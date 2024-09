Gli eventi del Cirk Fantastik 2024: a Firenze il festival del circo contemporaneo

- Pubblicità -

Musica, lingua e cultura sono un bene da preservare, scambiare e arricchire tramite l’incontro con l’Altro. Questo è il pensiero di fondo della filosofia Yo-Yo Ma, violoncellista fondatore del progetto “Silk Road Ensemble”, che ha ispirato l’edizione 2024 di Cirk Fantastik!, festival internazionale di circo contemporaneo che torna a Firenze. La rassegna, che si svolge tradizionalmente nel parco delle Cascine, quest’anno si trasferisce al prato del Quercione di Firenze e presenta le migliori compagnie internazionali dal 5 al 15 settembre 2024.

A partire dal pensiero del musicista Yo-Yo Ma, “Art in time of crisis. Fare arte è aprirsi alle possibilità, le possibilità danno speranza, a tutti serve speranza”, l’evento fiorentino vuole omaggiare e valorizzare la libertà artistica, espressiva e di movimento. Un invito dunque a superare barriere, guardare oltre l’ignoto e dare spazio alle fragilità per trasformarle in risorse, creare contaminazioni e nuovi sentimenti di appartenenza tramite l’esperienza del circo. Alcuni ospiti saranno pertanto invitati a parlare della situazione in Palestina, ma le iniziative in programma sono davvero tante: vediamole insieme.

I migliori eventi del “Cirk Fantastik!” in programma a Firenze: il primo weekend

Sono tanti gli eventi in programma per il primo fine settimana del Cirk Fantastik! 2024 al prato del Quercione di Firenze. Dal 5 all’8 settembre saranno protagoniste le nuove creazioni del Circo El Grito. La musica dal vivo del Maestro Marchesini è un elemento imprescindibile, come lo è la contaminazione con il linguaggio della scena contemporanea attraverso la collaborazione con Raffaella Giordano. Sabato 7 e domenica 8, sempre alle ore 18:00, andrà in scena anche Gretel, la nuova creazione di Clara Storti della Compagnia Quattrox4. Un’indagine sulla fragilità, il fallimento e l’utopia attraverso un’estetica precisa, onirica e favolistica. Stefan Sing, assieme al sound designer Alex Lempert, porterà poi il suo nuovo progetto, dal titolo IN:FORM:AT.ION. La giocoleria postmoderna incontrerà così anche la musica elettronica sempre nelle giornate di sabato alle ore 21:30 e domenica alle 21:00.

Uno dei pionieri del circo contemporaneo arriva a Firenze per Cirk Fantastik! 2024

Si prosegue, dal 12 al 14 settembre 2024, con il secondo fine settimana del Cirk Fantastik!. Tra i tanti eventi, nel prato del Quercione si terrà Cronache Circensi, sempre della Compagnia El Grito, di e con Giacomo Costantini, considerato uno dei pionieri del circo contemporaneo in Italia. In questa edizione narrerà proprio l’avvento di questo nuovo linguaggio tramite virtuosismi circensi, magie, musiche dal vivo e atti poetici tratti dai suoi spettacoli. Ad accompagnarlo in questo viaggio sarà il giocoliere Humberto Kalambres e l’acrobata aerea Guenda Bournens. Il linguaggio circense incontrerà così teatro, magia e musica dal vivo esplorando le sue antiche radici, il suo carattere multiculturale, il suo rapporto con la morte e così via. Gli orari: dal 12 al 14 settembre (ore 20:30) e domenica 15 (ore 19:30).

Gli altri eventi del secondo weekend del festival del circo contemporaneo

Gli eventi del secondo weekend del Cirk Fantastik! proseguono con “Respirare” della Compagnia Circoncentrique: un’avventura circolare che porterà il pubblico in un vortice acrobatico e poetico, al ritmo del respiro. Gli artisti creeranno un universo intimo e misterioso grazie alla manipolazione di oggetti e ad affascinanti giochi di luce. Lo spettacolo si terrà nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 settembre alle ore 21:30 e domenica 15 alle 21:00. Da segnalare anche la presenza della compagnia Cia Frutillas con Crema: “FATIGA – la mémoire des objects” dell’artista cileno Claudio Martinez racconta un mondo abitato da un personaggio che, nella sua solitudine, presenta la sua vita in questa casa itinerante.

E per finire, Cirk Fantastik! creerà anche momenti di confronto e diffusione sul mondo del circo ospitando realtà nazionali ed internazionali e collaborando con Juggling Magazine, editoriale mensile sul circo contemporaneo. Quest’ultimo ha creato quest’anno “RE-PLAY >> circo, reti, crescita giovanile”, un progetto collaborativo della durata di 12 mesi declinato su tre regioni (Lombardia, Toscana e Lazio) e dedicato al dialogo intergenerazionale e ai processi di rete tra scuole di circo e territorio. Il festival ospiterà uno degli incontri previsti, che vedrà partecipare le scuole di circo della Toscana.

Ospite anche il “SalamAleikum cabaret – team circus in Gaza”

Mercoledì 11 settembre, alle 21:30, sarà ospite del festival anche SalamAleikum cabaret – team circus in Gaza, nato all’interno del progetto “Gazafreestyle”, che dal 2014 rende possibili scambi culturali e costruzione di reti sociali nella striscia di Gaza. Fra un numero di giocoleria, di trapezio volante o di clownerie, il presentatore lancerà pillole di racconti Gazawy, donando così al pubblico un’ora di riflessione e di divertimento unica nel suo genere.

Ogni anno questo progetto organizza alcune settimane di laboratori per adulti e bambini, allestiti nelle tre palestre circensi o nello chapiteau montato vicino alla zona di confine a nord. L’impossibilità di reperimento dei materiali circensi e quindi la necessità di acquistarli, essendo il Circus in Gaza un progetto autofinanziato, ha dato il via al “SalamAleikum cabaret”: uno spettacolo circense performativo ed informativo, per il quale è possibile lasciare un contributo monetario ad offerta libera.

In apertura del Cabaret ci saranno anche alcuni interventi per conoscere la situazione in Palestina con gli occhi di chi la vive. Tra gli ospiti si ricordano i nomi di Alì Rashid (diplomatico, ex primo segretario dell’Ambasciata palestinese a Roma), Martina Luisi (coordinatrice PCRF Italia) e Don Alessandro Santoro (Comunità delle Piagge di Firenze).

Cirk Fantastik! 2024: biglietti e altre informazioni

I biglietti per partecipare agli eventi del Cirk Fantastik! 2024, parte dell’Estate Fiorentina, sono acquistabili in prevendita sul sito di TicketOne o in loco presso la biglietteria del festival: dal lunedì al sabato (ore 16:00-22:00) e domenica (ore 11:00-22:00). Il costo del biglietto può variare da 6 a 15 euro: per leggere eventuali abbonamenti, riduzioni o gratuità si consiglia di visitare il sito ufficiale del festival. Le prenotazioni avvengono via e-mail a [email protected] oppure via Wathsapp al 389.1824669. I biglietti prenotati devono essere necessariamente ritirati alla biglietteria del festival un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.