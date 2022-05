Dai piatti tipici ai giocolieri, torna la Festa Medioevale di Malmantile

Piatti tipici, artigiani, musici e giocolieri: torna la Festa Medioevale a Malmantile, la piccola frazione collinare nel comune di Lastra a Signa (Fi) che per l’occasione fa un salto indietro nel tempo e si trasforma in un vero e proprio borgo medioevale. Per chi ha voglia di spostarsi poco lontano da Firenze per immergersi nelle affascinanti atmosfere del passato, ecco qualche informazione utile su come raggiungere la Festa Medioevale e sul programma di quest’anno.

Festa Medioevale di Malmantile 2022: le date e programma

La Festa Medioevale di Malmantile, organizzata dalla locale sezione della Misericordia, è giunta quest’anno alla sua 27esima edizione. La Festa 2022 si svolgerà nel week end del 28-29 maggio e dal 2 al 5 giugno. Come ogni anno la suggestiva cornice delle antiche mura del Castello si popolerà di giocolieri, menestrelli, saltimbanchi, cavalieri, e mestieranti. Per le vie delle mura storiche si svolgerà il mercato medievale alla scoperta di arti e mestieri del passato. Grandi e piccini potranno fare prove di tiro con l’arco e partecipare a giochi di abilità, velocità, forza e coraggio. Si potranno anche ammirare i magnifici rapaci dei falconieri. Inoltre, hosterie e taberne saranno pronte a rifocillare i commensali con piatti tipici medievali. Per le vie del borgo si esibiranno giullari, musicanti e teatranti e molto altro ancora (programma completo qui).

Come raggiungere la Festa Medioevale, gli orari e altre info utili

Come detto, la Festa Medioevale di Malmantile si svolgerà il 28-29 maggio e dal 2 al 5 giugno: il 28 maggio ed il 3 e 4 giugno le porte del Castello si apriranno a partire dalle ore 19, mentre il 29 maggio ed il 2 e 5 giugno la Festa inizierà dalle ore 16. In occasione dalla Festa Medioevale ci sarà un servizio di bus navetta gratuito che permetterà di raggiungere il Castello di Malmantile lasciando la macchina nei parcheggi di scambio. La manifestazione è a sostegno dell’attività della Confraternita di Misericordia di Malmantile. Per l’ingresso è prevista un’offerta minima di 3 euro a testa. Ecco le indicazioni fornite dagli organizzatori su come raggiungere Malmantile: