti gratuiti. E a settembre il Cirk Fantastik tornerà anche a Firenze in occasione dell’Estate fiorentina 2019.

Il programma completo del Cirk Fantastik di Scandicci

LUNEDÌ 17 GIUGNO

16.00: Laboratori di circo gratuiti per bambini

17.30: Passione per il circo – Circo Krom

MARTEDÌ 18 GIUGNO

16.00: Laboratori di circo gratuiti per bambini

17.30: Passione per il circo – Circo Krom

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO

16.00: Laboratori di circo gratuiti per bambini

17.30: Coming Moon – En Piste! Scuola di circo

21.30: Cabaret Volatutto Summer Edition

22.30: Reed Tree Groove – concerto

GIOVEDÌ 20 GIUGNO

16.00: Laboratori di circo gratuiti per bambini

17.30: Caleidoscopio. New histories, new dreams

21.30: The Black Blues Brothers – Circo e Dintorni

22.30: Giguywassa con Apo Sumbò – concerto spettacolo danza

VENERDÌ 21 GIUGNO

16.00: Laboratori di circo gratuiti per bambini

17.30: Passione per il circo – Circo Krom

21.30: The Black Blues Brothers – Circo e Dintorni

22.30: Space Jam – concerto/jam session

SABATO 22 GIUGNO

16.00: Laboratori di circo gratuiti per bambini

17.30: The Greek Brothers – Circo Krom & Circus Taradadan

21.30: La Lettera – Paolo Nani Teater – comedy

22.30: I Ragazzi Scimmia – concerto

DOMENICA 23 GIUGNO

16.00: Laboratori di circo gratuiti per bambini

17.30: Passione Per Il Circo – Circo Krom

21.30: The Greek Brothers – Circo Krom & Circus Taradadan

LUNEDÌ 24 GIUGNO

16.00: Laboratori di circo gratuiti per bambini

17.30: The Greek Brothers – Circo Krom & Circus Taradadan