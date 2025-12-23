Cosa fare a Firenze durante le feste: eventi dal 25 dicembre al 6 gennaio

- Pubblicità -

Mostre, piste di ghiaccio, circo, presepi e gli immancabili mercatini: dal 25 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 sono tanti gli eventi a Firenze per immergersi nell’atmosfera delle feste. Abbiamo selezionato i principali per chi arriverà in città per celebrare Natale, Capodanno e l’Epifania e per i fiorentini che – nonostante “giorni rossi” e ponti – resteranno a casa.

I mercatini (anche dopo Natale)

Le atmosfere natalizie non lasciano Firenze, anche dopo il 25 dicembre, con vari mercatini che continuano fino al 6 gennaio 2026. In piazza Santa Maria Novella, tutti i giorni, fino all’Epifania ci sono le 18 casette di ChristmARS, che propongono prodotti dell’artigianato artistico e tradizionali, dagli accessori ricercati alle creazioni fatte a mano (orario 10-20).

- Pubblicità -

In periferia, la piazza centrale del centro San Donato a Novoli, sempre fino all’Epifania, ospita il grande mercato natalizio con articoli da regalo, cibo e curiosità (orario dalle 10.00-19.30).

Ci sono poi delle giornate di shopping da cerchiare sul calendario: domenica 28 dicembre mercato da mattina a sera alle Cascine, mentre il 6 gennaio intorno allo stadio torna la “Befana a Campo di Marte“, la grande fiera degli ambulanti con oltre 300 banchi tra viale Paoli e viale Fanti, dalle 8 alle 19. E ancora: in piazza Savonarola sabato 27 mercatino vintage e domenica 4 gennaio fiera dell’antiquariato; in piazza Santo Spirito mercato domenica 28 dicembre e il 4 gennaio. Senza dimenticare l’inizio dei saldi invernali in Toscana, fissato sabato 3 gennaio.

- Pubblicità -

La ruota panoramica e le piste di pattinaggio sul ghiaccio di Firenze

Un classico degli eventi a Firenze, tra Natale e l’Epifania, è la grande ruota panoramica che quest’anno torna lì dov’è tutto iniziato: nei giardini della Fortezza da Basso. Se sulla grande attrazione alta 55 metri si potrà fare un giro fino a primavera, la vicina pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita intorno alla fontana resta attiva fino al 31 gennaio (orario 10-24). Qui i dettagli sulla ruota panoramica di Firenze.

L’altra pista di pattinaggio sul ghiaccio è quella di Firenze sud, su lungarno Aldo Moro, vicino al Teatro Cartiere Carrara. Il Palaghiaccio Giglio Bianco, dal 23 dicembre al 6 gennaio, è aperto dalle ore 10.30 alle 24 (venerdì, sabato e prefestivi fino alle 1 di notte) con 4 diversi turni. Aggiornamenti su Facebook.

- Pubblicità -

Il circo a Firenze: gli eventi dal 25 dicembre al 6 gennaio

Dal giorno di Natale all’Epifania Firenze ospita non uno ma due circhi, entrambi senza animali, ma con tanti artisti e spettacolari esibizioni. Al Mandela Forum, dopo tre anni, torna il Medrano con il suo show “Il più grande spettacolo del mondo”. In pista trapezisti, giocolieri e anche motociclisti acrobati. Al PalaWanny arriva il grande circo di Natale, con gli artisti del Circo di Stato dell’Ucraina: suggestive acrobazie aeree, performance mozzafiato di funamboli ed esibizioni esilaranti dei clown. Qui l’articolo sul circo a Firenze.

Le mostre da vedere: gli eventi espositivi a Firenze (25 dicembre – 6 gennaio)

Le feste di fine anno sono l’occasione per vedere delle belle mostre, ecco le principali in corso a Firenze, molte delle quali aperte anche nei giorni festivi:

Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco ospitano la grande mostra-evento su Beato Angelico che riunisce oltre 140 opere provenienti da importanti istituzioni mondiali;

ospitano la grande mostra-evento su che riunisce oltre 140 opere provenienti da importanti istituzioni mondiali; La grande fotografia è protagonista a Villa Bardini con “ Oceani ” e gli scatti di David Doubilet, pioniere dell’esplorazione sottomarina;

con “ ” e gli scatti di David Doubilet, pioniere dell’esplorazione sottomarina; Al Museo degli Innocenti prosegue la mostra dedicata a Henri de Toulouse-Lautrec , per un viaggio nella Parigi della Belle Époque e dell’Art Nouveau;

prosegue la mostra dedicata a , per un viaggio nella Parigi della Belle Époque e dell’Art Nouveau; Palazzo Medici Riccardi ospita l’arte ribelle di Clemen Parrocchetti , con oltre 100 opere di questa autrice del Novecento che ha saputo indagare la complessità della sfera femminile (fino al 6 gennaio);

ospita l’arte ribelle di , con oltre 100 opere di questa autrice del Novecento che ha saputo indagare la complessità della sfera femminile (fino al 6 gennaio); Alla Cattedrale dell’Immagine rivivono le opere di Frida Kahlo, per l’esposizione immersiva con 35 minuti di proiezioni delle opere dell’artista.

Florence Lights Up

Il periodo festivo dà l’opportunità inoltre di fare una passeggiata nel centro di Firenze e, alla sera, ammirare le proiezioni e i giochi di luce sui monumenti storici di Florence Lights Up. Fino al 6 gennaio, ogni giorno al calar del sole, le facciate di Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio e la chiesa di San Paolino si animano grazie a speciali video-mapping. Luci anche in piazza Santa Maria Novella, piazza San Lorenzo, sulla facciata della Camera di Commercio, nel cortile e all’ingresso monumentale di Palazzo Medici Riccardi.

Il Capodanno in piazza

Firenze festeggia il Capodanno in piazza con eventi in 4 diversi punti del centro storico. Appuntamento clou in piazza Santa Croce con ospiti Paola Iezzi, Tiromancino, Franco126, Serafine, Layana, Tomasi e dj Lele Sacchi. E poi gospel unito alla musica da camera in piazza Santissima Annunziata, jazz in piazza del Carmine con il gruppo Nico Gori Young Lions, affiancato da Fabrizio Bosso e infine countdown luminoso in piazza della Signoria. Tutti i dettagli nell’articolo sul Capodanno 2026 in piazza a Firenze.

E per chi volesse festeggiare anche il primo giorno dell’anno, al Teatro Verdi nel pomeriggio del 1° gennaio va in scena il tradizionale concerto di Capodanno dell’Orchestra della Toscana. Dalle ore 17 sul podio Diego Ceretta, direttore principale dell’ORT, impegnato in un programma operistico, affidato alle voci del soprano Giuliana Gianfaldoni e del tenore Riccardo Della Sciucca. In programma, arie e pagine sinfoniche di Vincenzo Bellini, Richard Wagner, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi.

La Befana a Firenze si cala dall’arcone di piazza della Repubblica

Ormai è diventata una consuetudine tra gli eventi del periodo delle feste a Firenze: il 6 gennaio 2026 la Befana insieme alle sue aiutanti si calerà dall’arcone in piazza della Repubblica. L’appuntamento è alle ore 11.30 e l’iniziative è organizzata dalla Confcommercio fiorentina ed EdiliziAcrobatica, impresa specializzata nelle ristrutturazioni edilizie in quota, in collaborazione con JT&T srl, la real estate company impegnata nel progetto di valorizzazione del palazzo dell’Arcone.

Ma saranno tante le occasioni per avvistare in città la simpatica vecchietta. La Befana farà tappa in tutti i Quartieri di Firenze: aggiornamenti sul sito dei Quartieri di Firenze.

I presepi da vedere

Per gli appassionati delle “natività in miniatura”, le feste sono l’occasione per ammirare presepi artigianali a Firenze e nei dintorni. Tra i più suggestivi quello allestito nella chiesa di Santo Spirito, in Oltrarno, la mostra dei presepi dell’hotel Rivoli in via della Scala e, in periferia, i presepi meccanizzati dei Bassi (Agringrosso) e dell’Istituto Don Orione (via Capo di Mondo).

Nei dintorni ci sono anche presepi viventi, come a Santa Brigida (24 dicembre ore 21.30, 26 dicembre e 6 gennaio alle 18), a Londa sul greto del fiume (24 dicembre alle ore 22.30 e il 6 gennaio alle 17.30) e nella pieve di San Casciano (il 28 dicembre, il 4 e 6 gennaio dalle 14.30 alle 19). Leggi anche la guida ai presepi di Firenze.