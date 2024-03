La fiera del cioccolato torna a Firenze in piazza Santa Croce

- Pubblicità -

Quattro giorni di puro piacere goloso a Firenze grazie alla Fiera del cioccolato artigianale 2024 che torna in piazza Santa Croce dal 7 al 10 marzo. Cooking show, degustazioni, workshop, attività coinvolgenti per grandi e piccini, interviste, approfondimenti e tanto altro. L’evento è curato da JDEvents Srl, in collaborazione con il Comune e Confesercenti Firenze, e si svolgerà davanti alla basilica sotto una grande tensostruttura. L’ingresso è gratuito.

Nel 2024 la Fiera cioccolato di Firenze compie 18 anni

Il profumo avvolgente del cioccolato sta per riempire l’aria di Piazza Santa Croce, poiché la Fiera del Cioccolato a Firenze si appresta a celebrare il suo diciottesimo compleanno. La piazza ospiterà un parterre di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, offrendo al pubblico una varietà di prelibatezze, dai cioccolatini alle praline, dalle tavolette alle ganache. Un viaggio irresistibile attraverso l’universo del cioccolato, dalle sue origini nel nord fino alle interpretazioni più originali nel sud della Penisola.

Il programma ricco di attività abbraccerà giochi e laboratori pensati per i più piccoli, offrendo loro un’esperienza interattiva e educativa. Gli amanti del cioccolato invece avranno l’opportunità di partecipare a degustazioni guidate e scoprire abbinamenti deliziosi, esplorando nuove sfumature di sapori. Tra le esperienze più affascinanti alla Fiera del cioccolato 2024 a Firenze, sarà possibile immergersi nel laboratorio dedicato alla lavorazione del cioccolato. Da come la pianta viene coltivata fino alla creazione della materia prima plasmabile, ogni fase del processo sarà svelata. Un viaggio che culmina nella creazione di cioccolatini prelibati, pronti per essere gustati. Per coloro che desiderano ampliare ulteriormente la loro esperienza, sarà disponibile la possibilità di degustare e sperimentare una varietà di liquori al cioccolato.

Programma e aggiornamenti

“Questa edizione ci emoziona, diventare maggiorenni, diciotto anni al fianco dei fiorentini e dei tanti amanti del cioccolato, è per noi senso di grande responsabilità. Essere in piazza nuovamente, in una piazza meravigliosa come Santa Croce, circondati da cioccolatieri e maestri pasticceri ci rende orgogliosi – dice l’organizzatore Jacopo D’Andrea – Da ormai diciotto anni, uno fra gli appuntamenti più attesi e partecipati del panorama toscano, una golosa tappa per curiosi ed appassionati, ma anche una vetrina dedicata

ad operatori e professionisti”.

La manifestazione, a ingresso gratuito, è aperta da giovedì 7 a domenica 10 marzo tutti i giorni dalle 10 alle 20. Per seguire in tempo reale il programma: Facebook “Fiera del Cioccolato Artigianale”, Instagram @fieradelcioccolatofirenze, telefono 055.433349, mail [email protected] e sul sito www.fieradelcioccolato.it