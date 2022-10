Gli eventi di novembre a Firenze per un autunno da non perdere

- Pubblicità -

Cinema, la mostra dei mattoncini LEGO, mercatini, maratone, festival giapponesi e manifestazioni culturali. Gli eventi di novembre 2022 a Firenze abbracciano iniziative e tematiche molto diverse tra loro, con festival neonati e rassegne di lungo corso, programmazioni itineranti alla scoperta della città oppure all’aperto, tra le piazze e le vie. Il Festival dei Popoli con le sue anteprime internazionali, la Firenze Marathon per gli amanti dello sport oppure il tradizionale Mercato di Natale in Piazza Santa Croce, a voi la scelta. Ecco cosa fare durante il mese di novembre a Firenze, con i principale appuntamenti.

Bricks in Florence 2022: la mostra del Lego al Tuscany Hall di Firenze

Sabato 5 e domenica 6 novembre 2022 Bricks in Festival compie cinque anni: due giornate dedicate all’immaginifico mondo del LEGO con tanti ospiti, eventi e iniziative al Tuscany Hall di Firenze. Una manifestazione ormai nota a livello nazionale e aperta a tutte le età, per condividere l’ingegno e la creatività dei mattoncini colorati con un ricco programma previsto per il weekend (sabato 4 ore 10.00-20.00 e domenica 5 ore 9.00-19.00). Dalle gare di Speed Building al laboratorio LEGO® Mindstorms per avvicinare ragazzi e ragazze al mondo della programmazione e della robotica fino all’anteprima di creazioni inedite realizzate da AFOL – Adult Fan of LEGO. Il festival 2022 prevede anche un’altra celebrazione: mattoncino dopo mattoncino, The LEGO Group è infatti arrivo al 90esimo anno dalla fondazione nel lontano 1932. Per accedere a Bricks in Festival è necessario acquistare la prevendita – da 6€ a 8€ – nei punti Box Office Toscana, alla biglietteria di Tuscany Hall oppure online sul sito di TicketOne. Il biglietto è gratuito per i bambini fino a 5 anni.

Una sfida al futuro con il 63esimo Festival dei popoli

- Pubblicità -

100 documentari, 9 giorni di proiezioni e 62 edizioni alle spalle. È il Festival dei Popoli, la rassegna internazionale del film documentario che si terrà a Firenze dal 5 al 13 novembre in diversi luoghi della città, tra cui Cinema La Compagnia, Fondazione Stensen, Spazio Alfieri e tanti altri. La manifestazione del 2022 propone una fotografia del presente per raccogliere le sfide del futuro, con tanti focus su tematiche di rilevanza globale ma anche il racconto di storie tra l’Italia e la Toscana. Clima, ambiente, nuove generazioni, letteratura, il G8 di Genova, gli operai della GKN, il quartiere Isolotto, Margherita Hack: il linguaggio cinematografico utilizzato per interrogarsi sulla realtà, approfondendone le questioni con registi, ospiti d’eccezione e un ricco palinsesto di eventi. Il primo si apre con Everything Will Change di Marten Persiel che ci porta in un distopico 2054. Per maggiori informazioni, consigliamo la visione del programma completo sul sito del Festival dei Popoli.

Le novità de Lo schermo dell’arte 2022, gratis per gli under 30

L’esplorazione tra cinema e arte contemporanea è la mission de Lo schermo dell’arte che, nei suoi 14 anni di attività ha coinvolto oltre 300 tra artisti, registi, produttori, curatori e più di 50 istituzioni di tutto il mondo. L’edizione 2022 si terrà al Cinema La Compagnia dal 16 al 20 novembre, con numerose proiezioni, talk e un importante focus su Rosa Barba, artista berlinese di fama internazionale che coniuga il linguaggio cinematografico con quello performativo. Una novità di quest’anno è l’ingresso gratuito per gli under 30 reso possibile grazie al contributo di Gucci. Dal 9 novembre le prevendite e gli abbonamenti saranno acquistabili sul sito e alla cassa del Cinema La Compagnia.

Firenze si colora di verde: gli eventi di novembre del Green Factory 2022

- Pubblicità -

Green Factory è un Festival dedicato alla promozione della cultura della sostenibilità. Dopo gli appuntamenti di maggio e luglio, l’agorà creativa di Firenze torna il 19 e il 20 novembre al Tepidarium del Roster all’interno del Giardino dell’Orticoltura. La rassegna a tema ambiente propone installazioni, mostre, market con artigiani e piccoli brand sostenibili, talk, workshop, performance, attività rivolte ai più piccoli per insegnare a proteggere il pianeta nella quotidianità. In attesa del programma completo, potete visitare la pagina Facebook del festival per dare un’occhiata agli ultimi aggiornamenti.

Torna il Mercato di Natale in Santa Croce

È tra i primi mercati d’Italia per tradizione e storia. Il Mercatino di Natale in piazza Santa Croce a Firenze comprende oltre cinquanta stand ospitati nelle tipiche casette di legno per esporre i propri prodotti gastronomici e artigianali. Come ogni anno, ad accompagnare il classico giro tra le bancarelle ci saranno musica, cori e intrattenimento per bambini. Il mercatino si terrà dal 19 novembre al 18 dicembre con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì ore 10.00-20.00 e dal venerdì alla domenica ore 10.00-23.00. Qui gli altri mercatini di Natale da visitare in Toscana, che partono già a metà novembre.

Tra gli eventi di novembre 2022 c’è il Festival di Cinema e Donne di Firenze

- Pubblicità -

Dal 23 al 27 novembre torna con la sua 43esima edizione il Festival di Cinema e Donne, storica rassegna cinematografica rivolta a giovani donne e giovanissime per ricostruire le tracce della vita e della cultura femminile. “I mille volti della violenza” è il titolo di quest’anno che si articola in due principali filoni, quello della violenza di genere con le sue intersezioni legate alla discriminazione razziale e il ruolo delle iniziative cinematografiche che portano avanti nuovi modelli di rappresentazione. Il festival sarà protagonista in tre diverse location: il 23 novembre presso l’Istituto Tedesco in Borgo Ognissanti 9, il 24 novembre all’Istituto Francese in Piazza Ognissanti e dal 25 al 27 novembre presso il Cinema La Compagnia. Cinque giorni di proiezioni, presentazioni di libri, studi e ricerche, convegni sul cinema, in collegamento con altri quattro grandi festival europei (Spagna, Francia, Germania, Italia) ed extra europei (Giappone e Brasile) come risorsa nel contrasto della violenza di genere. A breve uscirà anche il palinsesto con tutte le proiezioni nel dettaglio sul sito del Festival di Cinema e Donne.

Il Festival Giapponese 2022: eventi e festa alla Fortezza da Basso di Firenze

Siamo al XXIII Festival Giapponese, la rassegna dedicata alla cultura nipponica che si terrà sabato 26 e domenica 27 novembre alla Fortezza da Basso. Vestizioni del kimono, esibizioni di danza tradizionale e di karatè, un mercato, una zona food e l’area dell’associazione Lailac con diversi angoli dedicati al disegno, alla calligrafia, al tè e a tante altre attività tradizionali. L’ingresso è da Porta Soccorso alla Campagna su Piazzale Caduti (uscita del parcheggio sotterraneo della Fortezza), l’ingresso prevede una donazione minima di 3€ e per tutte le altre informazioni è possibile consultare il sito del XXIII Festival Giapponese.

Save the date: il 27 novembre 2022 c’è la Firenze Marathon

Sono aperte le iscrizioni per la 38esima edizione della Firenze Marathon, programmata per domenica 27 novembre 2022 con partenza da Piazza Duomo. Il percorso toccherà alcune piazze nel cuore della città, come Piazza della Repubblica e Piazza Santa Maria Novella e si snoderà nei diversi quartieri di Firenze, dalla zona Stadio, alla Fortezza da Basso fino al Parco delle Cascine. Per tutta la durata della gara, saranno attivi diversi punti ristoro, servizi igienici e sanitari. Per le iscrizioni, consigliamo di visitare il sito ufficiale della Firenze Marathon nell’apposita sezione.