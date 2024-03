7 cose da fare questo weekend a Firenze: eventi del 9 e 10 marzo

- Pubblicità -

Mercatini, fiere, sagre e anche film: sono numerosi gli eventi a Firenze e dintorni nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 marzo 2024, ecco cosa fare. Si va dal mercato delle Cascine nel periodo quaresimale fino alla Fiera del cioccolato in Santa Croce. E ancora, Creative Factory in piazza dei Ciompi, appuntamenti gastronomici, un curioso mercatino regionale francese e una rassegna dedicata al buon vino. E per finire, al Cinema La Compagnia c’è Firenze Archeofilm.

Fiere quaresimali: domenica c’è il mercato alle Cascine

Nel Parco delle Cascine, in tutte e quattro le domeniche precedenti alla Pasqua, tornano le Fiere Quaresimali e dell’Ascensione. Lungo viale Lincoln e piazza Kennedy saranno presenti oltre 200 stand che si estenderanno per un chilometro e mezzo su tutto il territorio. Domenica 10 marzo 2024, dalle ore 09:00 alle 19:00, si potranno trovare tutte le ultime novità e alcune offerte speciali su tantissimi prodotti: dall’abbigliamento ai fiori, fino ai cosmetici e ai banchi alimentari. Quest’anno oltre allo shopping, dalle ore 15:00 alle 17:30, saranno in programma laboratori di architettura gratuiti per bambini/e dai 6 ai 12 anni realizzati da SOUxFirenze su iniziativa di Confcommercio. Ogni domenica saranno affrontate tematiche diverse e questo fine settimana è la volta di “Scoprire la Land Art”, che vedrà protagonista l’utilizzo di elementi naturali presenti al Parco delle Cascine per realizzare opere d’arte.

- Pubblicità -

Gli eventi in piazza: Firenze è cioccolato in Santa Croce fino a domenica 10 marzo

Da giovedì 7 a domenica 10 marzo nella bella cornice di piazza Santa Croce a Firenze, sotto una grande tendostruttura, si terranno quattro giorni interamente dedicati alla Fiera del cioccolato artigianale 2024. In programma ci saranno cooking show, degustazioni, workshop, attività coinvolgenti per grandi e piccini, interviste, approfondimenti e tanto altro ancora. L’ingresso è gratuito. Informazioni nell’articolo sulla Fiera del cioccolato 2024 a Firenze.

Creative Factory in piazza dei Ciompi

Nel fine settimana di sabato 9 e domenica 10 marzo in piazza dei Ciompi a Firenze, nel quartiere di Sant’Ambrogio, si svolge il Creative Factory (dalle ore 09:30 alle 20:00). Si tratta di un urban market dedicato ai nuovi brand di artigianato di stile contemporaneo. C’è persino una sorpresa questa domenica, alle ore 17:00: il Creative Factory ospiterà infatti il fashion show di Lady Jane B. Vintage: per l’occasione, la designer presenterà al pubblico la nuova collezione londinese in stile vintage e neo vintage.

- Pubblicità -

Mercatino regionale francese a Scandicci

Non troppo lontano da Firenze, e più precisamente in piazza Matteotti a Scandicci, si terrà poi il Mercatino Regionale Francese. Quando? Da venerdì 8 fino a domenica 10. E a che ora? Venerdì dalle ore 12:00 alle 20:00; sabato e domenica dalle ore 09:00 alle 20:00. Qui si potranno trovare tante prelibatezze enogastronomiche di qualità e tradizione francese insieme ad oltre 80 tipi di formaggi, che potranno essere abbinati ad una vasta gamma di vini provenienti dalle più importanti regioni vinicole d’Oltralpe. In questo piccolo angolo francese, non mancheranno però anche saponi, profumi, tovaglie provenzali e molto altro ancora.

- Pubblicità -

Firenze Archeofilm 2024 al Cinema La Compagnia

Fino a domenica 10 marzo 2024, tra gli eventi del fine settimana in città, si ricorda anche Firenze Archeofilm, il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte e Ambiente organizzato dalla rivista Archeologia Viva (Giunti Editore). In programma al Cinema La Compagnia oltre 88 titoli, di cui oltre la metà anteprime. Il pubblico e una giuria di 80 studenti voteranno i film arrivati da tutto il mondo. Alla rassegna partecipano anche numerosi ospiti internazionali e registi.

In particolare, tra le varie iniziative in programma, ricordiamo quelle dell’8 marzo: “Firenze Archeofilm” ha scelto di dedicare l’intera giornata al tema film documentari sulla condizione femminile nell’antichità, ma anche alla storia di donne dei nostri giorni in prima linea nella ricerca scientifica e archeologica. Domenica 10 il festival proporrà invece due pellicole che vedono l’archeologo Sebastiano Tusa, soprintendente del Mare in Sicilia e assessore regionale ai Beni culturali, protagonista e testimone di importanti scoperte archeologiche sopra e sotto il mare. Tusa morì il 10 marzo 2019 nel disastro aereo dell’Ethiopian Airlines. Info e programma completo sul sito di Firenze Archeofilm.

Nei dintorni di Firenze: gli eventi di Borgo DiVino a Scandicci (9-10 marzo)

Ma a Scandicci c’è un altro evento in questo weekend di sabato 9 e domenica 10 (dalle ore 10:30 alle 19:30), che addirittura chiuderà le sue porte lunedì 11 marzo (dalle 10:30 alle 17:00). Si tratta della rassegna Borgo DiVino, il Wine Festival che tornerà per il terzo anno al Centro Rogers in piazza della Resistenza. Sarà un’edizione record per quel che riguarda i numeri, con ben 111 aziende e realtà vitivinicole provenienti da 15 diverse regioni italiane oltre ad interessanti proposte che sconfineranno a livello internazionale.

I partecipanti potranno degustare i migliori vini, scegliendo tra oltre 500 etichette. Come da tradizione, non mancheranno le Masterclass di approfondimento, ma la novità assoluta di questa edizione 2024 sarà l’area ristoro interna al festival. L’ingresso alla manifestazione darà diritto alla degustazione di tutti i vini presenti a Borgo DiVino, oltre a un bicchiere VDGlass per la degustazione (che rimarrà al visitatore), un portabicchiere personalizzato della manifestazione, una penna e un libretto per gli appunti sui vini degustati. Prezzi: da 17 a 20 euro.

Eventi nei dintorni di Firenze: le sagre in programma il 9 e 10 marzo

Questo weekend, per chi ama il buon cibo, è una vera e propria festa nei dintorni fiorentini, ecco l’elenco delle principali sagre.

Circolo “La Pace” di Compiobbi , frazione del Comune di Fiesole: sagra del fritto sia sabato che domenica, a partire dalle ore 19:30 (è gradita la prenotazione al numero 055.6593671 oppure 338.5437643).

, frazione del Comune di Fiesole: sia sabato che domenica, a partire dalle ore 19:30 (è gradita la prenotazione al numero 055.6593671 oppure 338.5437643). Casa del Popolo di Fiesole , (viale Matteotti, n.27): festa del cinghiale sia il 9 che il 10, tutte le sere dalle 19:30 e la domenica anche a pranzo dalle 12:30. Info e prenotazioni 055.597002.

, (viale Matteotti, n.27): sia il 9 che il 10, tutte le sere dalle 19:30 e la domenica anche a pranzo dalle 12:30. Info e prenotazioni 055.597002. Circolo MCL a Scarperia, in via San Martino, n.16: per chi è in cerca non solo del cinghiale ma anche del tortello. L’appuntamento è sabato 9 a cena dalle ore 19:00 e domenica 10 anche a pranzo, dalle ore 12:00 (il ristorante è al coperto e riscaldato).

In quel di San Donato in Collina, e più precisamente al Circolo SMS, c’è invece la tradizionale sagra delle frittelle, tutte rigorosamente senza glutine e fritte nell’olio di girasole, che si potranno accompagnare anche con un bicchiere di vin santo locale. Gli stand gastronomici della sagra restano aperti il sabato e domenica dalle ore 08:30 fino ad esaurimento frittelle. Queste ultime si potranno trovare anche presso il Circolo Culturale Ricreativo Primo Maggio – Le Sieci, frazione del Comune di Pontassieve. Il 9 (ore 16:00-19:00) e il 10 (ore 10:00-12:00) si gusteranno ottime frittelle di riso preparate dai volontari del circolo. Ma sabato 9 e domenica 10 marzo c’è una sagra dedicata alle frittelle anche a Bagno a Ripoli. Lo stand gastronomico è allestito in via Poggio della Pieve, precisamente all’incrocio con via Roma, dalle ore 8.00 fino alle ore 19.00, o comunque fino a esaurimento di frittelle.