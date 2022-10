I più bei mercatini di Natale in Toscana da visitare nel 2022

- Pubblicità -

Si riaccendono le luci dei mercatini di Natale in Toscana, in vista delle feste 2022: da Montepulciano ad Arezzo, passando per Firenze ed Empoli, i più bei mercati hanno annunciato con un buon anticipo le loro date. Tipiche casette, colorate bancarelle, scintillanti luminarie, ma anche i profumi e le dolcezze tipiche del periodo. Questi villaggi natalizi sono il posto perfetto per passare qualche ora lontano dallo stress quotidiano o trovare idee originali per i regali da mettere sotto l’albero. Ecco dove sono i più bei mercatini di Natale della Toscana, che partono già nel mese di novembre 2022.

I mercatini di Natale a Montepulciano e la casa-castello di Babbo Natale

Uno dei mercatini più belli in Toscana è senza dubbio quello organizzato in occasione di “Natale a Montepulciano”, il calendario di eventi organizzato nel suggestivo borgo medievale in provincia di Siena. In piazza Grande, in via San Donato e nelle strade vicine arrivano nei weekend, durante il ponte dell’8 dicembre e nel corso delle feste, 70 tipiche casette di legno dove trovare addobbi natalizi, creazioni artigianali, abbigliamento e le leccornie tipiche del periodo.

A poca distanza, la Fortezza Medievale di Montepulciano si trasforma nel Castello di Babbo Natale, la casa dove i bambini possono incontrare Santa Claus e curiosare nel villaggio tra elfi, renne e la magica slitta (ingresso a pagamento). A pochi passi da piazza Grande anche la Christmace Terrace, una terrazza affacciata sulla Val d’Orcia dove degustare il vino Nobile di Montepulciano, abbinato a eccellenze gastronomiche. In programma poi tanti eventi speciali, come canti natalizi e spettacoli per famiglie.

Natale a Montepulciano 2022

– Mercatini di Natale : 19-20 novembre; 26-27 novembre; 3-4 dicembre; dal 7 dicembre all’11 dicembre; 17-18 dicembre; dal 22 dicembre al 6 gennaio 2023

– Orario : dalle 10:30 alle 19:30 (il 25 dicembre solo nel pomeriggio)

– Segni particolari : mercatini di Natale sul “set” dei vampiri della saga di Twilight

– Programma sul sito ufficiale

Il mercatino di Natale in piazza Santa Croce a Firenze, in stile “tedesco”

Spostiamoci nel cuore della Toscana per arrivare in uno dei mercatini di Natale più conosciuti, quello allestito in piazza Santa Croce, davanti alla basilica, con 50 casette in stile tedesco. Il Weihnachtsmarkt porta le atmosfere del Nord Europa nella culla del Rinascimento. Curiosando tra gli stand degli espositori si può trovare artigianato artistico da tutta Europa, senza dimenticare le tipiche leccornie e bevande del periodo invernale, per riscaldarsi durante i weekend dell’Avvento.

Per il 2022 il mercatino di Natale in piazza Santa Croce prende il via sabato 29 novembre e continua fino alla settimana prima di Natale. Sarà anche possibile consegnare la letterina a Babbo Natale e sono previsti canti natalizi, musica e spettacoli degli sbandieratori.

Mercatini di Natale in piazza Santa Croce

– Quando : dal 19 novembre al 18 dicembre 2022

– Orario : alle 10 alle 22 (fino alle 23 durante il weekend)

– Segni particolari : un villaggio in stile tedesco in pieno centro a Firenze

Dove si trovano i più bei mercatini della Toscana: Arezzo città del Natale 2022

Altra città Toscana da visitare in vista delle feste è Arezzo che si trasforma in un grande villaggio di Natale, con tanto di mercatini e villaggio tirolese. Il centro storico si veste a festa con un originale percorso di installazioni luminose, che ridisegna le architetture dei palazzi storici. Il “Prato”, l’area verde intorno alla Fortezza, diventa il “Parco delle Meraviglie”, con attrazioni speciali, mercatini tipici e la ruota panoramica.

In piazza Grande, il “salotto buono” di Arezzo, prende posto il villaggio tirolese, il più grande d’Italia (eccezion fatta per quelli organizzati in Tirolo) con uno dei più bei mercatini di Natale (fino al 26 dicembre) che vede arrivare in città anche espositori dalla Germania e dall’Austria oltre alle baite del gusto, con piatti tipici tirolesi. Torna anche la Casa di Babbo Natale, dove scattarsi una foto con Santa Claus. E ancora presepi tutti da vedere piazza San Jacopo e piazza Risorgimento dove si troverà anche un mercatino tradizionale caratterizzato da piccole casette in legno. Tante le iniziative collaterali

Arezzo Città del Natale 2022

– Quando : dal 19 novembre 2022 al 8 gennaio 2023 (mercatino tirolese fino al 26 dicembre)

– Segni particolari : un’intera città che si trasforma in un villaggio natalizio

– Programma completo e orari sul sito ufficiale

Empoli città del Natale 2022, tra mercatini, nevicate e luminarie

Altra città che si agghinda per le feste è Empoli, che da qualche anno a questa parte ha lanciato le sue iniziative per Natale, richiamando centinaia di migliaia di persone da tutta la Toscana: non ci sono solo mercatini ma anche tanti eventi che trasformano la città in un grande villaggio natalizio. Palazzi illuminati da installazioni luminose, una grande nevicata (di schiuma), bancarelle in piazza della Vittoria, la ghianda più grande d’Italia, pista di pattinaggio sul ghiaccio, ruota panoramica e la giostra a cavallo: ce n’è davvero per tutti i gusti.

L’inaugurazione ufficiale è prevista sabato 19 novembre 2022 alle 18, quando sarà acceso il grande albero. Il mercatino di Natale in piazza della Vittoria è aperto nei weekend di novembre e dicembre e nei giorni immediatamente precedenti al 25 dicembre.

Empoli Città del Natale 2022

– Quando : dal 19 novembre 2022 all’8 gennaio 2022

– Mercatini di Natale : 19-20, 26-27 novembre; 3-4, 8-10, 17-18 e dal 22 al 24 dicembre

– Orario mercatini : dalle 10 alle 20

– Segni particolari : la città si illumina a festa

Programma completo sul sito di Empoli città del Natale

Articolo in aggiornamento: stiamo aspettando il programma degli altri mercatini di Natale in Toscana. Tornateci a trovare per scoprire gli altri appuntamenti da non perdere!