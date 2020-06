L’Estate Fiesolana torna al Teatro romano: il programma 2020

Non c’è Covid che tenga. L’Estate Fiesolana 2020 non si è fatta scoraggiare dalle restrizioni e offre un programma fatto di 29 eventi spalmati da giugno a settembre, al Teatro romano di Fiesole: già in vendita i biglietti.

Da Edoardo Leo a Neri Marcorè: il programma dell’Estata Fiesolana

Tanti i protagonisti che durante questa 73esima stagione (organizzata da PRG Srl e Associazione Music Pool) si alterneranno sul palcoscenico del Teatro Romano di Fiesole, a due passi dal centro di Firenze. Tra gli ospiti più attesi Neri Marcorè (Le mie canzoni altrui – 15 luglio), Edoardo Leo (Ti racconto una storia – 30 giugno), Lella Costa (La Vedova Socrate – regia Franca Valeri – 30 luglio) e Chiara Francini (L’amore segreto di Ofelia- 4 agosto).

Non solo musica e teatro: c’è anche il cinema all’Estate Fiesolana 2020. Dal 7 al 30 agosto il Teatro Romano ospiterà infatti la rassegna Stensen d’estate, che promette il meglio del cinema d’autore. La kermesse aggiunge un nuovo “maxi-schermo” ai già numerosi offerti ai cinema all’aperto di Firenze attivi durante la stagione estiva.

Estate Fiesolana 2020 anti-Covid: come funziona

Anche il Teatro Romano di Fiesole si è adeguato agli standard per garantire la sicurezza degli spettatori e evitare assembramento e rischio di contagio da Coronavirus. I biglietti dell’Estate Fiesolana 2020 sono a posto unico, assegnato ma non numerato, e la capienza del teatro è stata contenuta ad un massimo di 380 posti, al fine di mantenere la distanza di sicurezza e rientrare nei parametri di garanzia del distanziamento.

Gli appuntamenti rimandati

Chi aveva già comprato i biglietti per gli spettacoli di Niccolò Fabi, Devendra Banhart, Angelo Branduardi, Pink Floyd Moon, Fantastic Negrito, Uto Ughi e I Solisti Veneti e Ensemble Symphony Orchestra non deve disperare, sono già stati confermati per l’estate 2021 e verranno a breve riprogrammate le date. Per tutti gli aggiornamenti si consiglia di consultare la pagina Facebook.

Come e dove comprare i biglietti dell’Estate Fiesolana 2020

I biglietti per tutti gli eventi dell’Estate Fiesolana 2020 possono essere acquistati nei BoxOffice o online sul circuito Ticketone.

Giugno: Edoardo Leo all’Estate Fiesolana

domenica 21 giugno FESTA DELLA MUSICA Scuola di Musica di Fiesole

giovedì 25 giugno LUCIA POLI DECAMERON – Teatro Pubblico Ligure

sabato 27 giugno HANDLOGIC/STEFANO TAMBORRINO DON KARATE – Young Jazz

martedì 30 giugno EDOARDO LEO – Ti racconto una storia

Neri Marcorè e Tullio Solenghi: il programma di luglio

sabato 4 luglio AMEDEO FENIELLO: LEZIONI DI STORIA – Costantino

martedì 7 luglio MAURIZIO LOMBARDI: Tutto & Nulla – musica Giuseppe Scarpato regia Edoardo Zucchetti

mercoledì 8 luglio GIANLUCA PETRELLA – Cosmic Renaissance

giovedì 9 luglio ROBERTO ALINGHIERI: DECAMERON – Teatro Pubblico Ligure

martedì 14 luglio GINEVRA DI MARCO: LUCHO E NOI – omaggio a Luis Sepulveda

mercoledì 15 luglio NERI MARCORÈ – Le mie canzoni altrui

giovedi 16 luglio DAVIDE ENIA: L’abisso (Premio Ubu 2019)

venerdì 17 luglio IL PENSIERO RAZIONALE: CARLO COTTARELLI

domenica 19 luglio MYA CANTA BATTISTI – Quintetto di Ottoni dell’ORT e Trio Jazz (Mya Fracassini cantante)

martedì 21 luglio ALESSANDRO VANOLI: LEZIONI DI STORIA – Carlo Magno (Casa Editrice Laterza)

mercoledì 22 luglio TOSCA – Direzione Morabeza

giovedì 23 luglio TULLIO SOLENGHI: DECAMERON – Teatro Pubblico Ligure

venerdì 24 luglio WALT DISNEY FANTASY – ORCHESTRA TOSCANA CLASSICA (direttore GIUSEPPE LANZETTA)

martedì 28 e mercoledì 29 luglio GLI ANNI VERDI – Ensemble di archi e fiati dell’ORT

giovedì 30 luglio LELLA COSTA: La Vedova Socrate – regia Franca Valeri

Estate Fiesolana, ad agosto Chiara Francini e cinema all’aperto

martedì 4 agosto CHIARA FRANCINI L’amore segreto di Ofelia

giovedì 6 agosto DARIO VERGASSOLA e DAVID RIONDINO: DECAMERON – Teatro Pubblico Ligure

lunedì 20 luglio FESTIVAL DELLE SCOPERTE – VIA COL TEMPO

da venerdì 7 a domenica 30 agosto RASSEGNA CINEMATOGRAFICA – STENSEN D’ESTATE

Il programma di settembre