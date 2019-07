Francesco Motta, Killer Queen, Enrico Nigiotti, Morgan, Bobo Rondelli e il maestro Mauro Pagani: sono questi i nomi degli ospiti principali di Effetto Venezia 2019, in programma a Livorno da mercoledì 31 luglio a domenica 4 agosto. Questa 34esima edizione prevede però tanti altri eventi lungo le vie, i ponti e i canali del suggestivo quartiere Venezia, considerato da molti il vero cento storico della città labronica, che si trova a nord del porto.

Ogni giorno si parte alle ore 19.00 per andare avanti fino alle 1 di notte con musica, teatro, danza, visite guidate di street art, animazioni di strada, ma anche gite in battello lungo i fossi, artigianato e tanto cibo. L’ingresso è gratuito, come lo è la stragrande maggioranza degli eventi.

I concerti e il programma del palco principale

Cuore della manifestazione il main stage allestito in piazza Luogo Pio. Si parte con la festa “Radio Stop festival”, mercoledì 31 luglio, per poi passare al concerto di Francesco Motta nella serata di giovedì primo agosto e all’esibizione di una delle più famose cover band dei Queen, i Killer Queen, ospiti della kermesse venerdì 2 agosto.

Sabato 3 agosto spazio al cantautore Enrico Nigiotti, che gioca in casa essendo livornese, mentre la serata finale di domenica 4 agosto è affidata a 3 artisti che rendono omaggio a Fabrizio De André, in occasione del 20nnale della morte: sul placo si alterneranno Morgan, il maestro Mauro Pagani e Bobo Rondelli come ospite speciale. Tutti i concerti sul palco principale iniziano alle 22.30.

Effetto Venezia 2019, gli altri eventi a Livorno

Accanto agli eventi di punta, una fitta rete di iniziative che invade il quartiere della Venezia fino ad arrivare alle due Fortezze cittadine, vecchia e nuova, e al mercato centrale di Livorno. Così il cortile di Palazzo Huigens ospita la musica classica, con eventi come l’omaggio ai Queen del pianista Gabriele Baldocci (2 agosto). La Fortezza Nuova è dedicata a 13 gruppi emergenti per “Effetto live”, mentre in quella Vecchia è possibile assistere ogni sera (ore 19.00) a un incontro con i big che si esibiscono poi sul palco principale, a seguire dj set e iniziative.

Musica blues poi in Largo Strozzi, cori cittadini agli Scali delle Barchette, teatro nelle sale della biblioteca dei Bottini dell’Olio, show cooking al Mercato centrale di Livorno, esibizioni circensi per i più piccoli in piazza dei Lagnami e il Villaggio della solidarietà in piazza dei Domenicani.

E i fuochi d’artificio di Livorno

Chiusura finale di Effetto Venezia 2019, con un gradito ritorno: domenica 4 agosto Livorno viene illuminata dai fuochi d’artificio sparati dalla Fortezza Nuova. L’orario? Da mezzanotte e mezzo questo show di luci è visibile dalla zona tra gli Scaldi e piazza della Repubblica. Sul sito di Effetto Venezia il programma dettagliato.

Dove parcheggiare per arrivare a Effetto Venezia

A Livorno è attesa una grande affluenza di persone per l’edizione 2019 Effetto Venezia, se si arriva in auto è necessario quindi fare un piano per capire dove parcheggiare. Durante i 5 giorni della kermesse è attivo un servizio navetta gratuito per arrivare in centro: il bus parte dal parcheggio gratuito del Modigliani Forum (zona Porta a Terra, via Nelusco Giachini), ferma dietro la stazione dei terni (via Masi) e arriva nel quartiere Venezia in via Cinta esterna. La navetta è attiva dal 31 luglio al 4 agosto dalle ore 19.00 alle 2.00.

Questi poi i prezzi dei parcheggi a pagamento: il posteggio in via della Cinta Esterna costa 0.40 euro l’ora; quello di piazza dell’Unità dalle ore 20.00 1 euro l’ora; il Parcheggio Moderno in via dell’Angiolo 1 euro i primi 30 minuti, 1,50 euro la prima ora e 2 euro le successive (dalle 24 alle 8 1 euro l’ora); il parcheggio Odeon via Verdi 1 euro l’ora fino alle 20.00, 0,80 euro l’ora dalle 20.00 alle 08.00 del mattino successivo.

Dalle ore 22.00 sono gratuiti i parcheggi Tirrenica Mobilità agli Scali d’Azeglio, Scali Manzoni, Scali Olandesi, Scali Saffi.