Un tour fra i migliori sapori della Toscana in soli 3 giorni. 100 produttori per una grande mostra mercato, 22 chef e maestri piazzaioli alla guida di altrettanti cooking show: Enogastronomica 2019, fiera nata dopo l’esperienza della celebre “biennale”, torna alla Fortezza da Basso di Firenze con un format che unisce tradizione e innovazione, per mettere in vetrina l’eccellenza alimentare italiana. Il focus scelto per questa edizione è il Made in Tuscany.

Le date

L’evento va in scena nel weekend dell’Immacolata da venerdì 6 a domenica 8 dicembre 2019 nei 6mila metri quadrati al piano attico del Padiglione Spadolini. Un’occasione per scoprire i segreti del buon cibo, grazie a degustazioni e assaggi, ma anche per fare shopping “di gran gusto” in vista del Natale, mettendo sotto l’albero la filiera corta regionale.

La manifestazione è organizzata da Confersercenti Firenze con collaborazione con Cia Toscana Centro, Legacoop Toscana, Vetrina Toscana, Consorzio Vino Chianti e Fisar Firenze, e con il contributo della Camera di Commercio di Firenze.

Cosa si trova a Firenze per Enogastronomica 2019 (anche in vista del Natale)

Non più biennale ma con un appuntamento ogni 12 mesi, la nuova Enogastronomica di Firenze si conferma vetrina dei prodotti alimentari d’eccellenza. I grandi protagonisti nella mostra mercato sono soprattutto il vino e l’olio toscano, tra gli stand si possono trovare anche i migliori frutti del territorio, dalle farine antiche allo zafferano, dai formaggi ai fagioli zolfini. E poi ancora salumi, cioccolato artigianale, dolci. Non mancano le idee regalo o gli ingredienti per ceste e confezioni natalizie da leccarsi i baffi. Accanto agli stand è presente un’area ristoro per pranzi, cene, snack e aperitivi.

Per scoprire quello che la Toscana ha di buono da offrire, Enogastronomica 2019 prevede inoltre un lungo programma di incontri con i produttori, degustazioni guidate di vino e olio, cooking show con materie prime rigorosamente toscane, “corsi” dell’Univeristà della birra e una speciale sezione con i pizzaioli più famosi che si cimenteranno nella preparazione di uno dei simboli culinari italiani.

Informazioni utili: orari e biglietti per Enogastronomica 2019

Calice in vetro e tracolla porta bicchiere: è questo lo speciale kit degustazione di Enogastronomica 2019, grazie al quale è possibile fare assaggi gratuiti negli stand ospitati dentro la Fortezza da Basso di Firenze (ad eccezione dell’area ristoro). Il kit può essere acquistato direttamente all’evento, al prezzo di 10 euro (ridotto a 8 euro per i soci Assocral, Coop, Confesercenti, CIA, Fisar, Legacoop e Consorzio Vino Chianti) oppure online, dove sono applicati anche i diritti di prevendita.

Questi infine gli orari di Enogastronomica 2019:

Venerdì 6 dicembre dalle 14.30 alle 22.00, mentre l’area ristoro è aperta fino a mezzanotte

dalle 14.30 alle 22.00, mentre l’area ristoro è aperta fino a mezzanotte Sabato 7 dicembre dalle 11 alle 22.00 (l’area ristoro è attiva fino alle 23)

dalle 11 alle 22.00 (l’area ristoro è attiva fino alle 23) Domenica 8 dicembre dalle 12 alle 21 (area ristoro fino alle 22.30)

In collaborazione con Enogastronomica